Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення

В Україні на тлі енергетичних атак та ризику нових блекаутів люди шукають альтернативні джерела електроенергії. Останнім часом у соцмережах все частіше з’являються приклади встановлення невеликих сонячних панелей на балконах квартир. Однак експерти кажуть, що така практика поки не стала масовою, а її ефективність і економічна доцільність мають свої обмеження.

Про те, чи реально встановити сонячні панелі на балконі багатоповерхівки, скільки це коштує та чи можуть вони допомогти під час відключень світла у коментарі УНН розповів керівник компанії "Авангард Солар" Сергій Лихошва.

Чому сонячні панелі на балконах майже не встановлюють?

Попри інтерес до альтернативної енергетики, встановлення сонячних панелей саме на балконах багатоквартирних будинків поки що залишається рідкісною практикою. За словами експерта, основною причиною є відсутність економічного інтересу для монтажних компаній.

Такі системи зазвичай складаються лише з однієї-двох панелей, тому їх встановлення не приносить значного прибутку підрядникам. Водночас самостійно змонтувати систему людям часто складно.

Практика вкрай непоширена. Основна причина - майже ніхто з монтажних організацій не хоче цим займатися. Там одна-дві панелі, фактично немає заробітку. А людям самостійно це зробити складно, тому важко знайти виконавця – пояснює Лихошва.

Чи потрібні дозволи для встановлення панелей?

Раніше встановлення сонячних панелей на фасадах багатоквартирних будинків вимагало низки бюрократичних процедур. Однак нещодавно уряд спростив правила.

Експерт зазначає, що нові зміни дозволили значно швидше встановлювати такі системи, хоча певні погодження все ж залишаються.

Раніше потрібно було робити декларацію про початок робіт, будівельний дозвіл. Але зараз вийшла постанова Кабміну №77, яка спростила процедуру. Тепер не потрібні ні будівельні дозволи, ні декларації. Але все одно потрібно узгодити встановлення або з ЖЕКом, або з ОСББ – говорить він.

Чи безпечно встановлювати сонячні панелі на балконах?

Встановлення панелей на фасадах або балконах потребує правильного монтажу, інакше вони можуть становити небезпеку для людей.

За словами експерта, одна сонячна панель може важити близько 20 кілограмів, тому ненадійне кріплення може призвести до падіння.

Звісно, небезпека є, якщо панель погано закріплена. Уявіть: вона важить приблизно 20 кілограмів і може просто впасти – зазначає Лихошва.

Де сонячні панелі працюють найефективніше?

Найкращу ефективність сонячні панелі демонструють на дахах будинків, де їх можна встановити під правильним кутом до сонця.

Втім, панелі на фасадах також мають свою перевагу - особливо взимку.

Найефективніше панелі працюють на дахах під кутом приблизно 30 градусів. Але фасадні панелі взимку можуть навіть працювати краще, тому що сонце в цей період низько – пояснює експерт.

Він додає, що сонячні станції можуть працювати навіть у щільній міській забудові.

У Києві на Лук’янівці є одна з найбільших міських сонячних станцій - понад 100 кВт. Вона знаходиться у щільній забудові і працює досить ефективно – каже Лихошва.

Скільки коштує базова сонячна система для квартири?

Невелика система для квартири може складатися лише з кількох панелей, контролера заряду та акумулятора.

За словами експерта, базовий комплект без монтажу може коштувати відносно недорого.

Одна панель коштує приблизно 80 доларів. Контролер заряду - до 50 доларів. Якщо взяти дві панелі, контролер і невеликий акумулятор, то в середньому до 300 доларів можна зробити систему. Але це лише матеріали, без роботи – пояснює він.

Чи окупляться сонячні панелі на балконі?

Втім, такі системи майже ніколи не встановлюють для економії на електроенергії.

Експерт каже, що головна мета подібних рішень - не окупність, а комфорт під час відключень світла.

Ця система майже ніколи не окупається. Вона ставиться не для економії, а для комфорту. Коли у всіх немає світла, а у вас воно є – говорить Лихошва.

Для повноцінного підключення до електромережі квартири потрібно значно складніше обладнання, зокрема інвертор, що значно підвищує вартість системи.

Якщо робити повноцінну систему з інвертором, вона може коштувати вже не 300, а близько 2000 доларів – додає він.

Чи допомагають такі системи під час блекаутів?

Попри обмежену потужність, невеликі сонячні системи все ж можуть бути корисними під час відключень електроенергії.

Дві панелі здатні забезпечити роботу інтернету, зарядних пристроїв, роутерів, відеонагляду, сигналізації. Навіть холодильник у деяких випадках можна підживити – пояснює експерт.

Втім, він наголошує, що повністю автономним таке рішення назвати складно.