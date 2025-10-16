$41.760.01
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 28912 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23828 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27659 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32526 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44308 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35533 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44452 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77356 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23526 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Інше

Мобілізація

Переведення збройних сил та інфраструктури на військовий стан
Мобіліза́ція — призов військовозобов'язаних на службу в діючу армію у зв'язку із запровадженням воєнного стану.
Новини по темi
Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7: говорили про заморожені активи рфPhoto

Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.

Економіка • 16 жовтня, 18:54 • 2212 перегляди
Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку

Фахівці ДСНС Донецької області дістали собаку з-під купи цегли після авіаудару по приватному сектору Добропілля. Тварину передали власникам, які впізнали в ній свою улюбленицю.

Суспільство • 16 жовтня, 16:39 • 11139 перегляди
Північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників на Сумщині - ГенштабVideo

Генштаб повідомив, що північнокорейські підрозділи залучені до підтримки операцій рф у Сумській області. Оператори БпЛА коригують вогонь РСЗВ по позиціях ЗСУ.

Війна в Україні • 16 жовтня, 12:49 • 2250 перегляди
Це відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації: Буданов про наміри російського уряду

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що зміни до закону РФ "Про оборону" є "відкриттям дверей до прихованої часткової мобілізації". Це пов'язано з непомірними втратами та необхідністю їх компенсації.

Війна в Україні • 16 жовтня, 12:41 • 3078 перегляди
По всій Україні нові викриття "ухилянтських схем": 20 організаторів затримано, серед них - лікарі та чиновники

Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши 20 організаторів, які за 3-14 тис. доларів США пропонували фіктивні довідки, оформлення на навчання чи роботу, а також маршрути втечі за кордон. Серед затриманих – лікарка-рентгенолог, працівники транспортної компанії, спеціаліст земельного відділу міськради.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 11:22 • 10699 перегляди
Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі

Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.

Суспільство • 16 жовтня, 10:25 • 2950 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) першим в історії України військовим омбудсманом, звільнивши її з посади Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Вона визначила пріоритетом запуск Офісу військового омбудсмана, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони.

Суспільство • 16 жовтня, 08:51 • 20290 перегляди
Борги російських компаній "газпром", "роснефть" та "ржд" перевищили 12 трлн рублів - ЦПД

Це сталося через падіння експортної виручки, санкції та обмежений доступ до капіталу, а також зростання витрат на обслуговування боргів.

Економіка • 16 жовтня, 08:30 • 3248 перегляди
З початку жовтня викрито майже два десятки осіб, що причетні до незаконного перетину держкордону

З початку жовтня викрито 17 осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Розцінки за такі "послуги" варіювалися від 2 до 25 тисяч доларів.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 15:58 • 2846 перегляди
"Щедрість за чужий рахунок": військовий показав, як Порошенко піариться на допомозі ЗСУ за бюджетні грошіPhoto

Політик Петро Порошенко вкотре потрапив у скандал через маніпуляції з допомогою ЗСУ, привласнивши собі заслугу передачі армії 25 систем РЕБ, куплених за кошти держави. Це не перший випадок, коли Порошенко піариться на темі війни, використовуючи зібрані донати або кошти місцевих бюджетів.

Політика • 15 жовтня, 15:39 • 2604 перегляди
На Буковині прикордонники викрили схему втечі за кордон та зброю з боєприпасами: серед організаторів – заступник міського головиPhoto

На Буковині прикордонники ліквідували схему незаконного перетину кордону, організовану заступником міського голови Сокирян. Посадовець допомагав ухилянтам виїхати до Молдови за 7 тисяч доларів, у нього вилучили зброю та набої.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 15:06 • 2900 перегляди
Від 100 до 1000 на тиждень: кількість молодих українців у Німеччині зросла в 10 разів після дозволу на виїзд "до 22 років"

Кількість українців віком 18-22 роки, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 100 до 1000 на тиждень після оновлення правил виїзду. Загальна кількість українців у Німеччині на 4 жовтня 2025 року становить 1 293 672 особи.

Новини Світу • 15 жовтня, 13:41 • 2324 перегляди
Верховна Рада 21 жовтня розгляне продовження воєнного стану і мобілізацію на 90 днів - нардеп

Верховна Рада наступного тижня має продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це рішення діятиме з 5 листопада до лютого 2026 року.

Суспільство • 15 жовтня, 12:11 • 2676 перегляди