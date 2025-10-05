$41.280.00
Німецький Бундестаг відкладає обговорення нового закону про військову службу

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Обговорення нового Закону про військову службу в Німецькому Бундестазі перенесено на наступний тиждень. Міністр оборони Пісторіус розкритикував ХДС/ХСС за затримку впровадження нової військової служби та системи військового обліку у ФРН.

Німецький Бундестаг відкладає обговорення нового закону про військову службу

Обговорення в німецькому Бундестазі нового Закону про військову службу відкладено до наступного тижня. Передає УНН із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Bild am Sonntag.

Деталі

В Німеччині продовжується дискуссія про необхідний для країни тип військової служби. У поточний час, між ХДС/ХСС (коаліційне об'єднання політичних партій ФРН) та СДПН (Соціал-демократична партія) нарощується суперечка через новий закон про військову службу. У той же час, федеральний міністр оборони Пісторіус розкритикував ХДС/ХСС за короткострокове відкладення обговорення нового Закону про військову службу.

Також посадовець в інтерв'ю "Handelsblatt", зазначив, представники ХДС/ХСС своєю поведінкою затримають впровадження нової військової служби та системи військового обліку у ФРН.

Довідка

У середу лідер ХСС Маркус Седер розкритикував законопроект міністра оборони Бориса Пісторіуса про військову службу.

Розпливчастий призов нікому не допомагає

- зазначив Седер виданню Bild am Sonntag.
  • Добровільна служба може бути лише першим кроком;
    • Немає жодного способу уникнути призову

      "У часи великої загрози нам потрібно "більше, ніж просто армія, що базується на анкетах" - наголосив він.

      Бундестаг проведе свої перші дебати через тиждень.

      Нагадаємо

      Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що переговори з росією малоефективні, тому європейці повинні зосередитися на зміцненні обороноздатності України.

      У Німеччині військове керівництво країни обговорює закупівлю тисячі нових танків, але швидко поставити військам відповідну техніку непросто, процес у проєкті розтягується на майбутні роки.

      Ігор Тележніков

