Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"
Киев • УНН
Украина утвердила дальнобойные операции на октябрь и ожидает авиационные пакеты для F-16 до конца года. Определены прототипы против реактивных "шахедов".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении дальнобойных операций на октябрь, усилении F-16 до конца года и первых прототипах для противодействия реактивным "шахедам", передает УНН.
Детали
Зеленский заявил о подробном разговоре с Министерством обороны Украины, военными, ответственными за планирование производства украинского оружия.
Первое: утвердили наши дальнобойные операции на октябрь. Второе: определили направления для необходимого обеспечения наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление. Третье: система противодействия реактивным "шахедам". Определили первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием. Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены для производства именно этого оружия
Зеленский добавил, что продолжается работа и над "дополнительными защитными технологическими решениями, большим количеством эффективных перехватчиков".
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский29.09.26, 17:15 • 10380 просмотров