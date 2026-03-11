$43.860.0351.040.33
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 24365 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 25020 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 39548 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 108472 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 82375 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 44493 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46208 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 36290 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 75350 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

росія надає Ірану конкретні поради щодо тактики використання дронів - CNN

Київ • УНН

 • 368 перегляди

рф ділиться з Іраном досвідом подолання ППО за допомогою дронів Shahed. Україна відправила експертів до Перської затоки для боротьби з цією загрозою.

росія надає Ірану конкретні поради щодо тактики використання дронів - CNN

росія допомагає Ірану з передовою тактикою застосування безпілотників, отриманою під час війни в Україні, для ураження цілей США та країн Перської затоки на Близькому Сході, з посиланням на слова представника західної розвідки повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Безпілотники Shahed, розроблені Іраном, але серійно вироблені москвою для використання в Україні, несподівано успішно долають протиповітряну оборону країн Перської затоки. Досі повідомлялося, що росія надає Ірану загальну допомогу в націлюванні на цілі, але конкретні тактичні рекомендації є новим рівнем підтримки, пише видання.

Розвідка США визнала неможливість повалення режиму в Ірані силою - WP08.03.26, 01:37 • 11786 переглядiв

"Те, що раніше називалося загальною підтримкою, тепер викликає все більше занепокоєння, включаючи стратегії націлювання БПЛА на цілі, які росія застосовувала в Україні", - сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним, оскільки обговорював конфіденційну розвідувальну інформацію. Хоча чиновник відмовився уточнити точну тактичну допомогу, росія використала безпілотники "Шахед" проти України хвилями, коли кілька дронів летіли одночасно і регулярно змінювали курс, щоб ухилятися від ППО, зазначає видання.

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що "росія почала підтримувати іранський режим безпілотниками. Вона напевно допоможе з ракетами, а також допомагає їм із протиповітряною обороною".

росія постачає Ірану ППО та ракети і може відправити свої війська - Зеленський11.03.26, 10:02 • 3696 переглядiв

Київ направив до регіону Перської затоки експертів із перехоплення безпілотників, щоб поділитися українським досвідом у боротьбі з відносно недорогими "Шахедами", вартість яких може досягати 30 000 доларів. Україна розробила мініатюрні перехоплювачі, кожен із яких коштує близько 5000 доларів і може вироблятися швидко, пише видання.

Говорячи про ширшу загрозу в Перській затоці, чиновник заявив, що вони "справді стурбовані" використанням Іраном мін в Ормузькій протоці, а також атаками з використанням морських безпілотників та низькотехнологічних рибальських човнів на кшталт "дау". Іран стверджував, що на початку війни завдав удару по авіаносцю USS Abraham Lincoln, але США це заперечували. ""Lincoln" не був уражений, - заявило тоді Центральне командування США. - Запущені ракети навіть близько не наблизилися до цілі".

Західний чиновник заявив, що підтримка Китаєм Ірану "викликає занепокоєння", але відмовився надати подробиці.

В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю09.03.26, 04:04 • 17456 переглядiв

Юлія Шрамко

