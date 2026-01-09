Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень
Київ • УНН
10 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
В усіх регіонах України завтра будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 10 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
