Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны
Киев • УНН
Украина получила ракеты-перехватчики PAC-3 для защиты от баллистических целей. Новая партия боеприпасов способна сбивать ракеты Кинжал, Искандер и Циркон.
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - от Германии, сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Детали
"Украина по результатам заседания в формате "Рамштайн" получила от Германии новую партию ракет PAC-3 к зенитно-ракетному комплексу противовоздушной обороны Patriot", - сообщили в Минобороны.
"PAC-3 для Patriot уже в Украине. Эти ракеты сбивают "кинжалы", "искандеры" и "цирконы"", - добавили в Минобороны.
Как отмечается, Германия передала новую партию ракет-перехватчиков, которые усилят возможности обороны против баллистических и гиперзвуковых ракет.
Минобороны назвало главное о PAC-3:
- уничтожает цель прямым кинетическим ударом (hit-to-kill);
- скорость до 6170 км/ч;
- дальность — до 45 км, высота перехвата — до 12 км;
- активное самонаведение, не требует постоянной подсветки цели;
- установка Patriot с PAC-3 может уничтожить до 16 целей без перезарядки.
"Усиление защиты неба является ключевой задачей Плана войны Украины. Цель – идентифицировать 100% угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов", - подчеркнули в Минобороны.
