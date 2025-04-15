Нідерланди спільно з Данією передадуть Україні ще 14 танків Leopard 2 до кінця літа

Нідерланди та Данія придбали 14 танків Leopard 2A4 для України. Перші 12 вже готові до відправки, всі 14 будуть доставлені одночасно до кінця літа для підтримки української армії.