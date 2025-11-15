Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий в энергетике, включая "Энергоатом", "Оператор ГТС" и "Нафтогаз". Это предусматривает обновление управления и полную проверку финансовой деятельности этих компаний.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Они обсудили массированный российский удар по инфраструктуре, наращивание дальнобойных ответных ударов и борьбу с коррупцией.
Запорожская атомная станция 14 ноября в 16:18 потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. Сейчас станция получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии, что создает угрозу очередного блэкаута.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения заместителю гендиректора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом". Ее подозревают в систематическом взяточничестве, требуя 10-15% от оплаченных работ, что составляет более 6,6 млн грн.
Польский премьер Туск заявил, что с первых лет президентства Владимира Зеленского предупреждал его об использовании Россией коррупции в Украине. Он подчеркнул, что любые проявления коррупции становятся инструментом российской пропаганды, которая дискредитирует Украину на международной арене.
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Германа Галущенко и Светлану Гринчук. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики. 21 депутат поддержал ее отставку.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил кадровые изменения в правительстве с Премьер-министром Юлией Свириденко. Это произошло после объявления расследования масштабного коррупционного дела в энергетике, о чем Зеленский сообщил в соцсетях 14 ноября.
Контрразведка СБУ задержала иностранца, который корректировал ракетно-дроновые удары по Житомирской и Хмельницкой областям. Он фотографировал энергогенерирующие и теплоснабжающие предприятия, а также блокпосты Сил обороны.
За двух подозреваемых по делу о коррупции в энергетике, Людмилу Зорину и Лесю Устименко, внесли залог в размере 25 и 12 млн гривен. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, известному как операция «Мидас», относительно систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома».
Конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия "Оператор ГТС" официально остановлен. Как сообщили в правительстве, он будет возобновлен после дополнительной проверки добропорядочности его участников.
МВФ вскоре начнет миссию в Украину для оценки финансовых потребностей страны и обсуждения потенциальной новой программы кредитования. Представитель МВФ Джули Козак подчеркнула важность надежной антикоррупционной архитектуры в Украине.
Юлия Свириденко анонсировала подготовку комплексного решения по всем государственным компаниям, включая энергетические. Правительство также выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в прифронтовых регионах.
Советник Президента Владислав Власюк разъяснил, что против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана применены все основные виды блокирующих санкций, имеющие мгновенный эффект, в частности в банковской сфере. При этом запреты, связанные с въездом в Украину, не применены.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время рассмотрят вопрос увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции. Комитет энергетики рассмотрит увольнение Гринчук 14 ноября в 14:00, а Комитет правовой политики рассмотрит увольнение Галущенко на следующей неделе.
Суд отправил под арест частную предпринимательницу Людмилу Зорину, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в «Энергоатоме».