Чехія передала Україні останні придатні до використання танки Т-72M1 наприкінці березня – на початку квітня. Чеська армія повністю перейшла на німецькі Leopard.
Rheinmetall, KNDS та Thales об'єднаються для розробки нової зброї, включаючи танк MGCS. Проект, наступник Leopard та Leclerc, має бути готовий до 2030-х років.
Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли установки Gepard, ракети для IRIS-T, боєприпаси та броньовані машини MRAP.
Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, що включає дрони, артилерію та боєприпаси. Загальна сума військової підтримки від початку війни сягає 28 мільярдів євро.
У Хорватії розпочалися президентські вибори, на посаду претендують 8 кандидатів. За даними опитувань лідирує чинний президент Зоран Міланович, але другий тур виборів майже неминучий.
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння. До пакету також увійшли безпілотники, бронеавтомобілі MRAP та різноманітні боєприпаси.
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Чехії у Брюсселі для обговорення подальшої підтримки. Україні потрібно 19 додаткових систем ППО для захисту енергетичних об'єктів.
Міністр оборони Литви під час візиту до Берліна домовилась про найбільшу в історії країни закупівлю військової техніки. Литва придбає 44 німецьких танки Leopard-2.
Німеччина передасть Україні військову допомогу на 650 млн євро, включаючи системи ППО IRIS-T, танки та БМП. Пакет також міститиме 6500 ракет та 4000 безпілотників Helsing.
Уряд Хорватії схвалив придбання 6 безпілотників Bayraktar TB2 та танків Leopard 2A8. Це рішення пов'язане з передачею Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80 на суму 144,8 млн євро.
Польща надала Україні військову допомогу на 3,23 млрд євро, включаючи понад 350 танків та іншу техніку. На підтримку України та біженців країна виділила 4,91% свого ВВП, що є найбільшим показником серед донорів.
Хорватія передасть Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80. В обмін країна придбає у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8 за зниженою ціною.
Німецький виробник Rheinmetall поставить ЗСУ ще 20 БМП Marder до кінця третього кварталу 2024 року. Загальна кількість переданої техніки досягне 200 одиниць, включаючи модернізовані Marder 1A3 з лазерними далекомірами.
KNDS відкрила дочірнє підприємство в Києві, яке під назвою ТОВ «KNDS Ukraine» підтримуватиме співпрацю між українськими державними установами, українською оборонною промисловістю та KNDS.
Бундестаг погодив збільшення фінансування військової підтримки України на 400 млн євро. Кошти підуть на закупівлю засобів ППО, танків, безпілотників та боєприпасів, а також 70 млн євро виділено на відновлення енергетики.
ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard, установки Gepard та дрони. Пакет також містить броньовані авто, артилерійські боєприпаси та інше обладнання.
Міноборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати надану бронетехніку на території росії. Канада не накладає географічних обмежень на використання переданого Україні військового обладнання.
Голова оборонного комітету бундестагу Маркус Фабер заявив, що український наступ на Курськ послаблює російські позиції на сході. Він закликав надати Україні більше танків Leopard 2.
Голова комітету Бундестагу з оборони не проти використання Україною танків Leopard 2 на території РФ. Він зазначив, що після передачі це українська зброя, а територія обох держав є зоною бойових дій.
Чехія отримає від Німеччини 14 танків Leopard 2A4 і ремонтно-евакуаційну машину як компенсацію за поставки зброї Україні. Перші танки надійдуть наприкінці 2024 року, останні - до кінця 2026 року.
Нідерланди та Данія придбали 14 танків Leopard 2A4 для України. Перші 12 вже готові до відправки, всі 14 будуть доставлені одночасно до кінця літа для підтримки української армії.
Іспанія заявила про передачу 10 бойових танків Leopard 2A4, екскаваторів-навантажувачів та протитанкових ракет в Україну, довівши загальну кількість таких танків, переданих Іспанією, до 20.
Німеччина передала Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, боєприпаси, безпілотники, автомобілі, катери та іншу військову допомогу, згідно з оновленим списком Бундестагу.
Іспанія передала Україні танки, артилерійські снаряди, системи протидії безпілотникам та інше озброєння в рамках нового пакету військової допомоги.
Франко-німецький збройовий концерн KINDS домовився з президентом України Зеленським про відкриття в Україні дочірнього підприємства з виробництва військової техніки, запасних частин і боєприпасів для українських сил оборони.
Канадсько-Українська фундація передала Україні 10 нових автомобілів швидкої допомоги Ford C, оснащених необхідним медичним обладнанням, для зміцнення служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 7 регіонах України.
Президент Володимир Зеленський розповів, що Київ та Мадрид домовились про посилення протиповітряної оборони України.
Німеччина та Данія нададуть Україні ще 10 танків Leopard 1 A5, а ФРН ще додаткові кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники в межах нового пакету військової допомоги.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що Німеччина надішле Україні ракети великої дальності Taurus, надихнувшись рішенням США про постачання ракет ATACMS.
Норвегія виділить до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 мільйона доларів США) на технічне обслуговування подарованих Україні танків Leopard у Польщі.