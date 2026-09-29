Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинками

Легендарные синабоны давно стали популярной выпечкой для любителей корицы, мягкого теста и сладкой глазури. Именно эти булочки у многих людей ассоциируются с осенней атмосферой и уютом, поэтому УНН собрали для вас топ-5 вариантов сочных синабонов, которые можно повторить дома.

Откуда появились синабоны

Синабоны стали известны благодаря американской сети пекарен Cinnabon, которая готовила сладкие рулетики с корицей и кремовой глазурью. Первая пекарня бренда открылась в 1985 году, а легендарный вариант выпечки создавали сами основатели компании. Рецепт теста, начинки и глазури они подбирали постепенно, экспериментируя с ингредиентами. Со временем такие булочки с корицей стали узнаваемыми далеко за пределами США. Сегодня синабоны готовят в разных вариациях, меняя не только начинку, но и основу теста и крем для подачи.

Классические синабоны с корицей

Ингредиенты

Для теста:

Молоко - 240 мл;

Сухие дрожжи - 7 г;

Сахар - 50 г;

Яйца - 2 шт.;

Сливочное масло - 80 г;

Мука - около 500 г;

Соль - щепотка;

Для начинки:

Корица - 2 ст. л.

Коричневый сахар - 150 г;

Сливочное масло - 100 г;

Для глазури:

Сливочный сыр - 100 г;

Сливочное масло - 50 г;

Сахарная пудра - 80–100 г;

Ваниль - по желанию.

Как приготовить

Замесите дрожжевое тесто из молока, дрожжей, сахара, яиц, масла, муки и соли. Накройте его и оставьте в тёплом месте, чтобы оно поднялось.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт.

Смажьте поверхность мягким сливочным маслом. Смешайте корицу с коричневым сахаром и равномерно распределите смесь по тесту.

Сверните пласт в рулет и нарежьте его на одинаковые кусочки.

Переложите булочки в форму и оставьте ещё раз подойти.

Выпекайте примерно 25 минут при 180 °C.

Для глазури смешайте сливочный сыр, сливочное масло, сахарную пудру и ваниль. Готовые тёплые синабоны смажьте кремом.

Синабоны с маком

Ингредиенты:

Творог - 250 г;

Растительное масло - 100 мл;

Молоко - 100 мл;

Сахар - 80 г;

Мука - 400 г.;

Разрыхлитель - 2 ч. л.;

Маковая начинка - 250 г.

Как приготовить

Взбейте блендером творог, молоко и растительное масло.

Добавьте муку и разрыхлитель и замесите мягкое тесто.

Раскатайте его тонким прямоугольным пластом.

Распределите по поверхности маковую начинку.

Сверните тесто в рулет и нарежьте кусочками толщиной примерно 2,5–3 см.

Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте 35–40 минут при 180 °C.

Готовые синабоны можно посыпать сахарной пудрой или дополнить глазурью из сливочного сыра.

Тыквенные синабоны с корицей

Ингредиенты

Для теста:

Мука - 350 г;

Тыквенное пюре - 200 г;

Сахар - 100 г;

Яйцо - 1 шт.;

Сливочное масло - 50 г;

Ванильный сахар - 10 г;

Соль - щепотка;

Оливковое масло - 1 ст. л.

Для опары:

Тёплое молоко - 60 мл;

Сухие дрожжи - 7 г;

Мука - 1 ч. л.;

Сахар - ½ ч. л.

Для начинки:

Сливочное масло - 30 г;

Тыквенное пюре - 50 г;

Сахар - 70 г;

Корица - 1 ст. л.

Для крема:

Сливочный сыр - 150 г;

Сливки - 80 г;

Сахарная пудра - 30 г.

Как приготовить

В тёплом молоке растворите дрожжи, добавьте чайную ложку муки и половину чайной ложки сахара. Оставьте опару.

В отдельной миске смешайте тыквенное пюре, растительное масло, сливочное масло, яйцо и сахар.

Муку просейте и добавьте соль.

Соедините мучную смесь с тыквенной массой и опарой. Замесите тесто и оставьте его подходить.

Для начинки смешайте тыквенное пюре, мягкое масло, сахар и корицу.

Раскатайте тесто примерно до размера 30×40 см и нанесите начинку.

Сверните рулет, нарежьте его на кусочки и выложите в форму.

Накройте булочки и оставьте примерно на 40 минут.

Выпекайте 40–45 минут при 170 °C.

Для крема взбейте сливочный сыр со сливками и сахарной пудрой.

Готовые горячие булочки смажьте кремом и оставьте примерно на 20 минут.

Синабоны с кремом капучино

Ингредиенты

Для теста:

Тёплое молоко - 300 мл;

Сухие дрожжи - 1,5 ч. л.;

Сахар - 5 ст. л.;

Сливочное масло - 50 г;

Соль - щепотка;

Апельсиновая цедра - по вкусу;

Яйца - 3 шт.;

Пшеничная мука - 650 г;

Для начинки:

Корица - по вкусу;

Растительное масло - для смазывания;

Сахар - по вкусу.

Для крема:

Жирная сметана - по вкусу;

Капучино с чёрным шоколадом - 1 пакетик;

Заменитель сахара - по вкусу.

Как приготовить

В теплом молоке растворите сахар, соль и дрожжи. Оставьте примерно на 15 минут.

Добавьте масло, взбитые яйца и апельсиновую цедру.

Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите тесто.

Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подходить. После этого обомните его и ещё раз хорошо вымесите.

Разделите тесто на две части. Каждую раскатайте в прямоугольник.

Смажьте пласты маслом, посыпьте корицей и сахаром.

Сверните рулеты и разделите каждый на шесть частей.

Выложите булочки в смазанную форму и оставьте их ещё немного подойти.

По желанию смажьте верх взбитым яйцом.

Выпекайте при 190–200 °C до появления румяной корочки.

Для крема взбейте жирную сметану с порошком капучино и сахарозаменителем.

Нанесите крем на слегка остывшие синабоны.

Синабоны из творога

Ингредиенты

Для теста:

Творог 5% - 400 г;

Тёплое молоко - 250 мл;

Сухие дрожжи - 11 г;

Сахар - 100 г;

Яйца - 2 шт;

Сливочное масло - 80 г;

Соль - ⅓ ч. л;

Ванильный сахар - 16 г;

Мука - 600 г.

Для начинки:

Сливочное масло - 90 г;

Сахар - 150 г;

Корица - 4 ч. л.

Для заливки:

Маскарпоне - 250 г;

Сливочный сыр - 160 г;

Сахарная пудра - 80 г.

Как приготовить

В тёплом молоке растворите дрожжи и ванильный сахар. Оставьте примерно на 10 минут.

Творог смешайте с яйцами, сахаром, солью и растопленным маслом. Взбейте блендером до однородной массы.

Добавьте творожную смесь к молоку с дрожжами.

Постепенно всыпайте муку и замесите тесто. Оно должно оставаться мягким, эластичным и слегка липким.

Накройте тесто и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 часа.

Когда тесто увеличится в объёме, раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной примерно 5–7 мм.

Смажьте тесто маслом.

Смешайте сахар с корицей и распределите по всей поверхности.

Сверните тесто в рулет и нарежьте примерно на 16 частей.

Выложите булочки в форму с пергаментом и оставьте ещё на 30 минут.

Выпекайте около 30 минут при 180 °C.

Смешайте маскарпоне, сливочный сыр и сахарную пудру. Готовые горячие синабоны смажьте кремом.

Как правильно хранить синабоны

Чтобы булочки дольше оставались мягкими, после выпекания сначала полностью охладите их до комнатной температуры и только после этого упаковывайте для хранения или транспортировки.

Если синабоны нужно сохранить надолго, их можно поместить в пищевой контейнер и заморозить. Перед употреблением выпечку следует заранее достать из морозильной камеры и оставить размораживаться при комнатной температуре. Для кратковременного хранения булочки можно завернуть в бумагу или положить в контейнер. Также кремовые синабоны не стоит плотно обматывать пищевой плёнкой, поскольку это может повлиять на их текстуру и состояние глазури.

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