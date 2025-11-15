Энергоатом

$42.060.00
48.880.00
ukenru
15 ноября, 17:21 • 13579 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 28712 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 36890 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 35486 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 49093 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 43471 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 37610 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 29049 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19324 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 74950 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии15 ноября, 18:49 • 4414 просмотра
Вторую сбежавшую во Львове львицу нашли15 ноября, 19:03 • 3672 просмотра
В Украине завершается оформление "Пакета школьника": как онлайн подать заявление на помощь15 ноября, 19:22 • 2666 просмотра
Атака россиян на Херсонщину: трое мирных жителей погибли, шестеро ранены15 ноября, 20:29 • 3390 просмотра
Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС01:31 • 3314 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 74950 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 68267 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 46524 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 71243 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 298567 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Хмельницкий
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 21799 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 74950 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 27848 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 44090 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 37674 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Фильм
Теги
Организации

Энергоатом

Новости по теме
Начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий в энергетике - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий в энергетике, включая "Энергоатом", "Оператор ГТС" и "Нафтогаз". Это предусматривает обновление управления и полную проверку финансовой деятельности этих компаний.

Экономика • 15 ноября, 14:22 • 3132 просмотра
Расследования громких коррупционных дел должны привести к реальным результатам: поверенная в делах США встретилась с главой ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Они обсудили массированный российский удар по инфраструктуре, наращивание дальнобойных ответных ударов и борьбу с коррупцией.

Политика • 14 ноября, 18:38 • 3246 просмотра
Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута: потеряно питание одной из двух внешних линий

Запорожская атомная станция 14 ноября в 16:18 потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. Сейчас станция получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии, что создает угрозу очередного блэкаута.

Война в Украине • 14 ноября, 17:40 • 3106 просмотра
Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения заместителю гендиректора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом". Ее подозревают в систематическом взяточничестве, требуя 10-15% от оплаченных работ, что составляет более 6,6 млн грн.

Криминал и ЧП • 14 ноября, 16:55 • 11372 просмотра
Туск о коррупционном скандале в Украине: "Я предупреждал Зеленского о рисках российской пропаганды"

Польский премьер Туск заявил, что с первых лет президентства Владимира Зеленского предупреждал его об использовании Россией коррупции в Украине. Он подчеркнул, что любые проявления коррупции становятся инструментом российской пропаганды, которая дискредитирует Украину на международной арене.

Политика • 14 ноября, 13:30 • 3998 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Германа Галущенко и Светлану Гринчук. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Политика • 14 ноября, 13:30 • 19324 просмотра
Профильный комитет поддержал представление премьера об увольнении Гринчук с должности министра энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики. 21 депутат поддержал ее отставку.

Экономика • 14 ноября, 13:22 • 1706 просмотра
Кадровые решения и отчеты партнерам: Зеленский обсудил со Свириденко аудиты ГП и перестановки в правительстве на фоне коррупционного дела в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил кадровые изменения в правительстве с Премьер-министром Юлией Свириденко. Это произошло после объявления расследования масштабного коррупционного дела в энергетике, о чем Зеленский сообщил в соцсетях 14 ноября.

Экономика • 14 ноября, 10:43 • 3746 просмотра
Наводил атаки рашистов по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС по заказу фсб: задержан иностранец

Контрразведка СБУ задержала иностранца, который корректировал ракетно-дроновые удары по Житомирской и Хмельницкой областям. Он фотографировал энергогенерирующие и теплоснабжающие предприятия, а также блокпосты Сил обороны.

Война в Украине • 14 ноября, 09:49 • 3964 просмотра
Операция «Мидас»: за двух сотрудниц «бэк-офиса» внесли залог

За двух подозреваемых по делу о коррупции в энергетике, Людмилу Зорину и Лесю Устименко, внесли залог в размере 25 и 12 млн гривен. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, известному как операция «Мидас», относительно систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома».

Криминал и ЧП • 13 ноября, 19:22 • 3268 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка

Конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия "Оператор ГТС" официально остановлен. Как сообщили в правительстве, он будет возобновлен после дополнительной проверки добропорядочности его участников.

Политика • 13 ноября, 18:55 • 134902 просмотра
МВФ готовит миссию в Украину: приоритет – борьба с коррупцией и новая кредитная программа

МВФ вскоре начнет миссию в Украину для оценки финансовых потребностей страны и обсуждения потенциальной новой программы кредитования. Представитель МВФ Джули Козак подчеркнула важность надежной антикоррупционной архитектуры в Украине.

Экономика • 13 ноября, 17:44 • 3583 просмотра
Аудит и проверка закупок: в Украине готовят комплексное решение по всем госкомпаниямVideo

Юлия Свириденко анонсировала подготовку комплексного решения по всем государственным компаниям, включая энергетические. Правительство также выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в прифронтовых регионах.

Экономика • 13 ноября, 14:31 • 2790 просмотра
Советник Зеленского разъяснил санкции против Миндича и Цукермана: все основные виды блокирующих мер применены

Советник Президента Владислав Власюк разъяснил, что против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана применены все основные виды блокирующих санкций, имеющие мгновенный эффект, в частности в банковской сфере. При этом запреты, связанные с въездом в Украину, не применены.

Экономика • 13 ноября, 12:53 • 2556 просмотра
Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопросаPhoto

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время рассмотрят вопрос увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции. Комитет энергетики рассмотрит увольнение Гринчук 14 ноября в 14:00, а Комитет правовой политики рассмотрит увольнение Галущенко на следующей неделе.

Политика • 13 ноября, 12:51 • 30164 просмотра
Масштабная коррупция в энергетике: арестована еще одна подозреваемая по делу

Суд отправил под арест частную предпринимательницу Людмилу Зорину, которую подозревают в участии в масштабной схеме по хищению средств в «Энергоатоме».

Общество • 13 ноября, 08:38 • 4385 просмотра