Социал-демократическая партия Германии

Коалиционное соглашение в Германии подчеркивает, что отношения с США остаются крайне важными. Германия стремится к тесному сотрудничеству с Северной Америкой, Канадой и Великобританией.
ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.
ХДС получит контроль над МИД Германии впервые за 60 лет, возглавит ведомство Иоганн Вадефуль. Борис Писториус останется на посту министра обороны.
Переговоры о формировании коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ вышли на финальную стадию из-за глобальной неопределенности, вызванной таможенной политикой США. Экономика Германии может пострадать от увеличения импортных пошлин.
Президент Германии отправил в отставку канцлера Шольца и министров его кабинета. Шольц временно будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение Украине дополнительных 3 млрд евро военной помощи в 2025 году. Также предусмотрено 8,3 млрд евро на 2026-2029 годы.
В Германии Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", что позволит выделить сотни миллиардов евро на укрепление обороны и инфраструктуры. Реформа предусматривает создание инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро.
Роберт Габек призвал Германию и ЕС срочно предоставить миллиардную помощь Украине. Вице-канцлер настаивает на выделении 3 млрд евро для закупки систем противовоздушной обороны.
Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц совершил свой первый зарубежный визит в Париж для встречи с Макроном. Консервативный блок получил 208 мест в Бундестаге, но этого недостаточно для формирования правительства.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц ведет переговоры о выделении 200 млрд евро на оборонные нужды. Новый пакет будет вдвое больше предыдущего и требует обхода конституционных ограничений.
После победы консерваторов на выборах в Германии акции оборонных компаний выросли до 2. 8%. Сравнительный индекс Германии прибавил 0.4%, а евро достигло месячного максимума в $1.0528.
Фридрих Мерц, победитель выборов в Бундестаг, выразил сомнения относительно будущего НАТО в его нынешнем виде. Он предположил возможность создания независимой европейской оборонной структуры вместо Альянса.
По итогам подсчета 100% голосов блок ХДС/ХСС получил 28,6% на выборах в Бундестаг. На втором месте "Альтернатива для Германии" с 20,8%, СДПГ - третья с 16,4%.
Президент Украины поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг, где партия получила 29% голосов. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества между странами для защиты и укрепления Европы.
Президент США Дональд Трамп поздравил с победой лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. По его словам, немцы устали от политики, "лишенной здравого смысла".
Олаф Шольц признал историческое поражение СДПГ на федеральных выборах и поздравил победу Фридриха Мерца. ХДС/ХСС одержали победу, а партия АдГ значительно улучшила свои результаты.
По данным экзит-полов, ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах 2025 года с 29% голосов. АдГ неожиданно занимает второе место с 19,5%, а правящая СДПГ падает до исторического минимума.
В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг, которые проходят на семь месяцев раньше запланированного срока. За пост канцлера соревнуются действующий глава правительства Шольц, оппозиционер Мерц, вице-канцлер Хабек и ультраправая Вайдель.
Лидеры парламентской гонки в Германии Фридрих Мерц и Олаф Шольц провели финальные дебаты перед выборами. Обсуждали миграцию, экономику и поддержку Украины, где Шольц предостерег от чрезмерных расходов.
В Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг, где главная борьба идет между Мерцем и Шольцем. Результаты могут повлиять на военную помощь Украине и политику в отношении украинских беженцев.
По данным опроса INSA, Фридрих Мерц опережает действующего канцлера Олафа Шольца на 12%. Мерц имеет значительное преимущество в вопросах миграции, безопасности и экономики.
По данным опроса INSA, Фридрих Мерц мог бы получить 24% голосов на пост канцлера, тогда как Олаф Шольц - 16%. Мерц лидирует в оценках компетентности по большинству политических вопросов.
80-летнего Герхарда Шредера госпитализировали с тяжелым синдромом выгорания. Врачи диагностировали у бывшего канцлера Германии проблемы с памятью, концентрацией и сном.
Немецкий парламент проголосовал против ужесточения миграционного законодательства, предложенного лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Законопроект поддержали ультраправые, что вызвало массовые протесты в стране.
Бюджетный комитет Германии призвал министра финансов согласовать дополнительную военную помощь Украине на 3 млрд евро.
Илон Маск на мероприятии партии AfD заявил, что Германии стоит «перевернуть страницу» нацистского прошлого. Еврейские организации и немецкие политики резко осудили это заявление накануне 80-й годовщины освобождения Аушвица.
Борис Пісторіус неожиданно прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством. Министр обороны Германии планирует обсудить дальнейшую помощь и получить информацию о ситуации на фронте.
Олаф Шольц от СДПГ и Алис Вайдель от АдГ стали официальными кандидатами на пост канцлера Германии. Шольц обещает социальные реформы, а Вайдель предлагает радикальные изменения в экономике и миграционной политике.
Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП вместо текущих 2%. Европейские лидеры и эксперты считают такую цель недостижимой для большинства стран альянса.
Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление депутата ХДС о планируемой встрече с Путиным перед выборами в Бундестаг. СДПГ требует публичных извинений от Родериха Кизеветтера за распространение ложной информации.