Ексклюзив
12:53 • 12449 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
10:42 • 14607 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 32894 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 63364 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30
12 березня, 15:30 • 58729 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
12 березня, 15:26
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 88088 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55
12 березня, 14:55 • 42721 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27
12 березня, 14:27 • 27748 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
12 березня, 13:11
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 21141 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
12 березня, 11:13
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23962 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів
13 березня, 04:13
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня
13 березня, 07:00
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінарію
09:57
Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - Міноборони
12:19
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 8316 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
12:53 • 12449 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27704 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 31850 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 88090 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори
12 березня, 13:41
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 8436 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27704 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 26815 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 26516 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 24677 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка

Київ • УНН

 • 8470 перегляди

Акторка Кет Грем та її чоловік Браянт Вуд стали батьками сина на ім'я Просперо. Пара опублікувала перші фото немовляти та розкрила деталі народження.

Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка

Американська акторка Кет Грем, відома завдяки ролі Бонні Беннетт у серіалі "Щоденники вампіра", вперше стала мамою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram акторки та її чоловіка Браянта Вуда.

Деталі

12 березня подружжя опублікувало спільний допис в Instagram, у якому розповіло про народження первістка. У пари з’явився син.

Разом з новиною батьки поділилися і першими світлинами новонародженого. На одному з фото акторка тримає малюка на руках, а її чоловік ніжно обіймає дружину. На іншому кадрі видно, як немовля спокійно спить. Обличчя дитини подружжя вирішило не приховувати.

У підписі до публікації вони привітали сина з появою на світ: "Ласкаво просимо у світ, Просперо "Сперо" Найма Вуд".

У підписі до публікації вони привітали сина з появою на світ: "Ласкаво просимо у світ, Просперо "Сперо" Найма Вуд".

Варто зазначити, що шлюб Кет Грем із її діловим партнером Браянтом Вудом став відомий восени 2023 року. Пара одружилася у Лос-Анджелесі. Згодом, 2 грудня 2025 року, подружжя оголосило, що очікує на народження первістка.

Тепер же акторка вперше відчула радість материнства.

Тепер же акторка вперше відчула радість материнства.

Нагадаємо

Французький діджей Девід Гетта та акторка Джессіка Ледон стали батьками другого сина, якого назвали Скайлер.

Станіслав Кармазін

КультураСвітУНН Lite
Музикант
Соціальна мережа
Серіали
Шлюб
Лос-Анджелес