Три пораженных судна у Ормузского пролива, новые иранские атаки и угрозы нефтью по $200 и взрывы по странам - ситуация на Ближнем Востоке

Атаки на суда вблизи Ормузского пролива усиливаются: три судна были поражены снарядами в среду, и Тегеран угрожает, что нефть достигнет $200, в то время как Израиль и Иран наносили новые волны интенсивных ударов с ночи, а страны Персидского залива перехватывали новые волны иранских беспилотников и ракет рано утром в среду, пишет УНН со ссылкой на CNN и Reuters.

Детали

Что известно на 12-й день войны на Ближнем Востоке:

атаки вблизи Ормузского пролива: по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), сегодня утром три судна были поражены «неизвестными снарядами» вблизи пролива;

Сухогруз стал третьим судном, пораженным сегодня утром "неизвестным снарядом" вблизи Ормузского пролива - в 50 морских милях к северо-западу от Дубая, экипаж судна в безопасности, и нет никаких последствий для окружающей среды, сообщило UKMTO. Ранее на другом грузовом судне произошел пожар после попадания снаряда и проводилась эвакуация. Судно находилось в 11 морских милях к северу от полуострова Мусандам в Омане. Еще раньше в среду еще один контейнеровоз сообщил о повреждениях после попадания снаряда у северного побережья ОАЭ, к северо-западу от Рас-эль-Хаймы, сообщило UKMTO. Согласно сообщению UKMTO, с начала войны было атаковано 13 судов.

20 членов экипажа были спасены, но трое пропали без вести после того, как тайское судно было поражено снарядом, сообщило Министерство транспорта Таиланда. Тайский балкер "Mayuree Naree" вышел из ОАЭ с 23 членами экипажа на борту, сообщил заместитель премьер-министра и министр транспорта Пипат Ратчакитпракарн. Когда он шел по проливу, произошел взрыв на корме, вызвавший пожар в машинном отделении, где, как предполагается, находились трое пропавших без вести моряков. По приказу капитана экипаж покинул судно и эвакуировался на спасательные шлюпки. Впоследствии они были спасены военно-морскими силами Омана и доставлены в город Хасаба, сообщило министерство транспорта.

Два судна в Ормузском проливе были атакованы Ираном сегодня, говорится в заявлении КСИР. По данным Fars, сухогруз под тайским флагом "Mayuree Naree" был обстрелян после того, как "проигнорировал предупреждения и настойчиво пытался незаконно пройти через Ормузский пролив", сообщил КСИР. Еще одно судно под либерийским флагом под названием "Express Rome" также было "поражено иранскими снарядами сегодня утром после игнорирования предупреждений ВМС КСИР", сообщили вооруженные силы, сообщает Fars. Данные аналитической компании MarineTraffic показали, что оба судна находились в Ормузском проливе ранее сегодня.

Ранее сегодня представитель штаба военного командования Хатам аль-Анбия в Тегеране заявил, что Иран "никогда не позволит ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в пользу Соединенных Штатов, сионистов или их партнеров". "Любое судно или любой нефтяной груз, принадлежащий Соединенным Штатам, израильскому режиму или их враждебным партнерам, будет считаться законной целью, - говорится в его заявлении. - Мы будем проводить политику удара за ударом, пока вы не будете полностью наказаны и не пожалеете о своих действиях".

Будьте готовы к тому, что баррель нефти будет стоить 200 долларов, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали - как отмечает Reuters, заявил Хатам аль-Анбия.

удары усиливаются: Иранская революционная гвардия заявила, что начала свою «самую интенсивную» операцию с начала войны. Атака была направлена на объекты в Израиле и американские объекты в регионе, сообщают государственные СМИ. В Израиле и по всему Персидскому заливу поступали сообщения о перехватах и срабатывании сирен. Израиль заявил о начале новой волны ударов по Тегерану в течение ночи. Видео, геолоцированное CNN, показало взрывы в направлении международного аэропорта Мехрабад в этом городе. Удары поразили жилые районы Ирана рано утром в среду во время волны израильских атак, пишет CNN. Об ударах по пригороду Бейрута в Ливане сообщили израильские военные поздно вечером во вторник. Рано утром в среду иранский Красный Полумесяц заявил, что целью стал жилой район в Тегеране, тогда как парамедик в Ливане был убит после того, как израильский удар поразил машину скорой помощи Красного Креста, пишет CNN;

президент Ирана заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи «в безопасности», на фоне слухов о его ранении в результате американо-израильских ударов. С воскресенья его не видели на публике;

одна из семи иранских футболисток, которые попросили убежище, передумала, заставив остальных шесть женщин срочно переехать после того, как иранские власти узнали об их местонахождении.

Что известно по странам:

Израиль: сирены прозвучали в центре Израиля в среду утром после того, как Армия обороны Израиля предупредила о ракетных запусках из Ирана. О пострадавших не сообщалось. Ранее элитный Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что осуществил «многослойные и непрерывные волны» обстрелов целей в Израиле;

Саудовская Аравия: Министерство обороны страны заявило в среду утром, что перехватило и уничтожило два беспилотника в восточных частях страны, центре нефтегазовой промышленности королевства. Ранее оно заявило о перехвате шести баллистических ракет, направлявшихся к авиабазе Принца Султана;

Объединенные Арабские Эмираты: ОАЭ предупредили жителей оставаться в безопасном месте, а министерство обороны заявило, что средства противовоздушной обороны «реагируют на ракетные и беспилотные угрозы со стороны Ирана». В среду утром в результате падения двух беспилотников в районе международного аэропорта Дубая пострадали четыре иностранца из Индии, Ганы и Бангладеш, "воздушное движение осуществляется в обычном режиме", сообщил медиа-офис правительства Дубая;

Бахрейн: сирены также звучали в Бахрейне, а министерство внутренних дел призвало жителей отправиться в ближайшее безопасное место.

Ирак: Иран продолжает атаковать военные и дипломатические объекты США в Эрбиле, в иракском Курдистане. Ранее во вторник предполагаемый иранский беспилотник ударил по дипломатическому объекту США вблизи аэропорта Багдада, сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом;

Кувейт: Национальная гвардия Кувейта заявила, что в среду утром сбила восемь беспилотников в своей зоне ответственности;

Катар: команда CNN в Дохе слышала над городом громкие взрывы, настолько громкие, что тряслись здания, в среду утром.

россия предоставляет Ирану конкретные советы по тактике использования дронов - CNN