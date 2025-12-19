$42.340.00
Эксклюзив
14:21 • 5460 просмотра
12:39 • 10596 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
14:08 • 7066 просмотра
12:10 • 11122 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
12:39 • 10596 просмотра
11:08 • 10436 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моря
12:26 • 13174 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 11122 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 16604 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10436 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 8022 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 23972 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20242 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков на ЗАЭС

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Оккупационная администрация Запорожской области «дарит» дома украинцев семьям российских работников ЗАЭС. Это происходит под предлогом Нового года, используя жилища убитых, депортированных или вынужденных уехать украинцев.

Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков на ЗАЭС

Оккупационная администрация на временно оккупированной территории Запорожской области "дарит" дома украинцев семьям российских ядерщиков. Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая Лента", пишет УНН.

Детали

Активисты сообщают, что оккупационная администрация Запорожской области дарит семьям российских работников, которых привозят работать на ЗАЭС, частные дома вблизи Энергодара. Официально это приурочивают к Новому году.

Для этого используют дома, которые оккупанты признали бесхозными — то есть жилища украинцев, которые были убиты во время оккупации, депортированы или вынуждены выехать, спасаясь от нее.

Напомним

Как ранее писал УНН, госдума рф окончательно приняла закон, позволяющий признавать жилье на временно оккупированных территориях "бесхозяйным" и конфисковывать его. Это открывает путь к массовому присвоению недвижимости и замещению местного населения лояльными гражданами рф.

россияне продолжают присваивать жилье украинцев на ВОТ19.11.25, 00:00 • 4865 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Новый год
российская пропаганда
Энергоатом
Война в Украине
Запорожская область
Энергодар