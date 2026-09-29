В Киеве из-за ситуации с безопасностью изменили ряд маршрутов общественного транспорта

В Киеве утром 29 сентября из-за повышенной воздушной угрозы и повреждения контактной сети произошли перебои в работе городского транспорта. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

По информации Kyiv City Express, движение городской электрички в обоих направлениях временно приостановили из-за повышенной воздушной угрозы для столицы.

Кроме того, на проспекте Степана Бандеры из-за повреждения контактной сети задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31, 34, 37, 44 и 47.

Изменения коснулись нескольких маршрутов

Из-за перекрытия движения на улице Жилянской также задерживаются троллейбусы №3, 12, 14 и автобус №69.

Для пассажиров троллейбусного маршрута №31 организовали временное автобусное сообщение №31к. Автобусы курсируют от улицы Радунской до станции метро «Почайна».

В КГГА призывают пассажиров следить за оперативными изменениями в работе общественного транспорта.

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