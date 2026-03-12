$43.980.1150.930.10
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

Президент Зеленський оголосив про щорічне відзначення Дня румунської мови. Це рішення стало відповіддю на існування Дня української мови в Румунії.

В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня

В Україні з’явиться офіційний День румунської мови, який відзначатимуть щороку 31 серпня. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із Президентом Румунії Нікушором Даном, передає УНН.

За словами Глави української держави, цей крок є важливим сигналом підтримки румунської національної меншини в Україні та розвитку двосторонніх відносин між країнами.

В Україні з’явиться офіційний День румунської мови, його відзначатимуть кожного року 31 серпня 

— сказав Зеленський.

Він також зазначив, що у Румунії вже існує День української мови, який відзначають 9 листопада.

Нагадаємо 

Румунія продовжує військову та дипломатичну підтримку України. Сторони підписали офіційну угоду про спільне виробництво дронів на румунській території.

Андрій Тимощенков

