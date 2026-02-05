Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей

$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 5648 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 12627 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 11793 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 12450 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 14476 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 15592 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13536 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13088 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19571 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26401 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.6м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 9672 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 4622 перегляди
Старт передвиборчої кампанії: формально - ні, фактично - так - соціологи опублікували результати опитування4 лютого, 18:34 • 3242 перегляди
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ4 лютого, 21:02 • 6290 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя23:05 • 3174 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 34059 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 64618 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 65203 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 104307 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 111811 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Абу-Дабі
Київська область
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя23:05 • 3266 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 2928 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 4678 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 9758 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 8012 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Серіали

Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Меланія Трамп підтвердила, що контактує з представниками путіна для прискорення повернення українських дітей. Завдяки її діяльності до України вже повернули 15 дітей.

Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей
Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп підтвердила журналістам у Білому домі, що перебуває в активному контакті з представниками диктатора рф володимира путіна. Основною метою цих переговорів є прискорення процесу повернення українських дітей, вивезених до росії з початку повномасштабного вторгнення. Про це пише УНН.

Деталі

Процес переговорів активізувався після особистого листа Меланії Трамп до путіна, який у серпні минулого року передав президент Дональд Трамп. За даними Східного крила Білого дому, завдяки адвокаційній діяльності першої леді до України вже вдалося повернути 15 дітей, зокрема сімох у грудні 2025 року.

Я працюю над цим, і ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, ми дуже скоро досягнемо успіху

– заявила Меланія Трамп, не розкриваючи технічних деталей домовленостей.

Україна офіційно звинувачує рф у викраденні щонайменше 19 000 дітей. російська сторона продовжує заперечувати факт депортації, називаючи вивезення неповнолітніх "евакуацією для захисту від бойових дій". Участь першої леді США у цьому процесі розглядається як один із ключових гуманітарних каналів зв’язку між Вашингтоном та москвою.

Гуманітарна місія на тлі ескалації

Заява Меланії Трамп прозвучала в той самий день, коли представники України та росії повідомили про "продуктивні" переговори під егідою США щодо припинення війни. Водночас ситуація на фронті залишається вкрай напруженою: на початку тижня росія здійснила масовану атаку на українські міста, застосувавши рекордну кількість балістичних ракет та сотні безпілотників.

путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф10.10.25, 18:56 • 9951 перегляд

Окрім українського питання, перша леді США продовжує займатися звільненням заручників у інших регіонах. У середу вона провела зустріч із Кітом та Авівою Сігел – колишніми ізраїльсько-американськими заручниками, звільненими з полону ХАМАС. Це свідчить про розширення ролі Меланії Трамп у зовнішній політиці США, попри її загальну стриманість у публічному просторі під час другого терміну чоловіка. 

Меланія Трамп "дуже сильно переживала" за возз'єднання українських дітей з батьками - президент США17.10.25, 21:17 • 3342 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Меланія Трамп
російська пропаганда
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
благодійність
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна