Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження

Земля по вулиці Розкидайлівській в Одесі, де розташована скандальна клініка "Одрекс", опинилася в центрі кримінального розслідування. Правоохоронці перевіряють, чи не відбулося самовільне розширення території та внесення змін до держаних реєстрів без належних на те законних підстав. Аналіз відкритих джерел показує: власники компанії, якій належить ділянка, та бенефіціари структур, через які працює "Одрекс" це одній й ті ж самі люди. Тож йдеться про випадковий збіг, чи про продуману модель незаконного загарбання землі, читайте в матеріалі УНН.

Фабрика "Акація" та її земля

За даними з відкритих джерел фабрика бала заснована наприкінці 90-х років. Зареєстрована вже тоді вона була за адресою: Розкидайлівській, 69/71.

Станом на сьогодні серед задекларованих видів діяльності ТОВ: оренда та експлуатація нерухомості, виробництво одягу, торгівля текстилем та навіть діяльність лікарняних закладів і медична практика.

У вересні 2007 року "Фабрика "Акація" змінила статус із закритого акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.

Саме ця юридична особа є власником земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:002:0003, щодо якої триває слідство: площа ділянки 1,4931 га; категорія – землі промисловості; цільове призначення відповідно до класифікації 11.02: "Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості". Інакше кажучи, мова йде про землю, на якій за документами можуть розміщуватися виробничі цехи, складські приміщення, допоміжні споруди промислового підприємства.

Початок 2010-х: поява клініки Odrex

Однак вже через 5 років (у 2012 році) на цій землі починає працювати приватний медичний заклад "Одрекс". Будівлі, що розташовані на промисловій ділянці та мають конкретне промислове призначення, передаються ТОВ "Фабрика "Акація" в оренду структурі, через яку здійснювала діяльність клініка в ті роки.

Журналісти підозрюють, що саме в цей період й могло відбутися незаконне самовільне захоплення прилеглої до ділянки території, а згодом і незаконна зміна типу об’єкта з "нежитлових будівель та споруд" на "нежитлові будівлі закладу охорони здоров’я".

При цьому, за інформацією Управління державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільні документи на виконання будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію за цією адресою не реєструвалися. Саме ці обставини і стали підставою для відкриття кримінального провадження.

Кому належить земля під скандальною клінікою Odrex

З огляду на обставини, виникає ще одне важливе питання: Кому фактично належить земля та хто нестиме відповідальність за порушення закону, у разі доведення цього факту правоохоронцями? Як повідомляв УНН раніше нині співвласниками ТОВ "Фабрика Акація", яка володіє землею на Розкидайлівській, 69/71 є: Ірина Зайкова (42%), Лариса Мисоцька (57,38%) та Євген Савицький (0,619%). Крім того, раніше серед засновників значився ще й Леонід Кучук (який позиціонує себе, як засновника та ідейного натхненника клініки "Одрекс"), однак пізніше він вийшов зі складу засновників фабрики.

Ті самі прізвища фігурують і серед засновників ТОВ "Медичний дім Odrex" – юридичної особи, на ліцензії якої сьогодні працює скандальна клініка. Контрольний пакет у цій компанії також зосереджений у Ірини Зайкової (61,69%), значну частку має Лариса Мисоцька (17,52%), Тигран Арутюнян (20,56%) та Євген Савицький (0,23%).

За документами ТОВ "Фабрика Акація" та ТОВ "Медичний дім Odrex" це різні юридичні особи. Але фактично контролюють і землю, і будівлі, і медичний бізнес, який там працює, одні й ті самі люди.

Але і це не все. Нашу увагу привернув час зміни форми власності фабрики із ЗАТ на ТОВ - вересень 2007 року. Тоді ж Кучук, Мисоцька, Савицький та Зайкова стали співвласниками "Акації". А як випливає з судової ухвали за два місяці до цього фабрика отримала у власність саме ту земельну ділянку, яка фігурує у кримінальному провадженні. Звісно це виглядає як співпадіння, але до нього є щонайменше два застереження:

Перше застереження. Леонід Кучук та його багаторічні партнери по бізнесу, як вказували ЗМІ, ще з 90-х реєстрували свої компанії на Розкидайлівській, і, видається так, що коли випала нагода придбати землю, яка фактично і так вже використовувалась, - це було зроблено.

Друге застереження. На момент придбання вказаної ділянки, фабрикою "Акація" керувала Ольга Грамма, а станом на сьогодні нею керує Олександр Грамма. Родичі вони чи ні - нам невідомо. Але з відкритих реєстрів ми дізнаємося, що після звільнення з посади керівника "Акції" Ольга Грамма керує компанією "Автомобіліст-А", засновником якої наразі є Віктор Бежинару (якому, схоже, дістаються усі "списані" фірми власників клініки "Одрекс", адже саме на нього була перереєстрована компанія "Дім медицини", яка фігурує у кримінальному провадженні про смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана). Саме такою "списаною" компанію є і "Автомобіліст-А", адже раніше її співвласниками були Зайкова, Мисоцька та Савицький.

Отже, виглядає так, що і придбання земельної ділянки і подальше її розширення та зміна цільового призначення - цілком логічно пов'язане з тими ж, хто стоїть за клінікою.

Політичний контекст та як Гурвіц може бути повʼязаний з землею під Odrex

У цій історії є ще один аспект, який не можна ігнорувати – час і політичний контекст. Як ми вже згадали раніше, "Фабрика "Акація" стала власницею ділянки у 2007 році – саме в період активного перерозподілу земельних ресурсів в Одесі. Тоді містом керував Едуард Гурвіц, а земельні рішення ухвалювалися у доволі непрозорій атмосфері, що неодноразово ставало предметом журналістських розслідувань.

Раніше УНН писав про зв’язки засновника бренду "Одрекс" Леоніда Кучука з політичним середовищем того часу. У ЗМІ його називали спонсором Гурвіца, а також людиною, яка мала вплив на формування міської ради у 2006 році.

З огляду на ці факти маємо ще логічні запитання: як саме приватна компанія отримала у власність майже півтора гектара землі промислового призначення у межах міста? Чи відбувалося це на конкурентних засадах? Чи змінювалося згодом цільове призначення у встановленому порядку? І ще одне питання: чи могла наявність політичних контактів Гурвіца та Кучука полегшити прийняття необхідних рішень у період формування бізнес-структури Odrex?

Поки правоохоронці перевіряють обставини забудови та використання землі під скандальною клінікою Odrex. Однак, якщо в рамках розслідування постане питання законності початкового набуття ділянки, політичний контекст 2007-2008 років може набути зовсім іншого значення.

Публічна позиція клініки Odrex щодо кримінальної справи про землю

За таких обставин публічна позиція адвокатів скандальної Odrex виглядає суперечливою: з одного боку, вони наполягають, що клініка не має жодного стосунку до кримінального провадження, адже слідчі дії нібито стосуються виключно орендодавця ТОВ "Фабрика "Акація". З іншого боку замовчують факт, що власники компанії, якій належить земля та будівлі на ній і засновники клініки Odrex фактично одній й ті ж самі люди з цікавим політичним впливом та бекграундом.