Три уражені судна біля Ормузької протоки, нові іранські атаки і погрози нафтою по $200 та вибухи по країнах - ситуація на Близькому Сході

Атаки на судна поблизу Ормузької протоки посилюються, з трьома суднами, ураженими снарядами у середу і погрозами Тегерана, що нафта досягне $200, тоді як Ізраїль та Іран завдавали нових хвиль інтенсивних ударів з ночі, а країни Перської затоки перехоплювали нові хвилі іранських безпілотників та ракет рано вранці в середу, пише УНН з посиланням на CNN та Reuters.

Деталі

Що відомо в 12-й день війни на Близькому Сході:

атаки поблизу Ормузької протоки: за даними Управління морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO), сьогодні вранці три судна були вражені «невідомими снарядами» поблизу протоки;

Суховантаж став третім судном, ураженим сьогодні вранці "невідомим снарядом" поблизу Ормузької протоки - за 50 морських миль на північний захід від Дубая, екіпаж судна у безпеці, і немає жодних наслідків для навколишнього середовища, повідомило UKMTO. Раніше на іншому вантажному судні сталася пожежа після влучення снаряда і проводилася евакуація. Судно знаходилося за 11 морських миль на північ від півострова Мусандам в Омані. Ще раніше в середу ще один контейнеровоз повідомив про пошкодження після влучення снаряда біля північного узбережжя ОАЕ, на північний захід від Рас-ель-Хайми, повідомило UKMTO. Згідно з повідомленням UKMTO, з початку війни було атаковано 13 суден.

20 членів екіпажу було врятовано, але троє зникли безвісти після того, як тайське судно було вражене снарядом, повідомило Міністерство транспорту Таїланду. Тайський балкер "Mayuree Naree" вийшов з ОАЕ з 23 членами екіпажу на борту, повідомив заступник прем'єр-міністра та міністр транспорту Піпат Ратчакітпракарн. Коли він йшов протокою, стався вибух на кормі, що викликав пожежу в машинному відділенні, де, як передбачається, перебували троє зниклих безвісти моряків. За наказом капітана екіпаж покинув судно та евакуювався на рятувальні шлюпки. Згодом їх було врятовано військово-морськими силами Оману та доставлено до міста Хасаба, повідомило міністерство транспорту.

Два судна в Ормузькій протоці були атаковані Іраном сьогодні, йдеться у заяві КВІР. За даними Fars, суховантаж під тайським прапором "Mayuree Naree" був обстріляний після того, як "проігнорував попередження та наполегливо намагався незаконно пройти через Ормузьку протоку", повідомив КВІР. Ще одне судно під ліберійським прапором під назвою "Express Rome" також було "уражене іранськими снарядами сьогодні вранці після проігнорування попереджень ВМС КВІР", повідомили збройні сили, повідомляє Fars. Дані аналітичної компанії MarineTraffic показали, що обидва судна перебували в Ормузькій протоці раніше сьогодні.

Раніше сьогодні речник штабу військового командування Хатам аль-Анбія в Тегерані заявив, що Іран "ніколи не дозволить жодному літру нафти пройти через Ормузьку протоку на користь Сполучених Штатів, сіоністів чи їхніх партнерів". "Будь-яке судно чи будь-який нафтовий вантаж, що належить Сполученим Штатам, ізраїльському режиму чи їхнім ворожим партнерам, вважатиметься законною ціллю, - йдеться у його заяві. - Ми будемо проводити політику удару за ударом, доки ви не будете повністю покарані та не пошкодуєте про свої дії".

Будьте готові до того, що барель нафти коштуватиме 200 доларів, тому що ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви дестабілізували - як зазначає Reuters, заявив Хатам аль-Анбія.

удари посилюються: Іранська революційна гвардія заявила, що розпочала свою «найінтенсивнішу» операцію з початку війни. Атака була спрямована на об'єкти в Ізраїлі та американські об'єкти в регіоні, повідомляють державні ЗМІ. В Ізраїлі та по всій Перській затоці надходили повідомлення про перехоплення та спрацювання сирен. Ізраїль заявив про початок нової хвилі ударів по Тегерану протягом ночі. Відео, геолоковане CNN, показало вибухи у напрямку міжнародного аеропорту Мехрабад у цьому місті. Удари вразили житлові райони Ірану рано вранці в середу під час хвилі ізраїльських атак, пише CNN. Про удари по передмістю Бейрута в Лівані повідомили ізраїльські військові пізно вівторок. Рано вранці в середу іранський Червоний Півмісяць заявив, що ціллю став житловий район у Тегерані, тоді як парамедик у Лівані був убитий після того, як ізраїльський удар вразив машину швидкої допомоги Червоного Хреста", пише CNN;

президент Ірану заявив, що новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї «у безпеці», на тлі чуток про його поранення внаслідок американсько-ізраїльських ударів. Із неділі його не бачили на публіці;

одна з семи іранських футболісток, які попросили притулок, передумала, змусивши решту шістьох жінок терміново переїхати після того, як іранська влада дізналася про їхнє місцезнаходження.

Що відомо по країнах:

Ізраїль: сирени пролунали в центрі Ізраїлю в середу вранці після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила про ракетні запуски з Ірану. Про постраждалих не повідомлялося. Раніше елітний Корпус вартових ісламської революції Ірану заявила, що здійснила «багатошарові та безперервні хвилі» обстрілів цілей в Ізраїлі;

Саудівська Аравія: Міністерство оборони країни заявило в середу вранці, що перехопило та знищило два безпілотники у східних частинах країни, центрі нафтогазової промисловості королівства. Раніше воно заявило про перехоплення шести балістичних ракет, що прямували до авіабази Принца Султана;

Об'єднані Арабські Емірати: ОАЕ попередили жителів залишатися в безпечному місці, а міністерство оборони заявило, що засоби протиповітряної оборони «реагують на ракетні та безпілотні загрози з боку Ірану». У середу вранці внаслідок падіння двох безпілотників у районі міжнародного аеропорту Дубая постраждали чотири іноземці з Індії, Гани та Бангладеш, "повітряний рух здійснюється у звичайному режимі", повідомив медіа-офіс уряду Дубая;

Бахрейн: сирени також лунали в Бахрейні, а міністерство внутрішніх справ закликало жителі вирушити до найближчого безпечного місця.

Ірак: Іран продовжує атакувати військові та дипломатичні об'єкти США в Ербілі, в іракському Курдистані. Раніше у вівторок ймовірний іранський безпілотник вдарив по дипломатичному об'єкту США поблизу аеропорту Багдада, повідомили CNN два джерела, знайомі з цим питанням;

Кувейт: Національна гвардія Кувейту заявила, що в середу вранці збила вісім безпілотників у своїй зоні відповідальності;

Катар: команда CNN у Досі чула над містом гучні вибухи, настільки гучні, що тряслися будівлі, у середу вранці.

