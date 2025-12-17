Чоловік намагався порізати себе ножем у ТЦК Одеси та погрожував лікарям

В Одесі чоловік спробував нанести собі ножові поранення у приміщенні одного з районних ТЦК, а також погрожував лікарям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Деталі

Інцидент стався у приміщенні Київського РТЦК та СП. За офіційною інформацією, чоловіка туди доставили працівники Національної поліції, оскільки він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

У ТЦК повідомили, що громадянин не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби. Також там додали, що в єдиному електронному реєстрі "Оберіг" немає інформації про наявність у нього відстрочки.

Під час проведення стандартних процедур громадянин здійснив спробу самокаліцтва з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб. Черговою службою РТЦК та СП було негайно викликано екстрену медичну допомогу та поліцію, проте громадянин поводився вкрай агресивно, погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем, чим перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги. Згодом його було госпіталізовано - заявили в ТЦК.

Там додали, що жодних заходів фізичного примусу чи протиправних дій з боку працівників ТЦК не було.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Одесі працівники ТЦК затримали військового 36-ї окремої бригади морської піхоти. Чоловік пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації - проти нього застосували проти нього сльозогінний газ та побили, після цього, прямо під час руху, викинули військового з автомобіля.