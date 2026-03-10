У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядають
Київ • УНН
Атракціон Hollywood Drift отримав вагони у вигляді культових авто з фільму. Гірки довжиною 1,25 км імітують дрифт та розганяються до 119 км на годину.
Universal Studios готує нові американські гірки, присвячені фільмам з франшизи "Форсаж" (Fast & Furious), якій виповнюється 25 років, - вони називаються "Форсаж: Голлівудський дрифт" (Fast & Furious: Hollywood Drift), і нещодавно опубліковані фотографії демонструють машинки атракціону, пише УНН з посиланням на Motor1.com.
Деталі
До Dodge Charger 1970 Домініка Торетто приєднуються Toyota Supra 1994 і Nissan Skyline GT-R 2002 Браяна О'Коннора. Четвертий автомобіль - Mazda RX-7 1997 Хана Лю. "Машини виглядають так, ніби їх взяли прямо з фільму, наприклад, безглуздий нагнітач, що стирчить із капота Charger Дома", зазначає видання.
Машинки атракціону мають інші унікальні деталі з фільму, а також робочі фари. Атракціон довжиною 4100 футів (1,25 км) розвиває швидкість до 74 миль (119 км) на годину та оснащений новою технологією 360 градусів, покликаною відтворити відчуття дрифту, пише видання.
Відкриття "Форсаж: Голлівудський дрифт" заплановано на кінець цього року в Universal Studios Hollywood, тоді як Universal Orlando будує свою версію.
Цього року виповнюється 25 років із дня виходу першого фільму "Форсаж". Франшиза налічує 11 фільмів, 12-й наразі перебуває у розробці.
Компанія Universal нещодавно оголосила, що 12 частина екшн-франшизи під назвою "Форсаж назавжди" (Fast Forever) вийде в кінотеатрах через рік - 17 березня 2028 року.
