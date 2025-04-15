Олена Зеленська

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23106 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146690 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133494 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130497 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131522 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194684 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77198 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164358 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116213 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Зеленська про обстріли: Біль від міст України, які опинилися під ударами рф

Перша леді відреагувала на масовані обстріли України 4 квітня. Вона закликала світ до дій, а не просто слів співчуття через збільшення кількості жертв серед мирного населення.

Війна • 5 квітня, 01:42 • 7552 перегляди

Автори програми "Ти як?" порекомендували, як перезаряджатися "на ходу", коли відпочинок недоступний

Автори програми "Ти як?" поділилися способами перезавантаження в умовах обмеженого часу. Вони радять використовувати короткі практики відновлення, як вимкнення сповіщень чи прогулянки на природі.

Суспільство • 4 квітня, 14:52 • 14464 перегляди

Майже кожен третій викладач в Україні має ознаки професійного вигорання - освітній омбудсмен

За даними опитувань, значна частина викладачів та вчителів в Україні відчувають професійне вигорання, потребують психологічної допомоги та підтримки у боротьбі зі стресом.

Суспільство • 3 квітня, 10:15 • 13987 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

У центрі Києва, на Хрещатику, з'явиться наземний перехід у рамках безбар'єрного маршруту. Він стане частиною ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".

Суспільство • 31 березня, 17:56 • 51125 перегляди

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Доходи Володимира Зеленського та його сім'ї за 2024 рік склали 15,2 млн грн, включаючи 336 тис. грн зарплати. Збільшення відбулося завдяки відновленню орендних платежів.

Політика • 30 березня, 15:54 • 53904 перегляди

"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах

У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.

Суспільство • 7 березня, 12:31 • 37161 перегляди

МХП долучилася до підтримки збірної України на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді

Українська збірна здобула 32 медалі на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді. МХП та фонд "МХП-Громаді" долучилися до підтримки команди в рамках програми реінтеграції ветеранів.

Новини Бізнесу • 24 лютого, 08:11 • 37432 перегляди

Зеленський з дружиною прибули до ОАЕ: що обговорюватимуть в Абу-Дабі

Президент України з першою леді здійснюють офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед ключових тем - звільнення полонених, інвестиції та гуманітарна програма.

Політика • 16 лютого, 20:26 • 61959 перегляди

FROLOV створив образ для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT

Дизайнер Іван Фролов розробляє костюм для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT. Образ включатиме символи ранкової зорі та золотих струн, що відображають концепцію виступу артиста.

Суспільство • 7 лютого, 16:21 • 120048 перегляди

В Україні зросла довіра до психологічної допомоги - Зеленська

Рівень недовіри до психологічної допомоги в Україні знизився з 46% до 22%. Кількість українців, які користуються послугами психологів, зросла з 7% до 17%.

Суспільство • 7 лютого, 13:50 • 26748 перегляди

Зеленський і перша леді відвідали поранених захисників України

Президент України з Оленою Зеленською зустрілися з пораненими військовими на Покровському напрямку та Харківщині. Обговорили питання психологічної допомоги та проєкт "Рух без бар'єрів".

Суспільство • 19 січня, 19:14 • 29615 перегляди

648 постраждалих подали заявки на репарації через сексуальне насильство окупантів

432 постраждалі від сексуального насильства з боку росіян отримали проміжні репарації. В Україні діє 12 стаціонарних та 3 мобільних центри допомоги, які вже підтримали понад 50 тисяч осіб.

Суспільство • 16 січня, 08:49 • 32592 перегляди

Мережею поширюють фейкове відео про відпочинок Першої леді України у Санкт-Моріці - ЦПД

ЦПД спростував дезінформацію про перебування Першої леді України в гірськолижному курорті Санкт-Моріц. На поширеному відео неможливо ідентифікувати Олену Зеленську чи її оточення.

Політика • 15 січня, 15:44 • 53537 перегляди

Олена Зеленська про здобутки 2024 року: 18 нових аудіогідів і сотні книжок для українців у світі

У 2024 році запустили 18 нових україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу. Також передали сотні українських книг до бібліотек у 8 країнах в межах проєкту "Українські книжкові полички".

Культура • 27 грудня, 15:42 • 24869 перегляди

Зеленський разом із першою леді відвідали велику прийомну родину

Президент України з дружиною відвідали родину Алексєєнків, яка виховує 10 прийомних дітей, та вручили їм ключі від нового дому. Будинок збудували в межах проєкту "Адреса дитинства" Фундації Олени Зеленської.

Суспільство • 25 грудня, 15:25 • 22907 перегляди

Київщина створює онлайн-карту безбар'єрності: що покаже інтерактивний сервіс

Київська ОВА розробляє інтерактивну карту безбар'єрності регіону з індексами доступності об'єктів. Область виконала всі 25 заходів Національної стратегії безбар'єрного простору.

Суспільство • 24 грудня, 15:02 • 14974 перегляди

Птах з протезом замість крила: НБУ випустив монету "Безбар’єрність"

Національний банк України представив пам'ятну монету "Безбар'єрність" номіналом 5 гривень з тиражем 30 000 штук. Монета символізує рівні можливості для всіх громадян та присвячена розбудові інклюзивного суспільства.

Суспільство • 23 грудня, 22:26 • 18718 перегляди

"Ти не мусиш на свята": програма ментального здоров'я "Ти як?" дала поради

Проєкт "Ти як?" опублікував інфографіку про те, що не обов'язково робити на новорічні свята.

Суспільство • 23 грудня, 09:42 • 13346 перегляди

Зеленська зустрілася з Папою Римським: говорили про звільнення полонених та повернення депортованих дітей

Олена Зеленська та Юлія Свириденко провели аудієнцію з Папою Франциском у Ватикані. Обговорили звільнення полонених, повернення депортованих дітей та передали подарунок - тарілку "Святий Миколай".

Війна • 20 листопада, 15:30 • 22097 перегляди

Поліція Словенії затримала мітингаря, який вигукував "росія переможе" під час візиту Олени Зеленської до Любляни

Під час передачі книжкового дару в бібліотеці Любляни чоловік вигукував проросійські гасла. Поліція затримала порушника, який кричав "росія переможе" англійською мовою.

Політика • 20 листопада, 09:05 • 15828 перегляди

Дитячі лікарні Боярки та Флоренції підписали угоду про міжнародне медичне партнерство: чому це важливо

Київська обласна дитяча лікарня підписала меморандум про партнерство з італійською клінікою "Мейєр". Українські лікарі проходитимуть стажування в Італії, а важкохворі діти отримають можливість лікування у Флоренції.

Здоров'я • 19 листопада, 16:45 • 18337 перегляди

Ветеранські простори та сонячні панелі для освітніх закладів: 7 громад залучать понад 11,5 млн грн на власні проєкти за підтримки МХП

Оголошено переможців конкурсу "Зростаємо разом з МХП". Сім громад реалізують проєкти з енергоефективності, реінтеграції ветеранів та спортивного розвитку молоді на загальну суму понад 11,4 млн грн.

Суспільство • 12 листопада, 12:03 • 16394 перегляди

Пасажири поїзда Київ-Львів завтра зможуть написати радіодиктант під час подорожі

УЗ долучається до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 25 жовтня. Пасажири поїзда №743 зможуть почути текст Оксани Забужко через систему сповіщення та взяти участь у написанні.

Суспільство • 24 жовтня, 13:42 • 16828 перегляди

У Португалії з'явилась українська книжкова поличка. Її відкрила Зеленська

Перша леді України відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці Кашкайша. Вона також взяла участь у відкритті меморіальної дошки жертвам Голодомору в Лісабоні та подякувала за підтримку України.

Політика • 23 жовтня, 19:30 • 48423 перегляди

Глави МЗС України та Оману обговорили Формулу миру та питання зміцнення торговельних звʼязків на базі спільної комісії

Міністри закордонних справ України та Оману обговорили Формулу миру та свободу мореплавства. Сторони домовились про створення міжурядової комісії для зміцнення торговельних зв'язків та розширення культурно-гуманітарної співпраці.

Політика • 23 жовтня, 16:18 • 21045 перегляди

Журналістам показали, як триває реформа шкільного харчування в Одесі (відео)

Перша леді України відвідала 4 об'єкти, де впроваджується реформа шкільного харчування в Одеській області. Там відпрацьовують різні моделі організації харчування, обговорюючи вплив реформи на освіту й економіку.

Суспільство • 22 жовтня, 18:10 • 22811 перегляди

Київщина одна із перших почала реформу шкільного харчування: Кравченко розповів про результати

Київська область одна з перших розпочала реформу харчування у школах. Голова ОВА Руслан Кравченко розповів про основні досягнення, включаючи збільшення кількості учнів, які отримують безкоштовне гаряче харчування.

Суспільство • 22 жовтня, 11:14 • 16070 перегляди

Здорове харчування для кожного учня: як реформа Першої леді змінила Одещину

Одеська область продовжує реалізовувати реформу шкільного харчування, щоб забезпечити дітей здоровою і збалансованою їжею.

Суспільство • 22 жовтня, 07:16 • 12160 перегляди

Надаватимуть меддопомогу при мінно-вибухових травмах: як на Київщині планують покращити реабілітаційного центру

Перша леді України та міністри охорони здоров'я України і Швеції відвідали реабілітаційний центр у Києві. Презентовано українську версію книги шведського реабілітолога про відновлення після травм спинного мозку.

Київщина • 15 жовтня, 15:31 • 14590 перегляди

На Одещині відкрито новий центр ментального здоровʼя

В Одеській області відбулися заходи в рамках програми "Ти як?". Відкрито виставку дитячих малюнків, новий центр ментального здоров'я та представлено мережу закладів психологічної підтримки.

Суспільство • 10 жовтня, 18:02 • 18912 перегляди