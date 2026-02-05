Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей

Фото: Reuters

Первая леди США Мелания Трамп подтвердила журналистам в Белом доме, что находится в активном контакте с представителями диктатора РФ Владимира Путина. Основной целью этих переговоров является ускорение процесса возвращения украинских детей, вывезенных в Россию с начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет УНН.

Детали

Процесс переговоров активизировался после личного письма Мелании Трамп Путину, которое в августе прошлого года передал президент Дональд Трамп. По данным Восточного крыла Белого дома, благодаря адвокационной деятельности первой леди в Украину уже удалось вернуть 15 детей, в том числе семерых в декабре 2025 года.

Я работаю над этим, и мы находимся в процессе. Надеюсь, мы очень скоро добьемся успеха – заявила Мелания Трамп, не раскрывая технических деталей договоренностей.

Украина официально обвиняет РФ в похищении по меньшей мере 19 000 детей. Российская сторона продолжает отрицать факт депортации, называя вывоз несовершеннолетних "эвакуацией для защиты от боевых действий". Участие первой леди США в этом процессе рассматривается как один из ключевых гуманитарных каналов связи между Вашингтоном и Москвой.

Гуманитарная миссия на фоне эскалации

Заявление Мелании Трамп прозвучало в тот же день, когда представители Украины и России сообщили о "продуктивных" переговорах под эгидой США по прекращению войны. В то же время ситуация на фронте остается крайне напряженной: в начале недели Россия совершила массированную атаку на украинские города, применив рекордное количество баллистических ракет и сотни беспилотников.

Помимо украинского вопроса, первая леди США продолжает заниматься освобождением заложников в других регионах. В среду она провела встречу с Китом и Авивой Сигел – бывшими израильско-американскими заложниками, освобожденными из плена ХАМАС. Это свидетельствует о расширении роли Мелании Трамп во внешней политике США, несмотря на ее общую сдержанность в публичном пространстве во время второго срока мужа.

