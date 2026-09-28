В Киеве количество пострадавших в результате атак РФ возросло до 24 — что известно об их состоянии
Киев • УНН
В результате атак РФ на Киев 28 сентября пострадали 24 человека, среди них трое детей. Одна женщина погибла, шестеро раненых госпитализированы.
В результате атак рф на столицу 28 сентября число пострадавших возросло до 24, среди них — трое детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Уже 24 человека пострадали в результате атак врага на столицу 28 сентября. Среди них — трое детей
По его словам, 6 раненых, в том числе двое детей, находятся в стационарах городских больниц.
Кроме того, в результате атаки рф на Киев погибла женщина.
В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла28.09.26, 17:14 • 18597 просмотров
Напомним
В понедельник, 28 сентября, в течение дня Россия атаковала Украину 124 ударными беспилотниками, 86 из них — реактивные (Gerbera, "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны других типов).