11:13 • 6006 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
09:02 • 15630 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
07:14 • 25951 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
11 березня, 19:47 • 36872 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 53607 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 52266 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
11 березня, 13:06 • 41973 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
11 березня, 12:47 • 44892 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37676 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 40002 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одесита

Київ • УНН

 • 9514 перегляди

Земельні схеми у великих містах часто виглядають як суто бізнесові історії, але їхні наслідки відчуває вся громада. Коли міська земля використовується непрозоро, бюджет втрачає кошти, а ринок — справедливу конкуренцію. Історія із землею під клінікою Odrex в Одесі показує, як подібні рішення можуть відбиватися на розвитку міста.

Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одесита

Через корупційні схеми з міською землею бюджет недоотримує кошти, які мали б спрямовуватися на підтримку вразливих верств населення, модернізацію лікарень, шкіл та дитячих садочків, капітальний ремонт доріг та створення сучасної інфраструктури. У підсумку громада міста недоотримує те, що напряму впливає на якість життя людей. Про те, як можлива корупційна схема навколо землі під головним корпусом приватної клініки Odrex може погіршувати якість життя одеситів, читайте в матеріалі УНН.

Використання міської землі та її вплив на розвиток громад давно перебуває у центрі уваги експертів. Політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначає, що будь-які непрозорі рішення щодо передачі землі неминуче б’ють по бюджету міста та якості життя людей.

Кожен незаконно переданий гектар землі – це прямий удар по бюджету громади, а значить – по якості життя кожного з нас. Логіка проста: міська земля – це ключовий економічний актив громади. Вона має працювати на місто: передаватися в оренду через прозорі аукціони, залучати інвестиції та наповнювати бюджет. Але коли земля віддається "своїм" за заниженими цінами (а подекуди взагалі безкоштовно), місто недоотримує величезні кошти. І саме цих грошей потім не вистачає на реальні потреби людей. Фактично земельна корупція перетворюється на прихований податок для всієї громади. Бо кожна незаконна схема – це мінус у бюджеті, який потім доводиться компенсувати або скороченням витрат, або відкладеним розвитком

- написав Віталій Кулик.

Як вже писав УНН, подібна історія стала предметом кримінального розслідування в Одесі. Йдеться про земельну ділянку площею майже півтора гектара на вулиці Розкидайлівській, 69/71, де розташований головний корпус приватної клініки Odrex. 

За даними відкритих реєстрів, земля площею 1,4931 га належить ТОВ "Фабрика "Акація" і за документами має промислове цільове призначення для розміщення виробничих будівель. Водночас із 2012 року на цій території працює медичний заклад Odrex, який орендує розташовані на цій землі приміщення.

Правоохоронці перевіряють, чи не відбулося самовільне розширення меж ділянки та внесення змін до державних реєстрів без належних правових підстав. Зокрема, слідство встановлює, чи законно було змінено тип об’єкта з промислових будівель на будівлі закладу охорони здоров’я.  

Водночас привертає увагу й структура власності компаній, пов’язаних зі спірною ділянкою та діяльністю клініки Odrex. Так, співвласниками ТОВ "Фабрика "Акація", яке володіє землею, є: Ірина Зайкова, Лариса Мисоцька та Євген Савицький. Ті ж прізвища фігурують і серед засновників ТОВ "Медичний дім Odrex" – юридичної особи, на ліцензії якої працює клініка. Контрольний пакет у цій компанії належить Ірині Зайковій, значні частки також мають Лариса Мисоцька та Тигран Арутюнян.

Таким чином, хоч формально йдеться про різні юридичні особи власника землі та медичну компанію-орендаря. Водночас фактично і землю, і будівлі, і медичний бізнес, що працює на цій території, контролюють пов’язані між собою люди.

Окрему увагу привертає й історія отримання цієї земельної ділянки. За даними відкритих джерел, ТОВ "Фабрика "Акація" стало її власником у 2007 році – у період активного перерозподілу земельних ресурсів в Одесі. Тоді містом керував Едуард Гурвіц, а земельні рішення міської влади неодноразово ставали предметом журналістських розслідувань.

ЗМІ також звертали увагу на зв’язки засновника бренду Odrex Леоніда Кучука з політичним середовищем того часу. У медіа його називали спонсором команди Гурвіца та людиною, яка могла мати вплив на формування міської ради у 2006 році. На цьому тлі виникає питання, за яких умов приватна компанія отримала у власність майже півтора гектара міської землі промислового призначення та чи відбувалося це на конкурентних засадах? Подібні історії, як зазначають експерти, не є унікальними для Одеси і радше свідчать про системну проблему управління міською землею.

Одеса, наприклад, роками згадується серед міст, де земельні питання регулярно стають предметом кримінальних проваджень, журналістських розслідувань та суспільних скандалів. І мова йде не про окремі ділянки, а про цілі системи схем – із підставними компаніями, маніпуляціями з кадастровими даними та заплутаними ланцюжками перепродажів. Для одеського бізнесу та чиновників – це надприбутки, а для одеситів – розбиті тротуари, аварійні будинки та місто, яке втрачає колишню красу

- зазначив Кулик.

На думку Віталія Кулика, проблема земельних схем не обмежується окремими скандалами чи кримінальними справами. Кожне непрозоре рішення щодо міської землі означає втрати для бюджету громади, а отже – менше ресурсів на школи, лікарні, соціальні програми та розвиток інфраструктури. Саме тому історії, подібні до ситуації із землею під клінікою Odrex, мають значення не лише для правоохоронців, а й для мешканців міста, адже діяльність великих бізнес-структур та їхніх бенефіціарів у сфері міської землі зрештою відображається на якості їхнього життя.

Корупція на місцевому рівні стає прямим гальмом розвитку. Замість нових парків, розв'язок, сучасних лікарень і комфортних громадських просторів, громада отримує хаотичну забудову, перевантажені мережі та постійні виправдання чиновників про те, чому в бюджеті знову "немає грошей

- вважає експерт.

Нагадаємо

Після того як стало відомо про розслідування щодо земельної ділянки на Розкидайлівській, у клініці Odrex спробували дистанціюватися від цієї історії. У коментарі УНН адміністрація медзакладу наголосила, що клініка є лише орендарем приміщень і не має відношення до питань, пов’язаних із землею або нерухомістю.

При цьому Odrex проігнорували запитання щодо зв’язку власників структур, через які працює Odrex, із компанією ТОВ "Фабрика "Акація", яка володіє землею під головним корпусом медзакладу. 

Лілія Подоляк

