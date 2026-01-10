"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности

$42.990.00
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 10317 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 13059 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 12607 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 15641 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 24316 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 44223 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36497 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35676 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29265 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 16231 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 33267 просмотра
В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE10 января, 06:32 • 5862 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 12844 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10:56 • 5070 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 27695 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 74142 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 101637 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 74074 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 95586 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 65714 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 67645 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 88533 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 106681 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 147053 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Гросу сегодня презентовала клип на песню "Жить на полную" вместе с "загадочным исполнителем Don Maron", который, вероятно, является мужем Гросу – Романом Полянским.

"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности

Певица Алина Гросу впервые станет мамой. Певица презентовала клип "Жить на полную", в котором показала своего мужа и объявила о радостной новости. Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети певицы. 

Там где есть любовь - всегда есть продолжение. Мы живем в трудные времена. Но так хочется каждому пожелать счастья, маленького счастья, которое бы согревало сердце в любое время или было под сердцем. Жизнь одна и как бы тяжело она ни давалась - живите на полную (по возможности), любите на полную (несмотря ни на что), отпускайте тех, кто не ценит и цените тех, кто всегда рядом. И главное, цените себя. Люблю вас безгранично и спасибо, что вы у меня есть. Я сама в шоке и до сих пор не верится, что скоро у нас появится маленькое персональное счастье 

- написала Гросу. 

Также Гросу сегодня презентовала клип на песню "Жить на полную" вместе с "загадочным исполнителем Don Maron", который, вероятно, является мужем Гросу - Романом Полянским. 

GROSU представила новый сингл "Жить на полную" - четвертую совместную работу с загадочным исполнителем Don Maron и одновременно самую личную песню в ее дискографии. На этот раз артистка не просто поет о чувствах - она открывает двери в свою частную жизнь, показывая, как выглядит настоящее счастье без прикрас и идеализации 

- говорится в описании к клипу. 

Также указывается, что трек "Жить на полную" - это о том, что важно на самом деле: быть рядом с любимым человеком, строить совместную жизнь, мечтать о детях и просто наслаждаться каждым моментом вместе.

Клип к композиции стал настоящим сюрпризом для поклонников: впервые GROSU показывает свою семейную жизнь и одновременно делится важнейшей новостью - артистка ждет первенца. Правда, лицо любимого остается тайной: в кадре он появляется лишь со спины или в шарфе, сохраняя приватность. Зато зрители видят искренние, теплые моменты: совместный отдых в горах, украшение елки, игры с собакой и уют, который не требует слов.  В видео также есть тонкие намеки на важные изменения в жизни пары - празднование гендер-пати только вдвоем. Певица держит интригу - и обещает дать больше ответов в следующей работе 

- отмечается в описании. 

Съемки проходили в Калифорнии, в национальном парке Секвойя. В клипе можно увидеть все четыре сезона: зиму, весну, лето и осень - полный природный цикл, который становится метафорой совместной жизни. Как дерево проживает тысячелетия, меняя листья и приспосабливаясь к каждому сезону, так и настоящие отношения проходят через разные этапы, оставаясь крепкими и живыми.

Напомним 

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролин Ливитт объявила о беременности, ожидая дочь в мае 2026 года. Она поблагодарила Трампа и руководителя аппарата за поддержку семейных ценностей в Белом доме.

Павел Башинский

