Мерц отменил телефонный разговор с Трампом — СМИ назвали причину

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп планировали переговоры 8 сентября, однако разговор неожиданно решили перенести на пока не определённую дату. Официальная причина ещё не названа, передаёт УНН со ссылкой на Bild.

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Пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус, однако, дал понять, что дело не просто в несовпадении графиков.

В редакции BILD предполагают, что возможной причиной стала реакция Белого дома на победу партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах. Трамп поприветствовал успех АдГ — политических противников Мерца. Президент США написал в Truth Social: «Вау, у популистской партии в Германии была действительно большая ночь». К этому Трамп добавил аббревиатуру «MGGA!!!» — очевидно, по аналогии со своим знаменитым «Make America Great Again» и в значении «Make Germany Great Again». Трамп прямо не назвал АдГ, но написал: «Они на подъёме».

Связано ли перенесение разговора с постом Трампа, Корнелиус комментировать не захотел. Он лишь сослался на позицию, которую Мерц уже неоднократно ясно высказывал ранее: канцлер в «абстрактной форме» неоднократно указывал, «что вмешательство или комментарии относительно внутриполитической ситуации в Германии, особенно в связи с выборами», для него являются «неприемлемыми».

СДПГ требует реакции на высказывания президента США

Дополнительное давление на Мерца оказывает СДПГ. Руководитель фракции партии в Бундестаге Дирк Визе потребовал чёткой реакции федерального правительства на высказывания Трампа. «Здесь нужно поговорить откровенно. Такое вмешательство недопустимо. Я думаю, мы [...] не можем с этим мириться», — сказал Визе.

Визе даже провёл сравнение: что было бы, если бы немецкое правительство отпраздновало победу демократа на выборах губернатора в США? «Думаю, тогда Truth Social содрогалась бы от реакции президента США», — ответил он на свой вопрос.

Издание отмечает, что разговор Мерца и Трампа должен был быть посвящён совсем другому поводу: 25-й годовщине террористических атак 11 сентября 2001 года. По словам Корнелиуса, канцлеру важно, чтобы США и впредь могли рассчитывать на полную солидарность Германии и Европы.

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