Ещё один удар по центру Киева — произошло попадание в медцентр "Добробут"

Армия рф продолжает наносить удары по центру Киева. Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, произошло попадание в 7-этажное административное здание, в сети пишут, что речь идет о медцентре "Добробут", передает УНН.

В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. Экстренные службы направляются на место - сообщил городской голова Киева.

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В Telegtam-каналах сообщают о попадании в медицинский центр "Добробут", который находится неподалеку от здания Конституционного суда Украины.

На месте вспыхнул пожар.

Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших