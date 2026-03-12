Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батька

Син легендарного британського рокера Оззі Осборна — Джек Осборн — разом із дружиною переживають щасливий період. У пари народилася донька, яку назвали на честь покійного дідуся та культового музиканта, передає УНН з посиланням на Instagram Джека.

Батьки опублікували чорно-біле відео новонародженої дитини, у якому зазначили, що дівчинка з’явилася на світ 5 березня 2026 року. У підписі до відео вони представили повне ім’я доньки — Ozzy Matilda Osbourne.

Це сталося менш ніж через вісім місяців після смерті фронтмена гурту "Black Sabbath". Оззі Осборн пішов із життя 22 липня 2025 року у віці 76 років через серцевий напад. Упродовж останніх років життя він також боровся з коронарною хворобою серця та хворобою Паркінсона. За кілька тижнів до смерті музикант встиг попрощатися з фанатами на прощальному концерті "Назад до початку" у рідному Бірмінгемі на стадіоні Вілла Парк разом із учасниками свого гурту.

Після втрати батька Джек Осборн поділився у соцмережах зворушливим постом, у якому зізнався, що відчуває щастя від того, що мав можливість називати його татом та провести з ним 14 501 день життя.

Оззі Матильда стала другою спільною дитиною Джека та Арі — у 2022 році у пари народилася донька Клен Артеміда. Крім цього, Джек виховує ще трьох дочок від попереднього шлюбу з Лізою Стеллі — Перл Клементіну, Енді Роуз та Мінні Теодору.