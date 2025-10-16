Норвегія заявила про виконання місії щодо 100% електрокарів та готує зміни в стимулюванні

Норвегія заявляє про виконання місії щодо переходу на 100% електромобілів до 2025 року, досягнувши 88,9% продажів у 2024 році. Уряд пропонує зміни до програми стимулювання, включаючи введення податків на електромобілі та збільшення податків на бензинові та дизельні авто.