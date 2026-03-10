Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах

Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська назвала приблизні суми гонорарів за виступи на весіллях, корпоративних святкуваннях та інших приватних заходах. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю співачки, яке вона дала ютуб-проєкту "Розмова".

За словами артистки, ціни за її виступ можуть перевищувати 200 тисяч гривень залежно від формату події та тривалості програми. Артистка розповіла, що перший досвід ведення урочистостей отримала ще у школі. Тоді її запросили провести весілля доньки директорки навчального закладу після того, як помітили талант Цибульської під час шкільних концертів.

З того часу знаменитість поєднує роботу і співачки, і ведучої та зазначає, що іноді гонорар за ведення свят навіть перевищує оплату за музичний виступ.

По-різному. Залежить від часу, формату та складу. Від 5-6 тисяч доларів— це можу бути я і гітарист, наприклад. На весілля запросити (як ведучу)— це дорожче. Я ціную свою працю. І, дійсно, мало хто може так, як я. Не тому, що я себе нахвалюю. Це просто шалений досвід. Кажуть, що я добре імпровізувати вмію