Мобілізація

Від 100 до 1000 на тиждень: кількість молодих українців у Німеччині зросла в 10 разів після дозволу на виїзд "до 22 років"

Кількість українців віком 18-22 роки, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 100 до 1000 на тиждень після оновлення правил виїзду. Загальна кількість українців у Німеччині на 4 жовтня 2025 року становить 1 293 672 особи.