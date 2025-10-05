Німецький Бундестаг відкладає обговорення нового закону про військову службу
Київ • УНН
Обговорення нового Закону про військову службу в Німецькому Бундестазі перенесено на наступний тиждень. Міністр оборони Пісторіус розкритикував ХДС/ХСС за затримку впровадження нової військової служби та системи військового обліку у ФРН.
Обговорення в німецькому Бундестазі нового Закону про військову службу відкладено до наступного тижня. Передає УНН із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Bild am Sonntag.
Деталі
В Німеччині продовжується дискуссія про необхідний для країни тип військової служби. У поточний час, між ХДС/ХСС (коаліційне об'єднання політичних партій ФРН) та СДПН (Соціал-демократична партія) нарощується суперечка через новий закон про військову службу. У той же час, федеральний міністр оборони Пісторіус розкритикував ХДС/ХСС за короткострокове відкладення обговорення нового Закону про військову службу.
Також посадовець в інтерв'ю "Handelsblatt", зазначив, представники ХДС/ХСС своєю поведінкою затримають впровадження нової військової служби та системи військового обліку у ФРН.
Довідка
У середу лідер ХСС Маркус Седер розкритикував законопроект міністра оборони Бориса Пісторіуса про військову службу.
Розпливчастий призов нікому не допомагає
- Добровільна служба може бути лише першим кроком;
- Немає жодного способу уникнути призову
"У часи великої загрози нам потрібно "більше, ніж просто армія, що базується на анкетах" - наголосив він.
Бундестаг проведе свої перші дебати через тиждень.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що переговори з росією малоефективні, тому європейці повинні зосередитися на зміцненні обороноздатності України.
У Німеччині військове керівництво країни обговорює закупівлю тисячі нових танків, але швидко поставити військам відповідну техніку непросто, процес у проєкті розтягується на майбутні роки.