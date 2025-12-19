Окупанти "дарують" будинки українців родинам російських ядерників на ЗАЕС
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Запорізької області "дарує" будинки українців родинам російських працівників ЗАЕС. Це відбувається під приводом Нового року, використовуючи оселі вбитих, депортованих або вимушених виїхати українців.
Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Запорізької області "дарує" будинки українців родинам російських ядерників. Про це повідомляє рух спротиву "Жовта Стрічка", пише УНН.
Деталі
Активісти повідомляють, що окупаційна адміністрація Запорізької області дарує родинам російських працівників, яких привозять працювати на ЗАЕС, приватні будинки поблизу Енергодара. Офіційно це приурочують до Нового року.
Для цього використовують будинки, які окупанти визнали безхазяйними — тобто оселі українців, які були вбиті під час окупації, депортовані або змушені виїхати, рятуючись від неї.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН держдума рф остаточно ухвалила закон, що дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих територіях "безгосподарним" та конфісковувати його. Це відкриває шлях до масового привласнення нерухомості та заміщення місцевого населення лояльними громадянами рф.
