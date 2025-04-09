Социал-демократическая партия Германии

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26245 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Переговоры о формировании коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ вышли на финальную стадию из-за глобальной неопределенности, вызванной таможенной политикой США. Экономика Германии может пострадать от увеличения импортных пошлин.

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Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение Украине дополнительных 3 млрд евро военной помощи в 2025 году. Также предусмотрено 8,3 млрд евро на 2026-2029 годы.

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В Германии Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", что позволит выделить сотни миллиардов евро на укрепление обороны и инфраструктуры. Реформа предусматривает создание инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро.

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Мерц неожиданно встретился с Макроном в Париже: должны были обсуждать позицию США по войне в Украине

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В Германии обсуждают возможность выделения 200 млрд евро на оборону

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц ведет переговоры о выделении 200 млрд евро на оборонные нужды. Новый пакет будет вдвое больше предыдущего и требует обхода конституционных ограничений.

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Немецкие акции и евро растут после победы Мерца на национальных выборах в ФРГ

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Президент США Дональд Трамп поздравил с победой лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. По его словам, немцы устали от политики, "лишенной здравого смысла".

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По данным экзит-полов, ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах 2025 года с 29% голосов. АдГ неожиданно занимает второе место с 19,5%, а правящая СДПГ падает до исторического минимума.

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Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть

В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг, которые проходят на семь месяцев раньше запланированного срока. За пост канцлера соревнуются действующий глава правительства Шольц, оппозиционер Мерц, вице-канцлер Хабек и ультраправая Вайдель.

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Лидеры парламентской гонки в Германии провели последние дебаты: вспомнили об Украине

Лидеры парламентской гонки в Германии Фридрих Мерц и Олаф Шольц провели финальные дебаты перед выборами. Обсуждали миграцию, экономику и поддержку Украины, где Шольц предостерег от чрезмерных расходов.

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Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

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Кто лидирует в гонке на пост канцлера Германии за 4 дня до голосования - новые данные опроса

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