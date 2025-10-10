путин отреагировал на письмо Мелании Трамп: первая леди США заявила о возвращении 8 украинских детей, депортированных в рф
Киев • УНН
Первая леди США Мелания Трамп объявила, что восемь украинских детей были воссоединены со своими семьями после того, как президент россии владимир путин ответил на ее письмо, переданное Дональдом Трампом во время встречи с диктатором на Аляске. Об этом пишет УНН со ссылкой на San Francisco Chronical.
Детали
Первая леди Мелания Трамп заявила, что восьмерых украинских детей воссоединили со своими семьями после переговоров с президентом россии владимиром путиным.
Выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, она сказала, что путин ответил на ее письмо, и после этого они установили "открытый канал связи" относительно благополучия детей, пишет издание.
"Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, причастных к этой войне", – сказала она.
Дополнение
В августе Мелания Трамп написала письмо путину и попросила своего мужа лично вручить его во время его встречи с президентом россии на Аляске. Fox News обнародовало письмо, написанное первой леди.