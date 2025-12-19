Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков на ЗАЭС
Киев • УНН
Оккупационная администрация Запорожской области «дарит» дома украинцев семьям российских работников ЗАЭС. Это происходит под предлогом Нового года, используя жилища убитых, депортированных или вынужденных уехать украинцев.
Детали
Активисты сообщают, что оккупационная администрация Запорожской области дарит семьям российских работников, которых привозят работать на ЗАЭС, частные дома вблизи Энергодара. Официально это приурочивают к Новому году.
Для этого используют дома, которые оккупанты признали бесхозными — то есть жилища украинцев, которые были убиты во время оккупации, депортированы или вынуждены выехать, спасаясь от нее.
Напомним
Как ранее писал УНН, госдума рф окончательно приняла закон, позволяющий признавать жилье на временно оккупированных территориях "бесхозяйным" и конфисковывать его. Это открывает путь к массовому присвоению недвижимости и замещению местного населения лояльными гражданами рф.
