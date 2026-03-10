Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах
Співачка Оля Цибульська бере за виступ від 5-6 тисяч доларів. Гонорар за ведення весілля може бути вищим через великий досвід та навички імпровізації.
Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська назвала приблизні суми гонорарів за виступи на весіллях, корпоративних святкуваннях та інших приватних заходах. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю співачки, яке вона дала ютуб-проєкту "Розмова".
Деталі
За словами артистки, ціни за її виступ можуть перевищувати 200 тисяч гривень залежно від формату події та тривалості програми. Артистка розповіла, що перший досвід ведення урочистостей отримала ще у школі. Тоді її запросили провести весілля доньки директорки навчального закладу після того, як помітили талант Цибульської під час шкільних концертів.
З того часу знаменитість поєднує роботу і співачки, і ведучої та зазначає, що іноді гонорар за ведення свят навіть перевищує оплату за музичний виступ.
По-різному. Залежить від часу, формату та складу. Від 5-6 тисяч доларів— це можу бути я і гітарист, наприклад. На весілля запросити (як ведучу)— це дорожче. Я ціную свою працю. І, дійсно, мало хто може так, як я. Не тому, що я себе нахвалюю. Це просто шалений досвід. Кажуть, що я добре імпровізувати вмію
Нагадаємо
Концерт Ольги Цибульської у Вараші скасували через мобілізацію її музикантів. Один з них був у розшуку за ухилення від військового обліку, інший взагалі не перебував на обліку в ТЦК.