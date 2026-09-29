Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинками
Киев • УНН
Подборка из пяти домашних рецептов синабонов с разными начинками и кремами. Также — советы по хранению выпечки.
Легендарные синабоны давно стали популярной выпечкой для любителей корицы, мягкого теста и сладкой глазури. Именно эти булочки у многих людей ассоциируются с осенней атмосферой и уютом, поэтому УНН собрали для вас топ-5 вариантов сочных синабонов, которые можно повторить дома.
Откуда появились синабоны
Синабоны стали известны благодаря американской сети пекарен Cinnabon, которая готовила сладкие рулетики с корицей и кремовой глазурью. Первая пекарня бренда открылась в 1985 году, а легендарный вариант выпечки создавали сами основатели компании. Рецепт теста, начинки и глазури они подбирали постепенно, экспериментируя с ингредиентами. Со временем такие булочки с корицей стали узнаваемыми далеко за пределами США. Сегодня синабоны готовят в разных вариациях, меняя не только начинку, но и основу теста и крем для подачи.
Классические синабоны с корицей
Ингредиенты
Для теста:
- Молоко - 240 мл;
- Сухие дрожжи - 7 г;
- Сахар - 50 г;
- Яйца - 2 шт.;
- Сливочное масло - 80 г;
- Мука - около 500 г;
- Соль - щепотка;
Для начинки:
- Корица - 2 ст. л.
- Коричневый сахар - 150 г;
- Сливочное масло - 100 г;
- Для глазури:
- Сливочный сыр - 100 г;
- Сливочное масло - 50 г;
- Сахарная пудра - 80–100 г;
- Ваниль - по желанию.
Как приготовить
Замесите дрожжевое тесто из молока, дрожжей, сахара, яиц, масла, муки и соли. Накройте его и оставьте в тёплом месте, чтобы оно поднялось.
Раскатайте тесто в прямоугольный пласт.
Смажьте поверхность мягким сливочным маслом. Смешайте корицу с коричневым сахаром и равномерно распределите смесь по тесту.
Сверните пласт в рулет и нарежьте его на одинаковые кусочки.
Переложите булочки в форму и оставьте ещё раз подойти.
Выпекайте примерно 25 минут при 180 °C.
Для глазури смешайте сливочный сыр, сливочное масло, сахарную пудру и ваниль. Готовые тёплые синабоны смажьте кремом.
Синабоны с маком
Ингредиенты:
- Творог - 250 г;
- Растительное масло - 100 мл;
- Молоко - 100 мл;
- Сахар - 80 г;
- Мука - 400 г.;
- Разрыхлитель - 2 ч. л.;
- Маковая начинка - 250 г.
Как приготовить
Взбейте блендером творог, молоко и растительное масло.
Добавьте муку и разрыхлитель и замесите мягкое тесто.
Раскатайте его тонким прямоугольным пластом.
Распределите по поверхности маковую начинку.
Сверните тесто в рулет и нарежьте кусочками толщиной примерно 2,5–3 см.
Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте 35–40 минут при 180 °C.
Готовые синабоны можно посыпать сахарной пудрой или дополнить глазурью из сливочного сыра.
Тыквенные синабоны с корицей
Ингредиенты
Для теста:
- Мука - 350 г;
- Тыквенное пюре - 200 г;
- Сахар - 100 г;
- Яйцо - 1 шт.;
- Сливочное масло - 50 г;
- Ванильный сахар - 10 г;
- Соль - щепотка;
- Оливковое масло - 1 ст. л.
Для опары:
- Тёплое молоко - 60 мл;
- Сухие дрожжи - 7 г;
- Мука - 1 ч. л.;
- Сахар - ½ ч. л.
Для начинки:
- Сливочное масло - 30 г;
- Тыквенное пюре - 50 г;
- Сахар - 70 г;
- Корица - 1 ст. л.
Для крема:
- Сливочный сыр - 150 г;
- Сливки - 80 г;
- Сахарная пудра - 30 г.
Как приготовить
В тёплом молоке растворите дрожжи, добавьте чайную ложку муки и половину чайной ложки сахара. Оставьте опару.
В отдельной миске смешайте тыквенное пюре, растительное масло, сливочное масло, яйцо и сахар.
Муку просейте и добавьте соль.
Соедините мучную смесь с тыквенной массой и опарой. Замесите тесто и оставьте его подходить.
Для начинки смешайте тыквенное пюре, мягкое масло, сахар и корицу.
Раскатайте тесто примерно до размера 30×40 см и нанесите начинку.
Сверните рулет, нарежьте его на кусочки и выложите в форму.
Накройте булочки и оставьте примерно на 40 минут.
Выпекайте 40–45 минут при 170 °C.
Для крема взбейте сливочный сыр со сливками и сахарной пудрой.
Готовые горячие булочки смажьте кремом и оставьте примерно на 20 минут.
Синабоны с кремом капучино
Ингредиенты
Для теста:
- Тёплое молоко - 300 мл;
- Сухие дрожжи - 1,5 ч. л.;
- Сахар - 5 ст. л.;
- Сливочное масло - 50 г;
- Соль - щепотка;
- Апельсиновая цедра - по вкусу;
- Яйца - 3 шт.;
- Пшеничная мука - 650 г;
Для начинки:
- Корица - по вкусу;
- Растительное масло - для смазывания;
- Сахар - по вкусу.
Для крема:
- Жирная сметана - по вкусу;
- Капучино с чёрным шоколадом - 1 пакетик;
- Заменитель сахара - по вкусу.
Как приготовить
В теплом молоке растворите сахар, соль и дрожжи. Оставьте примерно на 15 минут.
Добавьте масло, взбитые яйца и апельсиновую цедру.
Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите тесто.
Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подходить. После этого обомните его и ещё раз хорошо вымесите.
Разделите тесто на две части. Каждую раскатайте в прямоугольник.
Смажьте пласты маслом, посыпьте корицей и сахаром.
Сверните рулеты и разделите каждый на шесть частей.
Выложите булочки в смазанную форму и оставьте их ещё немного подойти.
По желанию смажьте верх взбитым яйцом.
Выпекайте при 190–200 °C до появления румяной корочки.
Для крема взбейте жирную сметану с порошком капучино и сахарозаменителем.
Нанесите крем на слегка остывшие синабоны.
Синабоны из творога
Ингредиенты
Для теста:
- Творог 5% - 400 г;
- Тёплое молоко - 250 мл;
- Сухие дрожжи - 11 г;
- Сахар - 100 г;
- Яйца - 2 шт;
- Сливочное масло - 80 г;
- Соль - ⅓ ч. л;
- Ванильный сахар - 16 г;
- Мука - 600 г.
Для начинки:
- Сливочное масло - 90 г;
- Сахар - 150 г;
- Корица - 4 ч. л.
Для заливки:
- Маскарпоне - 250 г;
- Сливочный сыр - 160 г;
- Сахарная пудра - 80 г.
Как приготовить
В тёплом молоке растворите дрожжи и ванильный сахар. Оставьте примерно на 10 минут.
Творог смешайте с яйцами, сахаром, солью и растопленным маслом. Взбейте блендером до однородной массы.
Добавьте творожную смесь к молоку с дрожжами.
Постепенно всыпайте муку и замесите тесто. Оно должно оставаться мягким, эластичным и слегка липким.
Накройте тесто и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 часа.
Когда тесто увеличится в объёме, раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной примерно 5–7 мм.
Смажьте тесто маслом.
Смешайте сахар с корицей и распределите по всей поверхности.
Сверните тесто в рулет и нарежьте примерно на 16 частей.
Выложите булочки в форму с пергаментом и оставьте ещё на 30 минут.
Выпекайте около 30 минут при 180 °C.
Смешайте маскарпоне, сливочный сыр и сахарную пудру. Готовые горячие синабоны смажьте кремом.
Как правильно хранить синабоны
Чтобы булочки дольше оставались мягкими, после выпекания сначала полностью охладите их до комнатной температуры и только после этого упаковывайте для хранения или транспортировки.
Если синабоны нужно сохранить надолго, их можно поместить в пищевой контейнер и заморозить. Перед употреблением выпечку следует заранее достать из морозильной камеры и оставить размораживаться при комнатной температуре. Для кратковременного хранения булочки можно завернуть в бумагу или положить в контейнер. Также кремовые синабоны не стоит плотно обматывать пищевой плёнкой, поскольку это может повлиять на их текстуру и состояние глазури.
Топ-5 простых рецептов осеннего печенья24.09.26, 09:25 • 70585 просмотров