росія вдарила по енергетиці, зачепило посольство Катару: Зеленський вказав на потребу реакції, передусім США, на атаку рф з "орєшніком"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку рф на Україну із застосуванням ракети "орєшнік", вказавши, що внаслідок ворожого удару загинуло 4 людей, серед іншого пошкоджено будівлю посольства Катару, і вказав, що "потрібна чітка реакція світу, передусім Сполучених Штатів", пише УНН.

"У Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Залучені всі необхідні служби. Тільки житлових будинків пошкоджено 20. Також на Львівщині, в інших наших регіонах продовжується відновлення після ударів. На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки в столиці. Серед них – працівник швидкої допомоги. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Був і повторний удар по одному із житлових будинків – якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару", - зазначив Зеленський у соцмережах.

Загалом за цю ніч, за даними Президента, було "242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності "орєшнік", а також 22 крилаті ракети". "Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", - зазначив він.

"Зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт – терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - повідомив Глава держави.

Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля посольства Катару. Держави, яка так багато робить для посередництва з росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах - вказав Зеленський.

Президент наголосив:

Потрібна чітка реакція світу. Передусім Сполучених Штатів, на які в росії дійсно зважають. росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури. Також сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо. Дякую всім, хто з Україною!

