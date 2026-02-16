$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 6280 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 10174 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
13:44 • 19634 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
12:57 • 19599 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 39952 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24268 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28546 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 34742 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37365 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
13:44 • 19634 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 39952 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 78212 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Державна служба зайнятості запропонувала понад 83 тисячі вакансій цього року, сформувавши ТОП-10 найзатребуваніших професій. Найбільше шукали водіїв, продавців та підсобних робітників.

Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій

Державна служба зайнятості цього року запропонувала своїм клієнтам вже більше 83 тисяч вакансій і вже сформувала ТОП-10 найзатребуваніших професій цього року, передає УНН.

Як повідомили у Службі зайнятості, найактивніше працедавці пропонували роботу на посади водіїв, продавців та підсобних робітників.

У ТОП-10 найзатребуваніших професій увійшли: 

1. Водій автотранспортних засобів. Це кваліфікований фахівець, який забезпечує безпечне перевезення пасажирів чи вантажів. Дана професія стосується керманичів легкового, вантажного транспорту та автобусів. Загалом, з початку року було понад 3 тисячі таких пропозицій. 

2. Продавець продовольчих товарів. Він є кваліфікованим працівником торговельної мережі. Такий співробітник приймає продукти харчування від постачальників, відповідає за їх зберігання, розкладає у торговому залі та реалізує. Таких посад в Служби зайнятості з початку року налічується майже 3 тисячі. 

3. Підсобний робітник. Це працівник, який не має спеціальної кваліфікації, але виконує допоміжні роботи на виробництві, будівництві або складах. Найчастіше професія вимагає виконання обов’язків вантажника та прибиральника. Також він часто займається підготовкою інструментів для більш кваліфікованих працівників. Ідеальна робота для людей, які не мають освіти та особливих навичок для виконання більш складних завдань. Загалом було більш як 2,4 тисячі подібних пропозицій роботи. 

4. Продавець-консультант. Це спеціаліст роздрібної торгівлі, який не лише отримує товар, розміщує в торговому залі та продає. Головною відмінністю такого спеціаліста від інших торговців є те, що він консультує покупців, допомагаючи у виборі покупки. Таких працівників шукали майже 2,2 тисячі разів. 

5. Прибиральник службових приміщень. Це працівник, який створює чистоту в офісах, адміністративних будівлях та навчальних закладах. Роботу цього місяця для них пропонували 2,1 тисяч разів. 

6. Кухар. Це фахівець громадського харчування, який готує страви та відповідно оформляє їх подачу, при цьому дотримується технологічних карт і санітарних норм. Цікаво, що у першу чергу багато людей уявляють таких працівників в ресторанах та кафе, але найчастіше кухарі виконують роботу в цехах. З початку року було майже 2 тисячі подібних вакансій. 

7. Бухгалтер. Це фахівець, відповідальний за ведення фінансового, податкового та управлінського обліку. Такий працівник формує фінансову звітність та контролює законність господарських операцій підприємства, на якому працює. Статистика говорить про наявність 1,8 тисяч запитів на таких працівників. 

8.  Швачка. Це кваліфікований робітник, який працює вручну або на швейному обладнанні. Такі спеціалісти створюють або змінюють одяг, вироби з тканин, шкіри чи інших матеріалів. Подекуди вони працюють із взуттям. Запит на швачок був на рівні 1,5 тисяч вакансій. 

9.  Сестра медична (брат медичний). Це фахівець середньої медичної ланки. Для такої роботи потрібна фахова освіта. Працівник на такій професії доглядає за пацієнтами, надає невідкладну допомогу, проводить деякі відносно прості медичні дії, наприклад робить уколи, перев’язки, ставить крапельниці. Медичних сестер та братів цього року запрошували на роботу майже 1,3 тисячі разів. 

10. Спеціаліст державної служби  чи місцевого самоврядування. Це посадова особа, яка працює у виконавчих органах місцевих органів влади. Найчастіше такі працівники реалізують місцеві програми розвитку та надають послуги населенню. Служба зайнятості запропонувала таку роботу 1,2 тисячі разів. 

Також з початку року роботодавці через Службу зайнятості запропонували 2730 вакансій, більшість з яких не можна назвати популярними, адже поки представлені всього однією чи двома пропозиціями роботи. 

Найпопулярнішими же серед шукачів роботи були вакансії продавців продовольчих товарів та підсобних працівників, їх шукали по 8,2 тисячі разів. Третьою найпопулярнішою цього року серед безробітних була професія прибиральника службових приміщень, її прагнули зайняти майже 4,8 тисячі людей 

- йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

