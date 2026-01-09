$42.990.27
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень

Київ • УНН

 • 66 перегляди

10 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень

В усіх регіонах України завтра будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 10 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

росія вдарила по енергетиці, зачепило посольство Катару: Зеленський вказав на потребу реакції, передусім США, на атаку рф з "орєшніком"09.01.26, 10:41 • 3668 переглядiв

Антоніна Туманова

