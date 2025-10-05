Немецкий Бундестаг откладывает обсуждение нового закона о воинской службе
Киев • УНН
Обсуждение нового Закона о воинской службе в Немецком Бундестаге перенесено на следующую неделю. Министр обороны Писториус раскритиковал ХДС/ХСС за задержку внедрения новой воинской службы и системы воинского учета в ФРГ.
Обсуждение в немецком Бундестаге нового Закона о воинской службе отложено до следующей недели. Передает УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Bild am Sonntag.
Подробности
В Германии продолжается дискуссия о необходимом для страны типе воинской службы. В настоящее время между ХДС/ХСС (коалиционное объединение политических партий ФРГ) и СДПГ (Социал-демократическая партия) нарастает спор из-за нового закона о воинской службе. В то же время, федеральный министр обороны Писториус раскритиковал ХДС/ХСС за краткосрочное отложение обсуждения нового Закона о воинской службе.
Также чиновник в интервью "Handelsblatt" отметил, что представители ХДС/ХСС своим поведением задержат внедрение новой воинской службы и системы воинского учета в ФРГ.
Справка
В среду лидер ХСС Маркус Зёдер раскритиковал законопроект министра обороны Бориса Писториуса о воинской службе.
Расплывчатый призыв никому не помогает
- Добровольная служба может быть лишь первым шагом;
- Нет никакого способа избежать призыва
"Во времена большой угрозы нам нужно "больше, чем просто армия, основанная на анкетах" - подчеркнул он.
Бундестаг проведет свои первые дебаты через неделю.
Напомним
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что переговоры с россией малоэффективны, поэтому европейцы должны сосредоточиться на укреплении обороноспособности Украины.
В Германии военное руководство страны обсуждает закупку тысячи новых танков, но быстро поставить войскам соответствующую технику непросто, процесс в проекте растягивается на будущие годы.