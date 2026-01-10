"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности

Певица Алина Гросу впервые станет мамой. Певица презентовала клип "Жить на полную", в котором показала своего мужа и объявила о радостной новости. Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети певицы.

Там где есть любовь - всегда есть продолжение. Мы живем в трудные времена. Но так хочется каждому пожелать счастья, маленького счастья, которое бы согревало сердце в любое время или было под сердцем. Жизнь одна и как бы тяжело она ни давалась - живите на полную (по возможности), любите на полную (несмотря ни на что), отпускайте тех, кто не ценит и цените тех, кто всегда рядом. И главное, цените себя. Люблю вас безгранично и спасибо, что вы у меня есть. Я сама в шоке и до сих пор не верится, что скоро у нас появится маленькое персональное счастье - написала Гросу.

Также Гросу сегодня презентовала клип на песню "Жить на полную" вместе с "загадочным исполнителем Don Maron", который, вероятно, является мужем Гросу - Романом Полянским.

GROSU представила новый сингл "Жить на полную" - четвертую совместную работу с загадочным исполнителем Don Maron и одновременно самую личную песню в ее дискографии. На этот раз артистка не просто поет о чувствах - она открывает двери в свою частную жизнь, показывая, как выглядит настоящее счастье без прикрас и идеализации - говорится в описании к клипу.

Также указывается, что трек "Жить на полную" - это о том, что важно на самом деле: быть рядом с любимым человеком, строить совместную жизнь, мечтать о детях и просто наслаждаться каждым моментом вместе.

Клип к композиции стал настоящим сюрпризом для поклонников: впервые GROSU показывает свою семейную жизнь и одновременно делится важнейшей новостью - артистка ждет первенца. Правда, лицо любимого остается тайной: в кадре он появляется лишь со спины или в шарфе, сохраняя приватность. Зато зрители видят искренние, теплые моменты: совместный отдых в горах, украшение елки, игры с собакой и уют, который не требует слов. В видео также есть тонкие намеки на важные изменения в жизни пары - празднование гендер-пати только вдвоем. Певица держит интригу - и обещает дать больше ответов в следующей работе - отмечается в описании.

Съемки проходили в Калифорнии, в национальном парке Секвойя. В клипе можно увидеть все четыре сезона: зиму, весну, лето и осень - полный природный цикл, который становится метафорой совместной жизни. Как дерево проживает тысячелетия, меняя листья и приспосабливаясь к каждому сезону, так и настоящие отношения проходят через разные этапы, оставаясь крепкими и живыми.

