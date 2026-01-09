$42.990.27
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 11672 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 12273 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 49695 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 53924 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 42031 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 56758 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32062 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20664 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16874 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
росія вдарила по енергетиці, зачепило посольство Катару: Зеленський вказав на потребу реакції, передусім США, на атаку рф з "орєшніком"

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент Зеленський повідомив про 4 загиблих та десятки поранених внаслідок масованої атаки рф, зокрема пошкоджено 20 житлових будинків та посольство Катару. Він закликав світ, передусім США, до чіткої реакції та наголосив на пріоритетності підтримки ППО для України.

росія вдарила по енергетиці, зачепило посольство Катару: Зеленський вказав на потребу реакції, передусім США, на атаку рф з "орєшніком"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку рф на Україну із застосуванням ракети "орєшнік", вказавши, що внаслідок ворожого удару загинуло 4 людей, серед іншого пошкоджено будівлю посольства Катару, і вказав, що "потрібна чітка реакція світу, передусім Сполучених Штатів", пише УНН.

"У Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Залучені всі необхідні служби. Тільки житлових будинків пошкоджено 20. Також на Львівщині, в інших наших регіонах продовжується відновлення після ударів. На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки в столиці. Серед них – працівник швидкої допомоги. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Був і повторний удар по одному із житлових будинків – якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару", - зазначив Зеленський у соцмережах.

Загалом за цю ніч, за даними Президента, було "242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності "орєшнік", а також 22 крилаті ракети". "Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", - зазначив він.

"Зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт – терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - повідомив Глава держави.

Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля посольства Катару. Держави, яка так багато робить для посередництва з росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах

- вказав Зеленський.

Президент наголосив:

Потрібна чітка реакція світу. Передусім Сполучених Штатів, на які в росії дійсно зважають. росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури. Також сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо. Дякую всім, хто з Україною!

Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"09.01.26, 09:26 • 7232 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
