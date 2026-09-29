Во Франции за два месяца полностью потушили крупнейший с 1949 года лесной пожар

На юго-западе Франции полностью потушили масштабный лесной пожар, который вспыхнул еще в июле и стал крупнейшим в стране с 1949 года. Об этом сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.

Детали

Пожар удалось взять под контроль еще 1 августа, однако огонь продолжал тлеть под землей в течение нескольких недель. К борьбе со стихией привлекли более 3300 пожарных.

По данным французских властей, операция по тушению стала крупнейшей в современной истории гражданской защиты страны. Огонь уничтожил 37 296 гектаров территории, при этом общая площадь, охваченная пожаром, достигла около 42 000 гектаров.

Эвакуировали более 200 тысяч человек

Пожар вспыхнул неподалеку от деревни Сомос в департаменте Жиронда. Огонь угрожал популярному среди туристов полуострову Кап-Ферре и окрестностям Бордо.

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Из-за пожара около 224 000 человек были вынуждены эвакуироваться. Несмотря на масштаб стихии, погибших не было.

Более крупный лесной пожар Франция в последний раз переживала в 1949 году — тогда в том же регионе выгорело около 50 000 гектаров. По предварительным данным, в общей сложности в этом году пожары уже уничтожили во Франции около 98 000 гектаров — это самый высокий показатель с 1976 года.

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