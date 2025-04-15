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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12862 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 13536 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33633 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163575 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140670 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143402 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136575 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136623 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196818 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12855 перегляди

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Чехія передала Україні всі свої танки Т-72M1

Чехія передала Україні останні придатні до використання танки Т-72M1 наприкінці березня – на початку квітня. Чеська армія повністю перейшла на німецькі Leopard.

Війна • 9 квітня, 19:25 • 9651 перегляди

Rheinmetall, KNDS и Thales: кілька оборонних компаній ЄС затвердили спільний проект вартістю мільярд доларів

Rheinmetall, KNDS та Thales об'єднаються для розробки нової зброї, включаючи танк MGCS. Проект, наступник Leopard та Leclerc, має бути готовий до 2030-х років.

Війна • 4 квітня, 13:14 • 11770 перегляди

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли установки Gepard, ракети для IRIS-T, боєприпаси та броньовані машини MRAP.

Війна • 17 березня, 12:14 • 161746 перегляди

Німеччина передала Україні новий пакет зброї: що до нього увійшло

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, що включає дрони, артилерію та боєприпаси. Загальна сума військової підтримки від початку війни сягає 28 мільярдів євро.

Війна • 17 лютого, 17:30 • 29123 перегляди

Хто стане новим президентом Хорватії? Міланович лідирує в опитуваннях

У Хорватії розпочалися президентські вибори, на посаду претендують 8 кандидатів. За даними опитувань лідирує чинний президент Зоран Міланович, але другий тур виборів майже неминучий.

Новини Світу • 29 грудня, 09:31 • 23491 перегляди

Установки Patriot та танки Leopard: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння. До пакету також увійшли безпілотники, бронеавтомобілі MRAP та різноманітні боєприпаси.

Війна • 23 грудня, 13:33 • 19932 перегляди

Нові системи ППО та підтримка України: Зеленський у Брюсселі зустрівся із прем'єром Чехії

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Чехії у Брюсселі для обговорення подальшої підтримки. Україні потрібно 19 додаткових систем ППО для захисту енергетичних об'єктів.

Війна • 19 грудня, 17:18 • 48886 перегляди

Найбільша в історії Литви закупівля танків: Берлін поставить Вільнюсу 44 Leopard

Міністр оборони Литви під час візиту до Берліна домовилась про найбільшу в історії країни закупівлю військової техніки. Литва придбає 44 німецьких танки Leopard-2.

Новини Світу • 17 грудня, 10:01 • 14502 перегляди

Системи ППО, танки, ракети: Німеччина до кінця року передасть Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передасть Україні військову допомогу на 650 млн євро, включаючи системи ППО IRIS-T, танки та БМП. Пакет також міститиме 6500 ракет та 4000 безпілотників Helsing.

Війна • 2 грудня, 12:46 • 37093 перегляди

Хорватія закупить турецькі Bayraktar, танки Leopard та запчастини до літаків VBA Rafale

Уряд Хорватії схвалив придбання 6 безпілотників Bayraktar TB2 та танків Leopard 2A8. Це рішення пов'язане з передачею Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80 на суму 144,8 млн євро.

Новини Світу • 15 листопада, 12:23 • 14930 перегляди

Для допомоги Україні Польща виділила майже 5% ВВП

Польща надала Україні військову допомогу на 3,23 млрд євро, включаючи понад 350 танків та іншу техніку. На підтримку України та біженців країна виділила 4,91% свого ВВП, що є найбільшим показником серед донорів.

Економіка • 10 листопада, 08:25 • 22148 перегляди

Хорватія планує передати Україні десятки танків і бронемашин

Хорватія передасть Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80. В обмін країна придбає у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8 за зниженою ціною.

Війна • 28 жовтня, 23:44 • 106420 перегляди

Rheinmetall передасть Україні нову партію БМП Marder: що відомо про поставку

Німецький виробник Rheinmetall поставить ЗСУ ще 20 БМП Marder до кінця третього кварталу 2024 року. Загальна кількість переданої техніки досягне 200 одиниць, включаючи модернізовані Marder 1A3 з лазерними далекомірами.

Війна • 25 жовтня, 10:44 • 24218 перегляди

Концерн KNDS відкрив дочірню компанію в Україні: планують ремонтувати техніку ЗСУ і виготовлення боєприпасів

KNDS відкрила дочірнє підприємство в Києві, яке під назвою ТОВ «KNDS Ukraine» підтримуватиме співпрацю між українськими державними установами, українською оборонною промисловістю та KNDS.

Війна • 1 жовтня, 13:50 • 16180 перегляди

Німеччина збільшує військову допомогу Україні на 400 млн євро

Бундестаг погодив збільшення фінансування військової підтримки України на 400 млн євро. Кошти підуть на закупівлю засобів ППО, танків, безпілотників та боєприпасів, а також 70 млн євро виділено на відновлення енергетики.

Політика • 26 вересня, 12:53 • 14825 перегляди

Танки Leopard, установки Gepard та дрони: ФРН передала новий пакет військової допомоги Україні

ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard, установки Gepard та дрони. Пакет також містить броньовані авто, артилерійські боєприпаси та інше обладнання.

Війна • 19 вересня, 11:57 • 17038 перегляди

Канада дозволила Україні використовувати передану бронетехніку на території рф

Міноборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати надану бронетехніку на території росії. Канада не накладає географічних обмежень на використання переданого Україні військового обладнання.

Війна • 16 серпня, 06:03 • 34817 перегляди

Наступ на Курськ демонструє слабкість Путіна, - німецький депутат Фабер

Голова оборонного комітету бундестагу Маркус Фабер заявив, що український наступ на Курськ послаблює російські позиції на сході. Він закликав надати Україні більше танків Leopard 2.

Війна • 12 серпня, 04:21 • 113338 перегляди

Бундестаг не бачить проблеми, якщо Україна використає німецькі танки для просування на території росії

Голова комітету Бундестагу з оборони не проти використання Україною танків Leopard 2 на території РФ. Він зазначив, що після передачі це українська зброя, а територія обох держав є зоною бойових дій.

Війна • 8 серпня, 15:17 • 29519 перегляди

Чехія отримає від Німеччини півтора десятка танків Leopard 2A4 як компенсацію за поставки в Україну

Чехія отримає від Німеччини 14 танків Leopard 2A4 і ремонтно-евакуаційну машину як компенсацію за поставки зброї Україні. Перші танки надійдуть наприкінці 2024 року, останні - до кінця 2026 року.

Новини Світу • 31 липня, 13:22 • 17837 перегляди

Нідерланди спільно з Данією передадуть Україні ще 14 танків Leopard 2 до кінця літа

Нідерланди та Данія придбали 14 танків Leopard 2A4 для України. Перші 12 вже готові до відправки, всі 14 будуть доставлені одночасно до кінця літа для підтримки української армії.

Війна • 25 липня, 09:34 • 45137 перегляди

Іспанія заявила про передачу Україні ще 10 танків Leopard

Іспанія заявила про передачу 10 бойових танків Leopard 2A4, екскаваторів-навантажувачів та протитанкових ракет в Україну, довівши загальну кількість таких танків, переданих Іспанією, до 20.

Війна • 15 липня, 13:29 • 22306 перегляди

Боєприпаси, дрони та ЗРК Patriot: Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні

Німеччина передала Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, боєприпаси, безпілотники, автомобілі, катери та іншу військову допомогу, згідно з оновленим списком Бундестагу.

Війна • 8 липня, 17:17 • 57798 перегляди

В рамках нового пакета військової допомоги Іспанія передала Україні танки та артилерійські снаряди - ЗМІ

Іспанія передала Україні танки, артилерійські снаряди, системи протидії безпілотникам та інше озброєння в рамках нового пакету військової допомоги.

Війна • 26 червня, 14:16 • 55960 перегляди

Зеленський підписав угоду про створення в Україні філії оборонної компанії KNDS

Франко-німецький збройовий концерн KINDS домовився з президентом України Зеленським про відкриття в Україні дочірнього підприємства з виробництва військової техніки, запасних частин і боєприпасів для українських сил оборони.

Війна • 7 червня, 11:36 • 22860 перегляди

Канада передала Україні 10 машин швидкої допомоги

Канадсько-Українська фундація передала Україні 10 нових автомобілів швидкої допомоги Ford C, оснащених необхідним медичним обладнанням, для зміцнення служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 7 регіонах України.

Війна • 30 травня, 01:30 • 51627 перегляди

Від Іспанії буде додаткова ППО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Київ та Мадрид домовились про посилення протиповітряної оборони України.

Війна • 28 травня, 16:54 • 97614 перегляди

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні: до нього входить передача спільно з Данією ще 10 танків Leopard

Німеччина та Данія нададуть Україні ще 10 танків Leopard 1 A5, а ФРН ще додаткові кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники в межах нового пакету військової допомоги.

Війна • 24 травня, 11:00 • 20759 перегляди

Глава МЗС Польщі сподівається на передачу Україні німецьких ракет Taurus після поставок США ATACMS

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що Німеччина надішле Україні ракети великої дальності Taurus, надихнувшись рішенням США про постачання ракет ATACMS.

Війна • 28 квітня, 12:34 • 100182 перегляди

Норвегія виділяє 13,7 млн дол. на обслуговування танків Leopard для України

Норвегія виділить до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 мільйона доларів США) на технічне обслуговування подарованих Україні танків Leopard у Польщі.

Війна • 26 квітня, 12:50 • 39136 перегляди