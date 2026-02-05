$43.190.22
4 февраля, 21:10 • 6844 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 14123 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 12744 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 13269 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 15185 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 15953 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13750 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13158 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19622 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26471 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Графики отключений электроэнергии
Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Мелания Трамп подтвердила, что контактирует с представителями путина для ускорения возвращения украинских детей. Благодаря ее деятельности в Украину уже вернули 15 детей.

Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей
Фото: Reuters

Первая леди США Мелания Трамп подтвердила журналистам в Белом доме, что находится в активном контакте с представителями диктатора РФ Владимира Путина. Основной целью этих переговоров является ускорение процесса возвращения украинских детей, вывезенных в Россию с начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет УНН.

Детали

Процесс переговоров активизировался после личного письма Мелании Трамп Путину, которое в августе прошлого года передал президент Дональд Трамп. По данным Восточного крыла Белого дома, благодаря адвокационной деятельности первой леди в Украину уже удалось вернуть 15 детей, в том числе семерых в декабре 2025 года.

Я работаю над этим, и мы находимся в процессе. Надеюсь, мы очень скоро добьемся успеха

– заявила Мелания Трамп, не раскрывая технических деталей договоренностей.

Украина официально обвиняет РФ в похищении по меньшей мере 19 000 детей. Российская сторона продолжает отрицать факт депортации, называя вывоз несовершеннолетних "эвакуацией для защиты от боевых действий". Участие первой леди США в этом процессе рассматривается как один из ключевых гуманитарных каналов связи между Вашингтоном и Москвой.

Гуманитарная миссия на фоне эскалации

Заявление Мелании Трамп прозвучало в тот же день, когда представители Украины и России сообщили о "продуктивных" переговорах под эгидой США по прекращению войны. В то же время ситуация на фронте остается крайне напряженной: в начале недели Россия совершила массированную атаку на украинские города, применив рекордное количество баллистических ракет и сотни беспилотников.

путин отреагировал на письмо Мелании Трамп: первая леди США заявила о возвращении 8 украинских детей, депортированных в рф10.10.25, 18:56 • 9953 просмотра

Помимо украинского вопроса, первая леди США продолжает заниматься освобождением заложников в других регионах. В среду она провела встречу с Китом и Авивой Сигел – бывшими израильско-американскими заложниками, освобожденными из плена ХАМАС. Это свидетельствует о расширении роли Мелании Трамп во внешней политике США, несмотря на ее общую сдержанность в публичном пространстве во время второго срока мужа. 

Мелания Трамп "очень сильно переживала" за воссоединение украинских детей с родителями - президент США17.10.25, 21:17 • 3344 просмотра

Степан Гафтко

