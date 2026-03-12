Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее

Кабинет министров готовит новый пакет поддержки для людей, который предусматривает доплаты по 1500 гривен для поддержки наиболее уязвимых категорий населения, а также введение кэшбэка на топливо. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

По ее словам, первая программа касается поддержки пенсионеров и уязвимых категорий граждан.

Доплата 1500 гривен будет направлена для поддержки наиболее уязвимых категорий - пенсионеров по возрасту, получателей помощи по инвалидности, малообеспеченных получателей базовой соцпомощи, ВПЛ, семей с детьми. В общей сложности почти 13 млн человек. Средства поступят одноразово в апреле уже существующими механизмами, которыми люди получают социальные выплаты - на спецсчета в банках или через Укрпочту. Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики