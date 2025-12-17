$42.250.05
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Чоловік намагався порізати себе ножем у ТЦК Одеси та погрожував лікарям

Київ • УНН

 • 12 перегляди

В Одесі чоловік, розшукуваний за порушення правил військового обліку, намагався нанести собі ножові поранення у приміщенні Київського РТЦК та СП. Він також агресивно погрожував лікарям та військовослужбовцям, перешкоджаючи наданню допомоги.

Чоловік намагався порізати себе ножем у ТЦК Одеси та погрожував лікарям

В Одесі чоловік спробував нанести собі ножові поранення у приміщенні одного з районних ТЦК, а також погрожував лікарям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Деталі

Інцидент стався у приміщенні Київського РТЦК та СП. За офіційною інформацією, чоловіка туди доставили працівники Національної поліції, оскільки він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

У ТЦК повідомили, що громадянин не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби. Також там додали, що в єдиному електронному реєстрі "Оберіг" немає інформації про наявність у нього відстрочки.

Під час проведення стандартних процедур громадянин здійснив спробу самокаліцтва з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб. Черговою службою РТЦК та СП було негайно викликано екстрену медичну допомогу та поліцію, проте громадянин поводився вкрай агресивно, погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем, чим перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги. Згодом його було госпіталізовано

- заявили в ТЦК.

Там додали, що жодних заходів фізичного примусу чи протиправних дій з боку працівників ТЦК не було.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Одесі працівники ТЦК затримали військового 36-ї окремої бригади морської піхоти. Чоловік пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації - проти нього застосували проти нього сльозогінний газ та побили, після цього, прямо під час руху, викинули військового з автомобіля.

Євген Устименко

