Український стілець "Gropius" визнано найкращим продуктом двох десятиліть за версією Interior Design

Український бренд Noom здобув значну міжнародну перемогу: їхній стілець "Gropius" визнано найкращим продуктом останніх 20 років на престижній премії Interior Design’s Best of Year. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Interior Design.

Деталі

Стілець "Gropius", розроблений українською дизайнеркою Катериною Соколовою, переміг у ключовій номінації "Residential Seating" та отримав спеціальну нагороду "Найкращий з найкращих". Він став частиною першої меблевої колекції Noom, створеної до 100-річчя школи Bauhaus, і вирізняється своїм дизайном, побудованим на простих формах – кулях і циліндрах.

У бренді зазначають, що візуально стілець виглядає "наївним й ігровим", але водночас має "продуману ергономіку й комфортний для тривалого використання". Сьогодні "Gropius" активно використовується у публічних просторах і проєктах по всьому світу, зокрема у бутиках відомих світових марок Lacoste та Fendi, а також у виставкових просторах, серед яких галерея Sotheby’s.

Переможців 20-ї щорічної церемонії оголосила головний редактор журналу Interior Design Сінді Аллен під час урочистостей на Мангеттені 11 грудня.

