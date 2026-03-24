"Дія", "Мрія" та центр розвитку ШІ - Олена Зеленська представила цифрові досягнення України на саміті Меланії Трамп
Київ • УНН
Перша леді прибула до США на саміт глобальної коаліції з виховання майбутнього. Вона розповіла про успіхи Дії, Мрії та впровадження штучного інтелекту.
Перша леді України Олена Зеленська прибула до Сполучених Штатів Америки на запрошення першої леді США Меланії Трамп, щоб узяти участь у дводенному саміті глобальної коаліції "Виховання майбутнього разом", передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Як повідомили в ОП, глобальну коаліцію започаткувала перша леді Сполучених Штатів під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН, щоб об’єднати країни навколо розширення можливостей дітей завдяки освіті й технологіям. У саміті беруть участь представники 45 країн і 28 технологічних компаній.
"Україні тут є чим поділитися. Не перебільшу, якщо скажу: окрім стійкості наших людей, саме цифрові системи допомагають нам вистояти", – наголосила дружина Президента України під час звернення до учасників саміту.
Зокрема, Олена Зеленська розповіла про концепцію "Держава у смартфоні" – бачення, реалізоване через український державний сервіс "Дія".
"Коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, коли фізична інфраструктура руйнувалася, держава та її послуги залишалися з людьми у їхніх телефонах. Саме за це "Дію" було включено до списку найкращих винаходів року за версією TIME", – зазначила перша леді.
Вона також акцентувала на платформі "Дія.Освіта", де безкоштовно можна здобути знання про цифрову грамотність, роботу з даними, онлайн-безпеку й кібергігієну.
Крім того, в Україні функціонує екосистема "Мрія", створена з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Це єдина цифрова освітня платформа для учнів, батьків і вчителів, що об’єднує всі ключові елементи навчання в одному середовищі: від освітніх матеріалів і розкладу до комунікації та оцінювання. До "Мрії" вже підключений кожен четвертий навчальний заклад у країні, розпочинається підключення дитсадків до "Мрії.Дошкілля".
За словами Олени Зеленської, частиною українських цифрових рішень уже є і штучний інтелект. У 2025 році в Україні створили національний центр розвитку штучного інтелекту WINWIN AI Center of Excellence, який працює над інтеграцією ШІ у ключові державні сфери.
"Ми приєднуємося до ініціативи пані Трамп і бачимо в ній важливий крок до того, щоб підняти тему розвитку дітей та освіти на глобальний рівень і об’єднати країни навколо спільної відповідальності", – підсумувала дружина Президента.
