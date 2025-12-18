На Одещині військові ТЦК вчинили бійку з поліцейським, за побиття офіцера отримали підозру - поліція

В Одеській області поліція розпочала розслідування за фактом побиття правоохоронця військовослужбовцями Одеського районного ТЦК та СП, фігурантам повідомлено про підозру, їх затримано, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку, повідомили у поліції.

Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження - вчинили бійку - повідомили у поліції.

"За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків слідчими територіального підрозділу поліції розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України", - ідеться у повідомленні.

Згідно з санкцією, максимальне покарання за цей злочин – до п'яти років позбавленням волі.

Фігурантам повідомлено про підозру. Вони затримані у процесуальному порядку і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів - зазначили у поліції.

Слідство триває.

