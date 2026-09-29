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Ту-95

В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолёте

Киев • УНН

 • 8146 просмотра

Ту-95 потерпел аварию во время учебного полёта в Амурской области: шестеро членов экипажа погибли. У россии 47 таких самолётов, 38 боеспособных.

В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолёте
Фото иллюстративное

В России во время планового тренировочного полёта потерпел аварию стратегический бомбардировщик Ту-95 — именно с таких бортов оккупанты запускают крылатые ракеты по украинским городам, в частности во время удара по детской больнице "Охматдет". УНН рассказывает, что это за самолёт, сколько таких машин осталось у оккупантов и почему эта потеря является болезненным ударом для российской стратегической авиации.

Детали

Во вторник в сети появилась информация о том, что в Амурской области РФ упал военный самолёт. Сначала сообщалось о падении самолёта Ту-95 или Ил-76. Позже появилась версия о падении самолёта Ту-154. 

Как утверждается, катастрофа произошла в районе села Красноярово. Всего на борту находились семь человек. Шесть членов экипажа погибли, одного человека госпитализировали с ранениями. Пожарные службы занимаются тушением огня. Самолёт принадлежит авиагруппе "Украинка. 

Отмечается, что предварительной причиной аварии военного борта стал взрыв топлива в самолёте.

Однако позже начали появляться фото и видео горящего самолёта, которые указывают на то, что упал именно Ту-95. 

Ту-154

Как можно заметить, Ту-154 имеет три двигателя, два из которых расположены в хвостовой части фюзеляжа в мотогондолах, третий — в хвостовой части фюзеляжа, с воздухозаборником в вилке с S-образным каналом. 

На опубликованных в сети фото и видео не видно двигателей, которые могли бы указывать на самолёт Ту-154.

На видео можно увидеть характерное расположение крыльев в задней части самолёта, а также кабину стрелка в задней части судна. 

Позже в Минобороны РФ уточнили, что самолёт Ту-95 упал в Амурской области в безлюдной местности во время выполнения учебно-тренировочного полёта. 

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Что известно о самолёте Ту-95 

Ту-95 — это стратегический бомбардировщик-ракетоносец, созданный в СССР в начале 1950-х годов как ответ на американские межконтинентальные самолёты. 

Машина, известная в НАТО как "Bear" (Медведь). Почему медведь? Потому что самолёт имеет четыре турбовинтовых двигателя НК-12 с соосными винтами, которые позволяют ему преодолевать более 13 тысяч километров без посадки и нести крылатые ракеты большой дальности, и именно из-за того, что двигатели издают звуки, похожие на рёв медведя, в Альянсе так назвали самолёт. 

Кроме того, Ту-95 — самый громкий серийный самолёт в мире. Его обнаруживали американские гидроакустические системы на расстоянии сотен километров. 

Первые серийные Ту-95 и Ту-95М несли бомбы. Затем появились специализированные версии. Ту-95К стал носителем сверхзвуковой ракеты Х-20. Ту-95РЦ выполнял роль морского разведчика и целеуказателя. Наиболее важной для современности стала модификация Ту-95МС, принятая на вооружение в начале 1980-х.

Ту-95МС получил барабанную пусковую установку внутри фюзеляжа на шесть ракет Х-55 (позже Х-555). Под крыльями можно разместить дополнительные пилоны. Модернизированные Ту-95МСМ несут более современные Х-101 и Х-102 — ракеты с малозаметным корпусом и дальностью более 2500–3000 километров. Общее количество ракет на одном борту может достигать 14–18 единиц в зависимости от конфигурации.

Именно ракетой Х-101 Россия ударила по "Охматдету" в столице.

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Производство самолётов завершилось в 1992 году. За всё время было выпущено более 500 машин различных вариантов. После распада СССР часть самолётов оказалась в Украине, которую впоследствии, к сожалению, начала передавать России, и в настоящее время в нашей стране сохранились лишь музейные экспонаты, в частности один из таких экспонатов находится в Музее тяжёлой бомбардировочной авиации в Полтаве. 

В 1999 году 8 самолётов Ту-160 и 3 самолёта Ту-95МС Украина обменяла на погашение долга России за газ. Затем были уничтожены ещё 9 самолётов Ту-160 и 21 самолёт Ту-95МС, ещё по одному образцу самолётов указанного типа осталось в музее дальней авиации в Полтаве. 

Также Украина имела 58 самолётов Ту-22М. С 2002 по 2006 год были утилизированы 55 таких самолётов — 16 Ту-22М2 и 36 Ту-22М3. Также были утилизированы 423 авиационные крылатые ракеты Х-22. 

Также стоит отметить, что журналисты "Схем" установили, что Кремль обстреливает украинцев ракетами, которые официальный Киев передал России 23 года назад. 

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Отметим, восстановить утраченный парк России будет крайне сложно. В отличие от США, которые имеют резервные B-52 и специальные площадки для хранения старых самолётов, Москва не располагает подобным запасом Ту-95. К тому же производство этих машин прекратили более трёх десятилетий назад.

Именно поэтому уничтожение каждого такого самолёта имеет значение не только с точки зрения боевого применения, но и из-за невозможности быстро компенсировать потери.

Сколько Россия имеет самолётов Ту-95 и сколько потеряла

Как сообщали СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны, по состоянию на конец августа в составе ВКС ВС РФ находятся 47 Ту-95, из которых боеспособными являются 38 Ту-95. 

С начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять от 10 до 15 самолётов Ту-95 различных модификаций. С декабря 2022 года аэропорт Энгельс-2 стал регулярной целью для украинских беспилотников. Первые удары 5 и 26 декабря 2022 года повредили Ту-95МС и привели к гибели техников. 

В 2025 году в результате спецоперации СБУ "Паутина" Россия потеряла до 8 самолётов на аэродроме Белая Иркутской области.  

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Павел Башинский

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