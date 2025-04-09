Социал-демократическая партия Германии

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

В Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг, где главная борьба идет между Мерцем и Шольцем. Результаты могут повлиять на военную помощь Украине и политику в отношении украинских беженцев.