Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала страны, имеющие запасы средств ПВО, предоставить их Украине на фоне продолжающихся атак рф на украинское гражданское население. Об этом она заявила 28 сентября, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны стран блока, пишет УНН.

Мы обсудим нашу поддержку Украины. Как вы видели, снова были атаки на гражданское население. Поэтому Украине срочно нужна противовоздушная оборона. Мы вновь обращаемся к тем, у кого есть запасы, чтобы они могли предоставить их Украине, чтобы ракеты для Patriot, которые будут произведены позднее, пополнили их запасы