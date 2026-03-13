Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны

Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - от Германии, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

"Украина по результатам заседания в формате "Рамштайн" получила от Германии новую партию ракет PAC-3 к зенитно-ракетному комплексу противовоздушной обороны Patriot", - сообщили в Минобороны.

"PAC-3 для Patriot уже в Украине. Эти ракеты сбивают "кинжалы", "искандеры" и "цирконы"", - добавили в Минобороны.

Как отмечается, Германия передала новую партию ракет-перехватчиков, которые усилят возможности обороны против баллистических и гиперзвуковых ракет.

Минобороны назвало главное о PAC-3:

уничтожает цель прямым кинетическим ударом (hit-to-kill);

скорость до 6170 км/ч;

дальность — до 45 км, высота перехвата — до 12 км;

активное самонаведение, не требует постоянной подсветки цели;

установка Patriot с PAC-3 может уничтожить до 16 целей без перезарядки.

"Усиление защиты неба является ключевой задачей Плана войны Украины. Цель – идентифицировать 100% угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов", - подчеркнули в Минобороны.

