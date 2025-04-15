Олена Зеленська

Перша леді відреагувала на масовані обстріли України 4 квітня. Вона закликала світ до дій, а не просто слів співчуття через збільшення кількості жертв серед мирного населення.
Автори програми "Ти як?" поділилися способами перезавантаження в умовах обмеженого часу. Вони радять використовувати короткі практики відновлення, як вимкнення сповіщень чи прогулянки на природі.
За даними опитувань, значна частина викладачів та вчителів в Україні відчувають професійне вигорання, потребують психологічної допомоги та підтримки у боротьбі зі стресом.
У центрі Києва, на Хрещатику, з'явиться наземний перехід у рамках безбар'єрного маршруту. Він стане частиною ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".
Доходи Володимира Зеленського та його сім'ї за 2024 рік склали 15,2 млн грн, включаючи 336 тис. грн зарплати. Збільшення відбулося завдяки відновленню орендних платежів.
У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.
Українська збірна здобула 32 медалі на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді. МХП та фонд "МХП-Громаді" долучилися до підтримки команди в рамках програми реінтеграції ветеранів.
Президент України з першою леді здійснюють офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед ключових тем - звільнення полонених, інвестиції та гуманітарна програма.
Дизайнер Іван Фролов розробляє костюм для фіналіста нацвідбору Євробачення KHAYAT. Образ включатиме символи ранкової зорі та золотих струн, що відображають концепцію виступу артиста.
Рівень недовіри до психологічної допомоги в Україні знизився з 46% до 22%. Кількість українців, які користуються послугами психологів, зросла з 7% до 17%.
Президент України з Оленою Зеленською зустрілися з пораненими військовими на Покровському напрямку та Харківщині. Обговорили питання психологічної допомоги та проєкт "Рух без бар'єрів".
432 постраждалі від сексуального насильства з боку росіян отримали проміжні репарації. В Україні діє 12 стаціонарних та 3 мобільних центри допомоги, які вже підтримали понад 50 тисяч осіб.
ЦПД спростував дезінформацію про перебування Першої леді України в гірськолижному курорті Санкт-Моріц. На поширеному відео неможливо ідентифікувати Олену Зеленську чи її оточення.
У 2024 році запустили 18 нових україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу. Також передали сотні українських книг до бібліотек у 8 країнах в межах проєкту "Українські книжкові полички".
Президент України з дружиною відвідали родину Алексєєнків, яка виховує 10 прийомних дітей, та вручили їм ключі від нового дому. Будинок збудували в межах проєкту "Адреса дитинства" Фундації Олени Зеленської.
Київська ОВА розробляє інтерактивну карту безбар'єрності регіону з індексами доступності об'єктів. Область виконала всі 25 заходів Національної стратегії безбар'єрного простору.
Національний банк України представив пам'ятну монету "Безбар'єрність" номіналом 5 гривень з тиражем 30 000 штук. Монета символізує рівні можливості для всіх громадян та присвячена розбудові інклюзивного суспільства.
Проєкт "Ти як?" опублікував інфографіку про те, що не обов'язково робити на новорічні свята.
Олена Зеленська та Юлія Свириденко провели аудієнцію з Папою Франциском у Ватикані. Обговорили звільнення полонених, повернення депортованих дітей та передали подарунок - тарілку "Святий Миколай".
Під час передачі книжкового дару в бібліотеці Любляни чоловік вигукував проросійські гасла. Поліція затримала порушника, який кричав "росія переможе" англійською мовою.
Київська обласна дитяча лікарня підписала меморандум про партнерство з італійською клінікою "Мейєр". Українські лікарі проходитимуть стажування в Італії, а важкохворі діти отримають можливість лікування у Флоренції.
Оголошено переможців конкурсу "Зростаємо разом з МХП". Сім громад реалізують проєкти з енергоефективності, реінтеграції ветеранів та спортивного розвитку молоді на загальну суму понад 11,4 млн грн.
УЗ долучається до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 25 жовтня. Пасажири поїзда №743 зможуть почути текст Оксани Забужко через систему сповіщення та взяти участь у написанні.
Перша леді України відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці Кашкайша. Вона також взяла участь у відкритті меморіальної дошки жертвам Голодомору в Лісабоні та подякувала за підтримку України.
Міністри закордонних справ України та Оману обговорили Формулу миру та свободу мореплавства. Сторони домовились про створення міжурядової комісії для зміцнення торговельних зв'язків та розширення культурно-гуманітарної співпраці.
Перша леді України відвідала 4 об'єкти, де впроваджується реформа шкільного харчування в Одеській області. Там відпрацьовують різні моделі організації харчування, обговорюючи вплив реформи на освіту й економіку.
Київська область одна з перших розпочала реформу харчування у школах. Голова ОВА Руслан Кравченко розповів про основні досягнення, включаючи збільшення кількості учнів, які отримують безкоштовне гаряче харчування.
Одеська область продовжує реалізовувати реформу шкільного харчування, щоб забезпечити дітей здоровою і збалансованою їжею.
Перша леді України та міністри охорони здоров'я України і Швеції відвідали реабілітаційний центр у Києві. Презентовано українську версію книги шведського реабілітолога про відновлення після травм спинного мозку.
В Одеській області відбулися заходи в рамках програми "Ти як?". Відкрито виставку дитячих малюнків, новий центр ментального здоров'я та представлено мережу закладів психологічної підтримки.