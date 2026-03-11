$43.860.0351.040.33
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам

Киев • УНН

 • 1968 просмотра

Мировые цены на нефть растут из-за конфликта на Ближнем Востоке, что уже привело к удорожанию бензина А-95 в Украине. Эксперты прогнозируют цену топлива до 100 грн в случае дальнейшей эскалации.

Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам

Боевые действия на Ближнем Востоке уже привели к резкому росту мировых цен на нефть, в частности в Иране уже угрожают нефтью по 200 долларов за баррель. На этом фоне в Украине подорожало топливо. УНН разбирался, насколько могут вырасти цены на топливо в Украине при дальнейшем росте цены на нефть. 

Цена на нефть

После начала боевых действий на Ближнем Востоке, мировые цены на нефть резко пошли вверх, и даже достигали отметки 100 долларов за баррель. Так, например, 28 февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, цена на нефть Brent достигла с 73 долларов за баррель до 79 долларов за баррель, а уже 9 марта достигла 100 долларов за баррель. По состоянию на сегодня, 11 марта, цена на нефть Brent достигает 90,52 долларов за баррель. 

Также сегодня вблизи Ормузского пролива три судна пострадали от неизвестных снарядов. Израиль и Иран обменялись массированными ударами, затронув жилые районы Тегерана, а представитель штаба военного командования Хатам аль-Анбия в Тегеране заявил, что Иран "никогда не позволит ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в пользу Соединенных Штатов, сионистов или их партнеров". 

Иран не устанавливал мины: Трамп призвал нефтяные танкеры проходить через Ормузский пролив11.03.26, 20:05 • 3492 просмотра

"Любое судно или любой нефтяной груз, принадлежащий Соединенным Штатам, израильскому режиму или их враждебным партнерам, будет считаться законной целью, - говорится в его заявлении. - Мы будем проводить политику удара за ударом, пока вы не будете полностью наказаны и не пожалеете о своих действиях. Будьте готовы к тому, что баррель нефти будет стоить 200 долларов, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали".

Три пораженных судна у Ормузского пролива, новые иранские атаки и угрозы нефтью по $200 и взрывы по странам - ситуация на Ближнем Востоке11.03.26, 15:45 • 2762 просмотра

Стоимость топлива в Украине 

После повышения цен на нефть, в Украине начала расти цена на топливо. В частности, если в конце февраля цена на литр бензина А-95 была в среднем на уровне 66,6 гривен, то по состоянию на утро среды, 11 марта, цена на А-95 достигала уже 72,6. 

В комментарии УНН руководитель группы компаний "Нефтетрейд Подолье" отметил, что цены на топливо зависят не только от цены на нефть, но и от многих различных факторов. 

Трудно высчитать, потому что формируется и премия. Формирование цены в Украине зависит непосредственно от иностранных трейдеров. Например, того же Orlena. Есть общие отчеты по котировкам. Это Argus или Platz. В странах восточной Европы - это Platz. Соответственно договариваются о том, что цена будет формироваться от Cif Med, или Cif Med High. То есть это первая договоренность. Потом идет премия. Премия - это, например, 70 долларов к тонне добавляется. В этой формуле ты знаешь, что твоя премия 70 долларов, а уже как отторгуется нефть на мировом рынке, от того и будет формироваться цена 

- говорит эксперт. 

В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11.03.26, 15:14 • 23589 просмотров

Он отмечает, если до войны в Иране, например, премия была 65 долларов по одному из базисов в Румынии, то на сегодня она достигла 115 долларов. 

То есть - это от спроса начало зависеть. От того, что поднялся спрос, уменьшились поставки дизеля. Соответственно, если котировки брались в среднем за три дня, то есть, возьмем цифры - 100, 150, 200 долларов и среднее это будет 150 долларов, то сейчас берется высокий за предыдущий день. То есть 200 долларов отторговали сегодня, завтра цена будет 200 долларов плюс та премия 

- отмечает эксперт. 

По его словам, вторым нюансом является то, что в Украине все привязывается к курсу доллара и евро.

Иностранные контракты в долларах, как правило. Соответственно, если курс вырастет, мы будем платить по более высокому курсу. А евро влияет на акцизный налог. Поэтому на ценообразование влияет - курс доллара, курс евро Нацбанка на момент ввоза, котировки, те же изменения премии, которые сегодня трейдер сказал, что это 115 долларов, а завтра может сказать: "Извините, уже 150 долларов". То есть посчитать цену топлива… какую-то пропорцию - нереально. Я слышал фразу относительно того, что если цена за баррель нефти будет 100 долларов, то цена на дизель будет 100 гривен, то при сегодняшних премиях, этого не будет. Почему? Потому что был момент, когда цена на нефть была 115 долларов, она потом начала спадать до 110 долларов, и котировки ICE Gasoil были 1380 долларов, и также начал снижаться, то тогда максимальная цена была 81 гривна. Опять же, она была с утра до обеда, и после обеда она начала снижаться и стала 76 гривен. То есть, если будет 150 долларов нефть, то цена в 100 гривен, я думаю, будет. Если будет 115-120 долларов за баррель нефти - это будет в районе 80-85 гривен. Но, опять же, все зависит от внешнего рынка 

- подчеркнул эксперт. 

Спрос на топливо вырос до 140% - в АМКУ назвали факторы подорожания11.03.26, 13:47 • 2978 просмотров

Павел Башинский

