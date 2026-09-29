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Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинками

Киев • УНН

 • 4732 просмотра

Подборка из пяти домашних рецептов синабонов с разными начинками и кремами. Также — советы по хранению выпечки.

Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинками

Легендарные синабоны давно стали популярной выпечкой для любителей корицы, мягкого теста и сладкой глазури. Именно эти булочки у многих людей ассоциируются с осенней атмосферой и уютом, поэтому УНН собрали для вас топ-5 вариантов сочных синабонов, которые можно повторить дома.

Откуда появились синабоны

Синабоны стали известны благодаря американской сети пекарен Cinnabon, которая готовила сладкие рулетики с корицей и кремовой глазурью. Первая пекарня бренда открылась в 1985 году, а легендарный вариант выпечки создавали сами основатели компании. Рецепт теста, начинки и глазури они подбирали постепенно, экспериментируя с ингредиентами. Со временем такие булочки с корицей стали узнаваемыми далеко за пределами США. Сегодня синабоны готовят в разных вариациях, меняя не только начинку, но и основу теста и крем для подачи.

Классические синабоны с корицей

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко - 240 мл;
    • Сухие дрожжи - 7 г;
      • Сахар - 50 г;
        • Яйца - 2 шт.;
          • Сливочное масло - 80 г;
            • Мука - около 500 г;
              • Соль - щепотка;

                Для начинки:

                • Корица - 2 ст. л.
                  • Коричневый сахар - 150 г;
                    • Сливочное масло - 100 г;
                      • Для глазури:
                        • Сливочный сыр - 100 г;
                          • Сливочное масло - 50 г;
                            • Сахарная пудра - 80–100 г;
                              • Ваниль - по желанию.

                                Как приготовить

                                Замесите дрожжевое тесто из молока, дрожжей, сахара, яиц, масла, муки и соли. Накройте его и оставьте в тёплом месте, чтобы оно поднялось.

                                Раскатайте тесто в прямоугольный пласт.

                                Смажьте поверхность мягким сливочным маслом. Смешайте корицу с коричневым сахаром и равномерно распределите смесь по тесту.

                                Сверните пласт в рулет и нарежьте его на одинаковые кусочки.

                                Переложите булочки в форму и оставьте ещё раз подойти.

                                Выпекайте примерно 25 минут при 180 °C.

                                Для глазури смешайте сливочный сыр, сливочное масло, сахарную пудру и ваниль. Готовые тёплые синабоны смажьте кремом.

                                Синабоны с маком

                                Ингредиенты:

                                • Творог - 250 г;
                                  • Растительное масло - 100 мл;
                                    • Молоко - 100 мл;
                                      • Сахар - 80 г;
                                        • Мука - 400 г.;
                                          • Разрыхлитель - 2 ч. л.;
                                            • Маковая начинка - 250 г.

                                              Как приготовить

                                              Взбейте блендером творог, молоко и растительное масло.

                                              Добавьте муку и разрыхлитель и замесите мягкое тесто.

                                              Раскатайте его тонким прямоугольным пластом.

                                              Распределите по поверхности маковую начинку.

                                              Сверните тесто в рулет и нарежьте кусочками толщиной примерно 2,5–3 см.

                                              Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом.

                                              Выпекайте 35–40 минут при 180 °C.

                                              Готовые синабоны можно посыпать сахарной пудрой или дополнить глазурью из сливочного сыра.

                                              Тыквенные синабоны с корицей

                                              Ингредиенты

                                              Для теста:

                                              • Мука - 350 г;
                                                • Тыквенное пюре - 200 г;
                                                  • Сахар - 100 г;
                                                    • Яйцо - 1 шт.;
                                                      • Сливочное масло - 50 г;
                                                        • Ванильный сахар - 10 г;
                                                          • Соль - щепотка;
                                                            • Оливковое масло - 1 ст. л.

                                                              Для опары:

                                                              • Тёплое молоко - 60 мл;
                                                                • Сухие дрожжи - 7 г;
                                                                  • Мука - 1 ч. л.;
                                                                    • Сахар - ½ ч. л.

                                                                      Для начинки:

                                                                      • Сливочное масло - 30 г;
                                                                        • Тыквенное пюре - 50 г;
                                                                          • Сахар - 70 г;
                                                                            • Корица - 1 ст. л.

                                                                              Для крема:

                                                                              • Сливочный сыр - 150 г;
                                                                                • Сливки - 80 г;
                                                                                  • Сахарная пудра - 30 г.

                                                                                    Как приготовить

                                                                                    В тёплом молоке растворите дрожжи, добавьте чайную ложку муки и половину чайной ложки сахара. Оставьте опару.

                                                                                    В отдельной миске смешайте тыквенное пюре, растительное масло, сливочное масло, яйцо и сахар.

                                                                                    Муку просейте и добавьте соль.

                                                                                    Соедините мучную смесь с тыквенной массой и опарой. Замесите тесто и оставьте его подходить.

                                                                                    Для начинки смешайте тыквенное пюре, мягкое масло, сахар и корицу.

                                                                                    Раскатайте тесто примерно до размера 30×40 см и нанесите начинку.

                                                                                    Сверните рулет, нарежьте его на кусочки и выложите в форму.

                                                                                    Накройте булочки и оставьте примерно на 40 минут.

                                                                                    Выпекайте 40–45 минут при 170 °C.

                                                                                    Для крема взбейте сливочный сыр со сливками и сахарной пудрой.

                                                                                    Готовые горячие булочки смажьте кремом и оставьте примерно на 20 минут.

                                                                                    Синабоны с кремом капучино

                                                                                    Ингредиенты

                                                                                    Для теста:

                                                                                    • Тёплое молоко - 300 мл;
                                                                                      • Сухие дрожжи - 1,5 ч. л.;
                                                                                        • Сахар - 5 ст. л.;
                                                                                          • Сливочное масло - 50 г;
                                                                                            • Соль - щепотка;
                                                                                              • Апельсиновая цедра - по вкусу;
                                                                                                • Яйца - 3 шт.;
                                                                                                  • Пшеничная мука - 650 г;

                                                                                                    Для начинки:

                                                                                                    • Корица - по вкусу;
                                                                                                      • Растительное масло - для смазывания;
                                                                                                        • Сахар - по вкусу.

                                                                                                          Для крема:

                                                                                                          • Жирная сметана - по вкусу;
                                                                                                            • Капучино с чёрным шоколадом - 1 пакетик;
                                                                                                              • Заменитель сахара - по вкусу.

                                                                                                                Как приготовить

                                                                                                                В теплом молоке растворите сахар, соль и дрожжи. Оставьте примерно на 15 минут.

                                                                                                                Добавьте масло, взбитые яйца и апельсиновую цедру.

                                                                                                                Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите тесто.

                                                                                                                Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подходить. После этого обомните его и ещё раз хорошо вымесите.

                                                                                                                Разделите тесто на две части. Каждую раскатайте в прямоугольник.

                                                                                                                Смажьте пласты маслом, посыпьте корицей и сахаром.

                                                                                                                Сверните рулеты и разделите каждый на шесть частей.

                                                                                                                Выложите булочки в смазанную форму и оставьте их ещё немного подойти.

                                                                                                                По желанию смажьте верх взбитым яйцом.

                                                                                                                Выпекайте при 190–200 °C до появления румяной корочки.

                                                                                                                Для крема взбейте жирную сметану с порошком капучино и сахарозаменителем.

                                                                                                                Нанесите крем на слегка остывшие синабоны.

                                                                                                                Синабоны из творога

                                                                                                                Ингредиенты

                                                                                                                Для теста:

                                                                                                                • Творог 5% - 400 г;
                                                                                                                  • Тёплое молоко - 250 мл;
                                                                                                                    • Сухие дрожжи - 11 г;
                                                                                                                      • Сахар - 100 г;
                                                                                                                        • Яйца - 2 шт;
                                                                                                                          • Сливочное масло - 80 г;
                                                                                                                            • Соль - ⅓ ч. л;
                                                                                                                              • Ванильный сахар - 16 г;
                                                                                                                                • Мука - 600 г.

                                                                                                                                  Для начинки:

                                                                                                                                  • Сливочное масло - 90 г;
                                                                                                                                    • Сахар - 150 г;
                                                                                                                                      • Корица - 4 ч. л.

                                                                                                                                        Для заливки:

                                                                                                                                        • Маскарпоне - 250 г;
                                                                                                                                          • Сливочный сыр - 160 г;
                                                                                                                                            • Сахарная пудра - 80 г.

                                                                                                                                              Как приготовить

                                                                                                                                              В тёплом молоке растворите дрожжи и ванильный сахар. Оставьте примерно на 10 минут.

                                                                                                                                              Творог смешайте с яйцами, сахаром, солью и растопленным маслом. Взбейте блендером до однородной массы.

                                                                                                                                              Добавьте творожную смесь к молоку с дрожжами.

                                                                                                                                              Постепенно всыпайте муку и замесите тесто. Оно должно оставаться мягким, эластичным и слегка липким.

                                                                                                                                              Накройте тесто и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 часа.

                                                                                                                                              Когда тесто увеличится в объёме, раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной примерно 5–7 мм.

                                                                                                                                              Смажьте тесто маслом.

                                                                                                                                              Смешайте сахар с корицей и распределите по всей поверхности.

                                                                                                                                              Сверните тесто в рулет и нарежьте примерно на 16 частей.

                                                                                                                                              Выложите булочки в форму с пергаментом и оставьте ещё на 30 минут.

                                                                                                                                              Выпекайте около 30 минут при 180 °C.

                                                                                                                                              Смешайте маскарпоне, сливочный сыр и сахарную пудру. Готовые горячие синабоны смажьте кремом.

                                                                                                                                              Как правильно хранить синабоны

                                                                                                                                              Чтобы булочки дольше оставались мягкими, после выпекания сначала полностью охладите их до комнатной температуры и только после этого упаковывайте для хранения или транспортировки.

                                                                                                                                              Если синабоны нужно сохранить надолго, их можно поместить в пищевой контейнер и заморозить. Перед употреблением выпечку следует заранее достать из морозильной камеры и оставить размораживаться при комнатной температуре. Для кратковременного хранения булочки можно завернуть в бумагу или положить в контейнер. Также кремовые синабоны не стоит плотно обматывать пищевой плёнкой, поскольку это может повлиять на их текстуру и состояние глазури.

                                                                                                                                              Топ-5 простых рецептов осеннего печенья24.09.26, 09:25 • 70585 просмотров

                                                                                                                                              Алла Киосак

                                                                                                                                              ЛайфхакипубликацииКулинар
                                                                                                                                              Соединённые Штаты