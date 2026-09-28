В Киеве количество пострадавших в результате атак РФ возросло до 24 — что известно об их состоянии

Корабль Starship совершил свой первый орбитальный полёт, выведя на орбиту спутники Starlink

Число жертв в результате атаки рф на НАН Украины возросло — под завалами обнаружили тело погибшего

россия уже начала дополнительную мобилизацию — Зеленский

путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будет

В Украине сокращают неприоритетные расходы — что будут финансировать в первую очередь

«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить

Эксклюзив

Дрон упал вблизи границы с Польшей — в ГПС рассказали, пострадал ли пункт пропуска «Ягодин»

Рада не планирует переносить свою работу во Львов — Стефанчук

В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла

Эксклюзив