$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 1266 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 4492 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 8832 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 6914 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 8802 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 10779 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 20066 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 38599 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48315 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 57898 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.4м/с
49%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 42203 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 40689 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 35612 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 18942 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 28890 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 8832 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 9790 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 9946 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 35621 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 40701 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Иран
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 4038 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 4258 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 18951 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 45298 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 33706 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото

Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее

Киев • УНН

 • 4496 просмотра

Правительство готовит одноразовую выплату 1500 грн для 13 млн граждан в апреле. Также вводится кешбэк до 15% на бензин, дизель и автогаз до 1 мая.

Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее

Кабинет министров готовит новый пакет поддержки для людей, который предусматривает доплаты по 1500 гривен для поддержки наиболее уязвимых категорий населения, а также введение кэшбэка на топливо. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По результатам обсуждения с Президентом Украины готовим новый пакет поддержки для людей

- написала Свириденко.

По ее словам, первая программа касается поддержки пенсионеров и уязвимых категорий граждан.

Доплата 1500 гривен будет направлена для поддержки наиболее уязвимых категорий - пенсионеров по возрасту, получателей помощи по инвалидности, малообеспеченных получателей базовой соцпомощи, ВПЛ, семей с детьми. В общей сложности почти 13 млн человек. Средства поступят одноразово в апреле уже существующими механизмами, которыми люди получают социальные выплаты - на спецсчета в банках или через Укрпочту. Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики

- сообщила Свириденко.

Вторая программа - кэшбэк на топливо

При покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:

  • 15% кэшбэка на дизельное топливо;
    • 10% кэшбэка на бензин;
      • 5% кэшбэка на автогаз.

        Кэшбэк на топливо будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.

        Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбэк", которой уже пользуются 9,4 млн граждан

        - добавила Свириденко.

        Напомним

        Президент Владимир Зеленский анонсировал доплату по 1,5 тыс. грн пенсионерам и получателям соцпомощи - в общей сложности 13 млн украинцам, а также кэшбэк на топливо.

        Павел Башинский

        ОбществоЭкономикаПолитика
        Государственный бюджет
        Банковская карта
        Пенсионный возраст
        Кабинет Министров Украины
        Министерство социальной политики Украины
        Юлия Свириденко
        Укрпочта
        Владимир Зеленский