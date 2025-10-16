$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 25595 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 28989 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23881 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27704 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32557 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44354 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35539 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44453 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77397 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23527 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 11464 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 10346 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 14524 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 5696 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 10249 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 44354 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77397 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 47468 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 69012 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 80650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 39207 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 87412 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64712 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 66450 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 71164 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Теги
Інше

Тренд

Новини по темi
Норвегія заявила про виконання місії щодо 100% електрокарів та готує зміни в стимулюванні

Норвегія заявляє про виконання місії щодо переходу на 100% електромобілів до 2025 року, досягнувши 88,9% продажів у 2024 році. Уряд пропонує зміни до програми стимулювання, включаючи введення податків на електромобілі та збільшення податків на бензинові та дизельні авто.

Новини Світу • 16 жовтня, 09:06 • 5358 перегляди
Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків

Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.

Новини Світу • 16 жовтня, 08:09 • 3636 перегляди
Ексклюзив
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto

Заступник директора Канівського заповідника Віталій Грищенко закликав не поспішати рятувати лелек, які залишилися зимувати, адже вони можуть бути здоровими. Допомога потрібна лише травмованим птахам, але важливо знати, як її надати правильно.

Суспільство • 16 жовтня, 07:53 • 77401 перегляди
Ціни на золото продовжують рекордно зростати вище 4200 доларів за унцію на тлі напруженості між США та Китаєм

Спотова ціна на золото зросла до 4237,87 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США досягли 4252,59 доларів. Зростання цін підтримується очікуваннями зниження ставки ФРС та ескалацією торговельної напруженості між США та Китаєм.

Економіка • 16 жовтня, 07:48 • 3158 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto

Супермодель Белла Хадід повернулася на показ Victoria's Secret 2025 року після шестирічної перерви, демонструючи два образи. До неї приєдналися Джіджі Хадід, колишні "ангели" та нові обличчя, а також музичні виконавці.

Культура • 16 жовтня, 07:27 • 47471 перегляди
Михайло Поплавський: Український бренд в соціальних мережах

У Київському університеті культури відбувся майстер-клас Михайла Поплавського "Український бренд в соціальних мережах".

Технології • 16 жовтня, 06:22 • 2468 перегляди