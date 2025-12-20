WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной
Киев • УНН
Осенью США представили 28-пунктный мирный план для Украины. The Wall Street Journal назвала пять потенциальных препятствий для мира между Россией и Украиной.
Когда осенью США представили свой мирный план из 28 пунктов для Украины, лидеры в Киеве увидели ряд ловушек, расставленных кремлем, говорится в публикации The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Документ, разработанный при участии россии, содержал пункты, которые Украина никогда не примет без дополнительных гарантий безопасности — от отказа от территории и проведения немедленных выборов до конституционного обязательства не вступать в НАТО. Аналитики расценили это предложение как соответствующее конечной цели россии — доминированию над всей Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все "откровенно антиукраинские" пункты были удалены из последнего проекта измененного 20-пунктного плана, но он еще далек от завершения. Он сказал, что США планируют поделиться новейшей версией документов с российской стороной на этой неделе.
WSJ назвало некоторые из главных камней преткновения:
- Земля. россия хочет, чтобы Украина вывела войска с территорий в Донецкой области. Украина утверждает, что не имеет морального или юридического права отдавать их, но США давили на Украину, чтобы она выполнила требование россии, стремясь к быстрому прекращению войны. Территориальный тупик показывает, как россия использует переговоры для достижения своих целей, настаивая на дипломатических уступках на земле под угрозой военной силы. Сосредоточение москвы на болезненном вопросе территории имеет целью «сломить оппонента», не раскрывая при этом позиций по другим деталям, сказал Эрик Чиарамелла, бывший член Совета национальной безопасности США. «россия продолжает настаивать на нереалистичных требованиях, которые, по моему мнению, катастрофически нивелируют международное право», – сказал Михаил Подоляк, советник Офиса Президента Украины.
- НАТО. То, что путин называет «первопричинами» конфликта, не изменилось на протяжении всей войны, а именно: западный наклон Украины и расширение Организации Североатлантического договора. Хотя Киев признал, что США не предусматривают присоединения Украины к военному альянсу, Зеленский отказался от требований, чтобы страна отказалась от своего мандатного стремления присоединиться к блоку безопасности. Он назвал эту идею ограничением для Украины в планировании собственного будущего.
- Численность вооруженных сил. Первоначальное предложение США также предлагало ограничить численность вооруженных сил Украины до 600 000 человек. По словам Зеленского, эта цифра была изменена на 800 000, чтобы отразить текущую численность украинских военных. Валерий Чалый, занимавший должность посла Украины в США в годы после агрессии россии в 2014 году, сказал, что вопрос о том, сколько войск должна иметь Украина, касается не столько военной специфики, сколько ограничений в принятии решений Украиной. «Мы должны понимать… как противостоять попыткам ограничить наш суверенитет. Мы сами определим, сколько нам нужно и какая у нас модель», – сказал он на панели в декабре.
- Культура. Еще одним острым вопросом в дискуссиях являются российские усилия по возвращению русскоязычных СМИ и образования в Украину после войны. Защита прав русскоязычного населения была одним из поводов для шага москвы по аннексии Крыма и тайному введению военизированных формирований в некоторые части Донецкой и Луганской областей в 2014 году. «Во-первых, они хотят забрать у Украины все, что могут. Во-вторых, они хотят дестабилизировать страну. В-третьих, они хотят восстановить инструменты российского влияния. В-четвертых, это просто российская пропаганда», – сказал политолог Алексей Гарань.
- Атомная электростанция. Кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию, является еще одним препятствием на переговорах. Киев считает предложение США разделить контроль над крупнейшей в Европе атомной электростанцией несправедливым. Зеленский заявил, что план умалчивает детали относительно демилитаризации станции, финансирования ее ремонта, обеспечения водоснабжения и электроснабжения, а также создания пригодной для проживания территории для работников после того, как россия оккупировала этот объект.
