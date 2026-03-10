ukenru
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах

Київ • УНН

 • 4880 перегляди

Співачка Оля Цибульська бере за виступ від 5-6 тисяч доларів. Гонорар за ведення весілля може бути вищим через великий досвід та навички імпровізації.

Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах

Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська назвала приблизні суми гонорарів за виступи на весіллях, корпоративних святкуваннях та інших приватних заходах. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю співачки, яке вона дала ютуб-проєкту "Розмова". 

Деталі

За словами артистки, ціни за її виступ можуть перевищувати 200 тисяч гривень залежно від формату події та тривалості програми. Артистка розповіла, що перший досвід ведення урочистостей отримала ще у школі. Тоді її запросили провести весілля доньки директорки навчального закладу після того, як помітили талант Цибульської під час шкільних концертів.

З того часу знаменитість поєднує роботу і співачки, і ведучої та зазначає, що іноді гонорар за ведення свят навіть перевищує оплату за музичний виступ.

По-різному. Залежить від часу, формату та складу. Від 5-6 тисяч доларів— це можу бути я і гітарист, наприклад. На весілля запросити (як ведучу)— це дорожче. Я ціную свою працю. І, дійсно, мало хто може так, як я. Не тому, що я себе нахвалюю. Це просто шалений досвід. Кажуть, що я добре імпровізувати вмію 

- резюмувала Цибульська.

Нагадаємо

Концерт Ольги Цибульської у Вараші скасували через мобілізацію її музикантів. Один з них був у розшуку за ухилення від військового обліку, інший взагалі не перебував на обліку в ТЦК.

Станіслав Кармазін

УНН Lite
Музикант
Мобілізація
Шлюб
ТЦК та СП