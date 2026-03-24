Ексклюзив
"Дія", "Мрія" та центр розвитку ШІ - Олена Зеленська представила цифрові досягнення України на саміті Меланії Трамп

Київ • УНН

 • 4010 перегляди

Перша леді прибула до США на саміт глобальної коаліції з виховання майбутнього. Вона розповіла про успіхи Дії, Мрії та впровадження штучного інтелекту.

"Дія", "Мрія" та центр розвитку ШІ - Олена Зеленська представила цифрові досягнення України на саміті Меланії Трамп

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Сполучених Штатів Америки на запрошення першої леді США Меланії Трамп, щоб узяти участь у дводенному саміті глобальної коаліції "Виховання майбутнього разом", передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Як повідомили в ОП, глобальну коаліцію започаткувала перша леді Сполучених Штатів під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН, щоб об’єднати країни навколо розширення можливостей дітей завдяки освіті й технологіям. У саміті беруть участь представники 45 країн і 28 технологічних компаній.

"Україні тут є чим поділитися. Не перебільшу, якщо скажу: окрім стійкості наших людей, саме цифрові системи допомагають нам вистояти", – наголосила дружина Президента України під час звернення до учасників саміту.

Зокрема, Олена Зеленська розповіла про концепцію "Держава у смартфоні" – бачення, реалізоване через український державний сервіс "Дія".

"Коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, коли фізична інфраструктура руйнувалася, держава та її послуги залишалися з людьми у їхніх телефонах. Саме за це "Дію" було включено до списку найкращих винаходів року за версією TIME", – зазначила перша леді.

Вона також акцентувала на платформі "Дія.Освіта", де безкоштовно можна здобути знання про цифрову грамотність, роботу з даними, онлайн-безпеку й кібергігієну.

Крім того, в Україні функціонує екосистема "Мрія", створена з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Це єдина цифрова освітня платформа для учнів, батьків і вчителів, що об’єднує всі ключові елементи навчання в одному середовищі: від освітніх матеріалів і розкладу до комунікації та оцінювання. До "Мрії" вже підключений кожен четвертий навчальний заклад у країні, розпочинається підключення дитсадків до "Мрії.Дошкілля".

За словами Олени Зеленської, частиною українських цифрових рішень уже є і штучний інтелект. У 2025 році в Україні створили національний центр розвитку штучного інтелекту WINWIN AI Center of Excellence, який працює над інтеграцією ШІ у ключові державні сфери.

"Ми приєднуємося до ініціативи пані Трамп і бачимо в ній важливий крок до того, щоб підняти тему розвитку дітей та освіти на глобальний рівень і об’єднати країни навколо спільної відповідальності", – підсумувала дружина Президента.

Антоніна Туманова

Олена Зеленська