Энергоатом

Кадровые решения и отчеты партнерам: Зеленский обсудил со Свириденко аудиты ГП и перестановки в правительстве на фоне коррупционного дела в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил кадровые изменения в правительстве с Премьер-министром Юлией Свириденко. Это произошло после объявления расследования масштабного коррупционного дела в энергетике, о чем Зеленский сообщил в соцсетях 14 ноября.