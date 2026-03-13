Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка

Американська акторка Кет Грем, відома завдяки ролі Бонні Беннетт у серіалі "Щоденники вампіра", вперше стала мамою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram акторки та її чоловіка Браянта Вуда.

Деталі

12 березня подружжя опублікувало спільний допис в Instagram, у якому розповіло про народження первістка. У пари з’явився син.

Разом з новиною батьки поділилися і першими світлинами новонародженого. На одному з фото акторка тримає малюка на руках, а її чоловік ніжно обіймає дружину. На іншому кадрі видно, як немовля спокійно спить. Обличчя дитини подружжя вирішило не приховувати.

У підписі до публікації вони привітали сина з появою на світ: "Ласкаво просимо у світ, Просперо "Сперо" Найма Вуд".

Варто зазначити, що шлюб Кет Грем із її діловим партнером Браянтом Вудом став відомий восени 2023 року. Пара одружилася у Лос-Анджелесі. Згодом, 2 грудня 2025 року, подружжя оголосило, що очікує на народження первістка.

Тепер же акторка вперше відчула радість материнства.

Нагадаємо

Французький діджей Девід Гетта та акторка Джессіка Ледон стали батьками другого сина, якого назвали Скайлер.