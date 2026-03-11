росія надає Ірану конкретні поради щодо тактики використання дронів - CNN

росія допомагає Ірану з передовою тактикою застосування безпілотників, отриманою під час війни в Україні, для ураження цілей США та країн Перської затоки на Близькому Сході, з посиланням на слова представника західної розвідки повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Безпілотники Shahed, розроблені Іраном, але серійно вироблені москвою для використання в Україні, несподівано успішно долають протиповітряну оборону країн Перської затоки. Досі повідомлялося, що росія надає Ірану загальну допомогу в націлюванні на цілі, але конкретні тактичні рекомендації є новим рівнем підтримки, пише видання.

"Те, що раніше називалося загальною підтримкою, тепер викликає все більше занепокоєння, включаючи стратегії націлювання БПЛА на цілі, які росія застосовувала в Україні", - сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним, оскільки обговорював конфіденційну розвідувальну інформацію. Хоча чиновник відмовився уточнити точну тактичну допомогу, росія використала безпілотники "Шахед" проти України хвилями, коли кілька дронів летіли одночасно і регулярно змінювали курс, щоб ухилятися від ППО, зазначає видання.

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що "росія почала підтримувати іранський режим безпілотниками. Вона напевно допоможе з ракетами, а також допомагає їм із протиповітряною обороною".

Київ направив до регіону Перської затоки експертів із перехоплення безпілотників, щоб поділитися українським досвідом у боротьбі з відносно недорогими "Шахедами", вартість яких може досягати 30 000 доларів. Україна розробила мініатюрні перехоплювачі, кожен із яких коштує близько 5000 доларів і може вироблятися швидко, пише видання.

Говорячи про ширшу загрозу в Перській затоці, чиновник заявив, що вони "справді стурбовані" використанням Іраном мін в Ормузькій протоці, а також атаками з використанням морських безпілотників та низькотехнологічних рибальських човнів на кшталт "дау". Іран стверджував, що на початку війни завдав удару по авіаносцю USS Abraham Lincoln, але США це заперечували. ""Lincoln" не був уражений, - заявило тоді Центральне командування США. - Запущені ракети навіть близько не наблизилися до цілі".

Західний чиновник заявив, що підтримка Китаєм Ірану "викликає занепокоєння", але відмовився надати подробиці.

