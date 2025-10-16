Норвегія заявляє про виконання місії щодо переходу на 100% електромобілів до 2025 року, досягнувши 88,9% продажів у 2024 році. Уряд пропонує зміни до програми стимулювання, включаючи введення податків на електромобілі та збільшення податків на бензинові та
дизельні авто.
Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара
зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.
Заступник директора Канівського заповідника Віталій Грищенко закликав не поспішати рятувати лелек, які залишилися зимувати, адже
вони можуть бути здоровими. Допомога потрібна лише травмованим птахам, але важливо знати, як її надати правильно.
Спотова ціна на золото зросла до 4237,87 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США досягли 4252,59 доларів. Зростання цін
підтримується очікуваннями зниження ставки ФРС та ескалацією торговельної напруженості між США та Китаєм.
Супермодель Белла Хадід повернулася на показ Victoria's Secret 2025 року після шестирічної перерви, демонструючи два образи. До
неї приєдналися Джіджі Хадід, колишні "ангели" та нові обличчя, а також музичні виконавці.
У Київському університеті культури відбувся майстер-клас Михайла Поплавського "Український бренд в соціальних мережах".