Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей
Київ • УНН
Меланія Трамп підтвердила, що контактує з представниками путіна для прискорення повернення українських дітей. Завдяки її діяльності до України вже повернули 15 дітей.
Перша леді США Меланія Трамп підтвердила журналістам у Білому домі, що перебуває в активному контакті з представниками диктатора рф володимира путіна. Основною метою цих переговорів є прискорення процесу повернення українських дітей, вивезених до росії з початку повномасштабного вторгнення. Про це пише УНН.
Деталі
Процес переговорів активізувався після особистого листа Меланії Трамп до путіна, який у серпні минулого року передав президент Дональд Трамп. За даними Східного крила Білого дому, завдяки адвокаційній діяльності першої леді до України вже вдалося повернути 15 дітей, зокрема сімох у грудні 2025 року.
Я працюю над цим, і ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, ми дуже скоро досягнемо успіху
Україна офіційно звинувачує рф у викраденні щонайменше 19 000 дітей. російська сторона продовжує заперечувати факт депортації, називаючи вивезення неповнолітніх "евакуацією для захисту від бойових дій". Участь першої леді США у цьому процесі розглядається як один із ключових гуманітарних каналів зв’язку між Вашингтоном та москвою.
Гуманітарна місія на тлі ескалації
Заява Меланії Трамп прозвучала в той самий день, коли представники України та росії повідомили про "продуктивні" переговори під егідою США щодо припинення війни. Водночас ситуація на фронті залишається вкрай напруженою: на початку тижня росія здійснила масовану атаку на українські міста, застосувавши рекордну кількість балістичних ракет та сотні безпілотників.
Окрім українського питання, перша леді США продовжує займатися звільненням заручників у інших регіонах. У середу вона провела зустріч із Кітом та Авівою Сігел – колишніми ізраїльсько-американськими заручниками, звільненими з полону ХАМАС. Це свідчить про розширення ролі Меланії Трамп у зовнішній політиці США, попри її загальну стриманість у публічному просторі під час другого терміну чоловіка.
