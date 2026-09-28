Ещё один удар по центру Киева — произошло попадание в медцентр "Добробут"
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева зафиксировали попадание на уровне четвёртого этажа административного здания. На месте произошёл пожар.
Армия рф продолжает наносить удары по центру Киева. Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, произошло попадание в 7-этажное административное здание, в сети пишут, что речь идет о медцентре "Добробут", передает УНН.
В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. Экстренные службы направляются на место
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В Telegtam-каналах сообщают о попадании в медицинский центр "Добробут", который находится неподалеку от здания Конституционного суда Украины.
На месте вспыхнул пожар.
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