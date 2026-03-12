Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Киев • УНН
Правительство готовит одноразовую выплату 1500 грн для 13 млн граждан в апреле. Также вводится кешбэк до 15% на бензин, дизель и автогаз до 1 мая.
Кабинет министров готовит новый пакет поддержки для людей, который предусматривает доплаты по 1500 гривен для поддержки наиболее уязвимых категорий населения, а также введение кэшбэка на топливо. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По результатам обсуждения с Президентом Украины готовим новый пакет поддержки для людей
По ее словам, первая программа касается поддержки пенсионеров и уязвимых категорий граждан.
Доплата 1500 гривен будет направлена для поддержки наиболее уязвимых категорий - пенсионеров по возрасту, получателей помощи по инвалидности, малообеспеченных получателей базовой соцпомощи, ВПЛ, семей с детьми. В общей сложности почти 13 млн человек. Средства поступят одноразово в апреле уже существующими механизмами, которыми люди получают социальные выплаты - на спецсчета в банках или через Укрпочту. Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики
Вторая программа - кэшбэк на топливо
При покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:
- 15% кэшбэка на дизельное топливо;
- 10% кэшбэка на бензин;
- 5% кэшбэка на автогаз.
Кэшбэк на топливо будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.
Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбэк", которой уже пользуются 9,4 млн граждан
Напомним
Президент Владимир Зеленский анонсировал доплату по 1,5 тыс. грн пенсионерам и получателям соцпомощи - в общей сложности 13 млн украинцам, а также кэшбэк на топливо.