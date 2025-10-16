Мобілізація

Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.
Фахівці ДСНС Донецької області дістали собаку з-під купи цегли після авіаудару по приватному сектору Добропілля. Тварину передали власникам, які впізнали в ній свою улюбленицю.
Генштаб повідомив, що північнокорейські підрозділи залучені до підтримки операцій рф у Сумській області. Оператори БпЛА коригують вогонь РСЗВ по позиціях ЗСУ.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що зміни до закону РФ "Про оборону" є "відкриттям дверей до прихованої часткової мобілізації". Це пов'язано з непомірними втратами та необхідністю їх компенсації.
Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши 20 організаторів, які за 3-14 тис. доларів США пропонували фіктивні довідки, оформлення на навчання чи роботу, а також маршрути втечі за кордон. Серед затриманих – лікарка-рентгенолог, працівники транспортної компанії, спеціаліст земельного відділу міськради.
Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.
Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) першим в історії України військовим омбудсманом, звільнивши її з посади Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Вона визначила пріоритетом запуск Офісу військового омбудсмана, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони.
Це сталося через падіння експортної виручки, санкції та обмежений доступ до капіталу, а також зростання витрат на обслуговування боргів.
З початку жовтня викрито 17 осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Розцінки за такі "послуги" варіювалися від 2 до 25 тисяч доларів.
Політик Петро Порошенко вкотре потрапив у скандал через маніпуляції з допомогою ЗСУ, привласнивши собі заслугу передачі армії 25 систем РЕБ, куплених за кошти держави. Це не перший випадок, коли Порошенко піариться на темі війни, використовуючи зібрані донати або кошти місцевих бюджетів.
На Буковині прикордонники ліквідували схему незаконного перетину кордону, організовану заступником міського голови Сокирян. Посадовець допомагав ухилянтам виїхати до Молдови за 7 тисяч доларів, у нього вилучили зброю та набої.
Кількість українців віком 18-22 роки, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 100 до 1000 на тиждень після оновлення правил виїзду. Загальна кількість українців у Німеччині на 4 жовтня 2025 року становить 1 293 672 особи.
Верховна Рада наступного тижня має продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це рішення діятиме з 5 листопада до лютого 2026 року.