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Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Кая Каллас призвала государства, располагающие запасами ПВО, передать их Украине на фоне атак рф. ЕС разблокировал фонд мира и выделил €1 млрд на закупки.

Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала страны, имеющие запасы средств ПВО, предоставить их Украине на фоне продолжающихся атак рф на украинское гражданское население. Об этом она заявила 28 сентября, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны стран блока, пишет УНН.

Мы обсудим нашу поддержку Украины. Как вы видели, снова были атаки на гражданское население. Поэтому Украине срочно нужна противовоздушная оборона. Мы вновь обращаемся к тем, у кого есть запасы, чтобы они могли предоставить их Украине, чтобы ракеты для Patriot, которые будут произведены позднее, пополнили их запасы

- сказала Каллас.

Она также отметила, что "теперь у нас наконец разблокирован Европейский фонд мира (EPF)". "Также есть [€] 1 миллиард, который направляется на совместные закупки, поэтому нам действительно нужно подтолкнуть государства-члены к сотрудничеству. Кроме того, многие государства-члены, имеющие средства к получению, уже заявили, что передадут их Украине", - отметила Каллас.

"Плохая новость для россии" - ЕС согласовал выделение Украине €6,6 млрд на военную поддержку25.09.26, 16:17 • 16759 просмотров

Юлия Шрамко

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