Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп підтвердила журналістам у Білому домі, що перебуває в активному контакті з представниками диктатора рф володимира путіна. Основною метою цих переговорів є прискорення процесу повернення українських дітей, вивезених до росії з початку повномасштабного вторгнення. Про це пише УНН.

Процес переговорів активізувався після особистого листа Меланії Трамп до путіна, який у серпні минулого року передав президент Дональд Трамп. За даними Східного крила Білого дому, завдяки адвокаційній діяльності першої леді до України вже вдалося повернути 15 дітей, зокрема сімох у грудні 2025 року.

Я працюю над цим, і ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, ми дуже скоро досягнемо успіху