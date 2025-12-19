$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 4726 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 6338 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 10331 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 12926 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10933 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 16320 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10382 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 8004 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 23780 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20237 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Окупанти "дарують" будинки українців родинам російських ядерників на ЗАЕС

Київ

 • 424 перегляди

Окупаційна адміністрація Запорізької області "дарує" будинки українців родинам російських працівників ЗАЕС. Це відбувається під приводом Нового року, використовуючи оселі вбитих, депортованих або вимушених виїхати українців.

Окупанти "дарують" будинки українців родинам російських ядерників на ЗАЕС

Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Запорізької області "дарує" будинки українців родинам російських ядерників. Про це повідомляє рух спротиву "Жовта Стрічка", пише УНН.

Деталі

Активісти повідомляють, що окупаційна адміністрація Запорізької області дарує родинам російських працівників, яких привозять працювати на ЗАЕС, приватні будинки поблизу Енергодара. Офіційно це приурочують до Нового року.

Для цього використовують будинки, які окупанти визнали безхазяйними — тобто оселі українців, які були вбиті під час окупації, депортовані або змушені виїхати, рятуючись від неї.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН держдума рф остаточно ухвалила закон, що дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих територіях "безгосподарним" та конфісковувати його. Це відкриває шлях до масового привласнення нерухомості та заміщення місцевого населення лояльними громадянами рф.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Новий рік
російська пропаганда
Енергоатом
Війна в Україні
Запорізька область
Енергодар