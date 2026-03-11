Три пораженных судна у Ормузского пролива, новые иранские атаки и угрозы нефтью по $200 и взрывы по странам - ситуация на Ближнем Востоке

$43.860.0351.040.33
Эксклюзив
13:06
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
09:10
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти
11 марта, 04:32
Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе
11 марта, 04:50
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США
11 марта, 05:50
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов
09:01
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину
10:51
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт
13:32
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее
13:14
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов
09:01
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит
10 марта, 15:46
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
10 марта, 15:44
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 115775 просмотра
УНН Lite
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы
11:55
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину
10 марта, 17:17
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядят
10 марта, 16:04
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах
10 марта, 13:12
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
10 марта, 11:32
Три пораженных судна у Ормузского пролива, новые иранские атаки и угрозы нефтью по $200 и взрывы по странам - ситуация на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Вблизи Ормузского пролива три судна пострадали от неизвестных снарядов. Израиль и Иран обменялись массированными ударами, затронув жилые районы Тегерана.

Три пораженных судна у Ормузского пролива, новые иранские атаки и угрозы нефтью по $200 и взрывы по странам - ситуация на Ближнем Востоке

Атаки на суда вблизи Ормузского пролива усиливаются: три судна были поражены снарядами в среду, и Тегеран угрожает, что нефть достигнет $200, в то время как Израиль и Иран наносили новые волны интенсивных ударов с ночи, а страны Персидского залива перехватывали новые волны иранских беспилотников и ракет рано утром в среду, пишет УНН со ссылкой на CNN и Reuters.

Детали

Что известно на 12-й день войны на Ближнем Востоке:

  • атаки вблизи Ормузского пролива: по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), сегодня утром три судна были поражены «неизвестными снарядами» вблизи пролива;

    Сухогруз стал третьим судном, пораженным сегодня утром "неизвестным снарядом" вблизи Ормузского пролива - в 50 морских милях к северо-западу от Дубая, экипаж судна в безопасности, и нет никаких последствий для окружающей среды, сообщило UKMTO. Ранее на другом грузовом судне произошел пожар после попадания снаряда и проводилась эвакуация. Судно находилось в 11 морских милях к северу от полуострова Мусандам в Омане. Еще раньше в среду еще один контейнеровоз сообщил о повреждениях после попадания снаряда у северного побережья ОАЭ, к северо-западу от Рас-эль-Хаймы, сообщило UKMTO. Согласно сообщению UKMTO, с начала войны было атаковано 13 судов.

    20 членов экипажа были спасены, но трое пропали без вести после того, как тайское судно было поражено снарядом, сообщило Министерство транспорта Таиланда. Тайский балкер "Mayuree Naree" вышел из ОАЭ с 23 членами экипажа на борту, сообщил заместитель премьер-министра и министр транспорта Пипат Ратчакитпракарн. Когда он шел по проливу, произошел взрыв на корме, вызвавший пожар в машинном отделении, где, как предполагается, находились трое пропавших без вести моряков. По приказу капитана экипаж покинул судно и эвакуировался на спасательные шлюпки. Впоследствии они были спасены военно-морскими силами Омана и доставлены в город Хасаба, сообщило министерство транспорта.

    Два судна в Ормузском проливе были атакованы Ираном сегодня, говорится в заявлении КСИР. По данным Fars, сухогруз под тайским флагом "Mayuree Naree" был обстрелян после того, как "проигнорировал предупреждения и настойчиво пытался незаконно пройти через Ормузский пролив", сообщил КСИР. Еще одно судно под либерийским флагом под названием "Express Rome" также было "поражено иранскими снарядами сегодня утром после игнорирования предупреждений ВМС КСИР", сообщили вооруженные силы, сообщает Fars. Данные аналитической компании MarineTraffic показали, что оба судна находились в Ормузском проливе ранее сегодня.

    Ранее сегодня представитель штаба военного командования Хатам аль-Анбия в Тегеране заявил, что Иран "никогда не позволит ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в пользу Соединенных Штатов, сионистов или их партнеров". "Любое судно или любой нефтяной груз, принадлежащий Соединенным Штатам, израильскому режиму или их враждебным партнерам, будет считаться законной целью, - говорится в его заявлении. - Мы будем проводить политику удара за ударом, пока вы не будете полностью наказаны и не пожалеете о своих действиях".

    Будьте готовы к тому, что баррель нефти будет стоить 200 долларов, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали

    - как отмечает Reuters, заявил Хатам аль-Анбия.
    • удары усиливаются: Иранская революционная гвардия заявила, что начала свою «самую интенсивную» операцию с начала войны. Атака была направлена на объекты в Израиле и американские объекты в регионе, сообщают государственные СМИ. В Израиле и по всему Персидскому заливу поступали сообщения о перехватах и срабатывании сирен. Израиль заявил о начале новой волны ударов по Тегерану в течение ночи. Видео, геолоцированное CNN, показало взрывы в направлении международного аэропорта Мехрабад в этом городе. Удары поразили жилые районы Ирана рано утром в среду во время волны израильских атак, пишет CNN. Об ударах по пригороду Бейрута в Ливане сообщили израильские военные поздно вечером во вторник. Рано утром в среду иранский Красный Полумесяц заявил, что целью стал жилой район в Тегеране, тогда как парамедик в Ливане был убит после того, как израильский удар поразил машину скорой помощи Красного Креста, пишет CNN;
      • президент Ирана заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи «в безопасности», на фоне слухов о его ранении в результате американо-израильских ударов. С воскресенья его не видели на публике;
        • одна из семи иранских футболисток, которые попросили убежище, передумала, заставив остальных шесть женщин срочно переехать после того, как иранские власти узнали об их местонахождении.

          Что известно по странам:

          • Израиль: сирены прозвучали в центре Израиля в среду утром после того, как Армия обороны Израиля предупредила о ракетных запусках из Ирана. О пострадавших не сообщалось. Ранее элитный Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что осуществил «многослойные и непрерывные волны» обстрелов целей в Израиле;
            • Саудовская Аравия: Министерство обороны страны заявило в среду утром, что перехватило и уничтожило два беспилотника в восточных частях страны, центре нефтегазовой промышленности королевства. Ранее оно заявило о перехвате шести баллистических ракет, направлявшихся к авиабазе Принца Султана;
              • Объединенные Арабские Эмираты: ОАЭ предупредили жителей оставаться в безопасном месте, а министерство обороны заявило, что средства противовоздушной обороны «реагируют на ракетные и беспилотные угрозы со стороны Ирана». В среду утром в результате падения двух беспилотников в районе международного аэропорта Дубая пострадали четыре иностранца из Индии, Ганы и Бангладеш, "воздушное движение осуществляется в обычном режиме", сообщил медиа-офис правительства Дубая;
                • Бахрейн: сирены также звучали в Бахрейне, а министерство внутренних дел призвало жителей отправиться в ближайшее безопасное место.
                  • Ирак: Иран продолжает атаковать военные и дипломатические объекты США в Эрбиле, в иракском Курдистане. Ранее во вторник предполагаемый иранский беспилотник ударил по дипломатическому объекту США вблизи аэропорта Багдада, сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом;
                    • Кувейт: Национальная гвардия Кувейта заявила, что в среду утром сбила восемь беспилотников в своей зоне ответственности;
                      • Катар: команда CNN в Дохе слышала над городом громкие взрывы, настолько громкие, что тряслись здания, в среду утром.

                        россия предоставляет Ирану конкретные советы по тактике использования дронов - CNN11.03.26, 14:01 • 1898 просмотров

                        Юлия Шрамко

