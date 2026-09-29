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Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"

Киев • УНН

 • 10726 просмотра

Украина утвердила дальнобойные операции на октябрь и ожидает авиационные пакеты для F-16 до конца года. Определены прототипы против реактивных "шахедов".

Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"
Владимир Зеленский. Фото: Telegram-канал Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении дальнобойных операций на октябрь, усилении F-16 до конца года и первых прототипах для противодействия реактивным "шахедам", передает УНН.

Детали

Зеленский заявил о подробном разговоре с Министерством обороны Украины, военными, ответственными за планирование производства украинского оружия. 

Первое: утвердили наши дальнобойные операции на октябрь. Второе: определили направления для необходимого обеспечения наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление. Третье: система противодействия реактивным "шахедам". Определили первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием. Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены для производства именно этого оружия 

- сообщил Президент. 
Президент Украины провел разговор с министром обороны и военными

Зеленский добавил, что продолжается работа и над "дополнительными защитными технологическими решениями, большим количеством эффективных перехватчиков".

Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский29.09.26, 17:15 • 10380 просмотров

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