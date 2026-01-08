МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам покинути Іран через ускладнення безпекової ситуації. Виїзд можливий через аеропорт Тегерана та прикордонні пункти з Вірменією та Туреччиною.
Міністерство закордонних справ України закликає громадян покинути Іран через погіршення ситуації з безпекою, пише УНН.
У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану
Як повідомили у МЗС, наразі виїзд з країни можливий через такі пункти пропуску:
- міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран);
- прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак;
- прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.
"При цьому просимо дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій. У разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація буде оновлюватися оперативно", - наголосили у МЗС.
У МЗС вказали: "Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Іран: гаряча лінія: +98 9128 436 681; email: [email protected]; або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588; адреса електронної пошти [email protected]".
