Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці

Київ • УНН

 • 4752 перегляди

Ринок праці 2026 року характеризується дефіцитом кадрів та зростанням ролі AI-навичок. Шукачі використовують LinkedIn, Djinni та державні портали.

Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці

Головні тенденції ринку зводяться до високого дефіциту кадрів, зростання кількості вакансій для людей без досвіду, високої конкуренції за віддалену роботу та посилення ролі практичних навичок, AI-компетенцій, нетворкінгу і постійного оновлення кваліфікації.

У 2026 році тенденції на ринку праці відрізняються від тих, які панували ще кілька років тому. Сфера стала фрагментованішою. Крім того, зросла роль індивідуального підходу. 

Вакансії у галузі обслуговуючого персоналу ще можна успішно шукати на великих платформах, що здобули в українців популярність і прихильність десятиліття тому. А от пропозиції від міжнародних працедавців у 2026 році все частіше є сенс шукати через LinkedIn. Крім того, різко зросла роль професійних спільнот у соцмережах та месенджерах на зразок Telegram, де є можливість швидко дізнатися про роботу для вузькопрофільних фахівців. 

Де українцям результативніше шукати працю, зважаючи на усі нові тенденції на ринку, розбирався УНН. 

Пошук роботи в Україні 2026: великі job-платформи залишаються головним майданчиком

Перший рівень пошуку у 2026 році – це великі українські job-платформи. Станом на 10 березня Work.ua фіксував 66 309 нових вакансій за тиждень і 133 138 нових резюме, а robota.ua на головній сторінці показував понад 104 тисячі актуальних вакансій від більш як 33 тисяч компаній. 

Наразі саме тут зосереджений основний масив пропозицій для продажів, логістики, адміністративних позицій, виробництва, ритейлу, сервісу та частини офісних ролей. Але для того, аби пошук роботи був результативнішим, варто розуміти, що пасивна стратегія, коли кандидат надсилає одне типове резюме на низку вакансій, у 2026 році вже не працює. Професійні рекрутери радять: 

  • формувати індивідуальне резюме під кожну окрему вакансію;
    • надсилати короткий супровідний лист разом із резюме;
      • регулярно оновлювати резюме, розміщене у профілі на job-платформі;
        • обрати один основний канал зв'язку із працедавцями (месенджер чи/та e-mail) і кілька разів на день перевіряти, чи не надійшли туди листи й повідомлення від потенційних роботодавців.

          Сигнали з ринку праці: що змінилося наприкінці року і які рішення визначать 2026 — Jooble19.12.25, 12:12 • 13854 перегляди

          Ваучери, мікрогранти й тисячі вакансій: чому не варто ігнорувати портал служби зайнятості

          Ще одним важливим ресурсом, який допоможе у пошуку омріяної роботи, досі залишається Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості. Станом на зараз він містить понад 209 тисяч вакансій, з яких понад 41 тисяча розміщені безпосередньо через службу зайнятості. 

          Цей ресурс варто використовувати тим, хто шукає робітничу спеціальність, роботу в регіонах. Платформа пропонує гарні варіанти для людей без досвіду або з  можливістю швидко перекваліфікуватися. 

          Станом на зараз Єдиний портал активно пропонує шукачам постійної праці такі вакансії:

          • водій автотранспортних засобів (керманич легкового, вантажного транспорту та автобусів);
            • продавець продовольчих товарів;
              • підсобний робітник;
                • продавець-консультант;
                  • прибиральник службових приміщень;
                    • кухар;
                      • бухгалтер;
                        • швачка;
                          • медична сестра. 

                            Перевага державного каналу в тому, що він поєднує вакансії з іншими інструментами зайнятості. У 2026 році служба зайнятості продовжує видавати ваучери на навчання, а максимальна сума такого ваучера становить 33 280 грн. Крім того, діє програма мікрогрантів "Власна справа", де з 1 січня 2026 року суми збільшили до 100 тисяч грн для ФОП і до 200 тисяч грн за умови створення робочих місць. 

                            Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16.02.26, 20:03 • 87310 переглядiв

                            Пошук роботи через LinkedIn у 2026 році: чому особисті контакти стали вирішальними

                            Для спеціалістів середнього і високого рівня, а також для тих, хто хоче працювати на міжнародний ринок, LinkedIn як інструмент пошуку праці у 2026 році стане ще кориснішим та ефективнішим. 

                            За даними LinkedIn, глобальний найм залишається приблизно на 20% нижчим за доковідний рівень, а переходи між роботодавцями впали до мінімуму за десять років. Одночасно компанії дедалі більше цінують не просто досвід, а поєднання AI-навичок і сильних комунікаційних та аналітичних здібностей. 

                            Крім того, за статистикою претенденти, які мають контакти з працівниками компанії у LinkedIn, отримують у 3,6 раза більше шансів на працевлаштування. Таким чином, професійні знайомства, рекомендації, пряме спілкування з рекрутерами та перегляд сторінок роботодавців уже стали звичною частиною пошуку роботи. Саме тому шукати вакансії варто не лише через розділ Jobs, а й за допомогою професійної мережі, сторінок компаній і особистих повідомлень рекрутерам.

                            Спеціалізовані платформи у 2026 році: як Djinni та DOU змінюють пошук роботи

                            Окремий сегмент пошуку роботи у 2026 році формують спеціалізовані платформи, які дають кращий результат у професійних нішах, ніж універсальні сайти з вакансіями. Для ІТ, digital, product, gamedev, miltech, embedded і віддалених технічних ролей актуальними залишаються Djinni та DOU. Станом на березень на Djinni було близько 9,7 тис. вакансій, а на DOU окремий розділ вакансій за кордоном показував 1 256 пропозицій. Окремо DOU фіксував 1 112 вакансій за запитом deftech, що підтверджує зростання попиту на фахівців для оборонних і deeptech-напрямів. 

                            Перевага таких майданчиків у тому, що вони краще працюють там, де роботодавцю потрібен кандидат із набором вузькоспрямованих компетенцій. Це дає працедавцеві змогу швидше відсіяти випадкові пропозиції й працювати з більш цільовою вибіркою. 

                            Ще одна причина використовувати професійні платформи полягає в тому, що вони відображають не лише сам факт наявності вакансій, а й структуру попиту. Наприклад, у блоці вакансій за кордоном на DOU значна частина пропозицій поєднує міжнародну локацію з віддаленим форматом, а у вибірці deftech є як інженерні ролі, так і вакансії для менеджерів, рекрутерів, фінансистів та інструкторів. 

                            Таким чином, у 2026 році ефективний пошук роботи в Україні – різновекторний. Великі сайти вакансій – для масового моніторингу, державний портал – для регіональних можливостей, LinkedIn – для міжнародного та професійного сегмента, нішеві платформи – для вузьких спеціальностей, а також постійне оновлення навичок. Головна зміна на ринку праці, з якою вже рахуються і працедавці, і шукачі вакансій полягає в тому, що роботу тепер шукають не в одному місці, а в системі каналів. Саме ця тенденція стрімко стає провідною у сфері працевлаштування, принаймні у поточному році й для України.

                            Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що українці зможуть знайти роботу через Дію та ЦНАП. Це стало можливим через те, що Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке розширює канали отримання послуг у сфері зайнятості населення.

                            Українці зможуть знайти роботу через Дію та ЦНАП: уряд запускає пілотний проєкт 23.01.26, 15:29 • 3355 переглядiв

                            Олександра Василенко

                            СуспільствоЕкономікаПублікації
                            ШІ (штучний інтелект)
                            Кабінет Міністрів України
                            Тренд
                            Соціальна мережа
                            Telegram
                            Україна