Український стілець "Gropius" визнано найкращим продуктом двох десятиліть за версією Interior Design

12:05 • 3456 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 9658 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 12944 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 14956 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 17198 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 17090 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 18090 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24281 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 32952 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28836 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності15 грудня, 03:20 • 23751 перегляди
москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15 грудня, 04:27 • 7934 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 18337 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 24212 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 10118 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 5836 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 70633 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 87014 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 72781 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 82021 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Дніпропетровська область
Донецька область
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 18833 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 36272 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 37783 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 42317 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 77005 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
The Washington Post

Український стілець "Gropius" визнано найкращим продуктом двох десятиліть за версією Interior Design

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Бренд Noom зі стільцем "Gropius" переміг у номінації "Residential Seating" та отримав спеціальну нагороду "Найкращий з найкращих" на премії Interior Design's Best of Year. Стілець, розроблений Катериною Соколовою, відзначений за дизайн та ергономіку, використовується у бутиках Lacoste та Fendi, а також у галереї Sotheby's.

Український стілець "Gropius" визнано найкращим продуктом двох десятиліть за версією Interior Design

Український бренд Noom здобув значну міжнародну перемогу: їхній стілець "Gropius" визнано найкращим продуктом останніх 20 років на престижній премії Interior Design’s Best of Year. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Interior Design.

Деталі

Стілець "Gropius", розроблений українською дизайнеркою Катериною Соколовою, переміг у ключовій номінації "Residential Seating" та отримав спеціальну нагороду "Найкращий з найкращих". Він став частиною першої меблевої колекції Noom, створеної до 100-річчя школи Bauhaus, і вирізняється своїм дизайном, побудованим на простих формах – кулях і циліндрах.

Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12.12.25, 19:56 • 82021 перегляд

У бренді зазначають, що візуально стілець виглядає "наївним й ігровим", але водночас має "продуману ергономіку й комфортний для тривалого використання". Сьогодні "Gropius" активно використовується у публічних просторах і проєктах по всьому світу, зокрема у бутиках відомих світових марок Lacoste та Fendi, а також у виставкових просторах, серед яких галерея Sotheby’s.

Переможців 20-ї щорічної церемонії оголосила головний редактор журналу Interior Design Сінді Аллен під час урочистостей на Мангеттені 11 грудня.

Time обрав п’ять українських фото до топ-100 найвизначніших знімків 2025 року27.11.25, 21:42 • 4807 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультура
