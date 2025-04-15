Олена Зеленська

Глави МЗС України та Оману обговорили Формулу миру та питання зміцнення торговельних звʼязків на базі спільної комісії

Міністри закордонних справ України та Оману обговорили Формулу миру та свободу мореплавства. Сторони домовились про створення міжурядової комісії для зміцнення торговельних зв'язків та розширення культурно-гуманітарної співпраці.