"Самый дешёвый" McLaren оказался одним из самых практичных суперкаров на рынке

McLaren GTS 2026 года стал самой доступной моделью британского производителя и на фоне стремительного подорожания суперкаров выглядит относительно "выгодной покупкой". Его цена начинается от 229 900 долларов, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Для сравнения, новый Lamborghini Temerario стоит от 387 649 долларов, а с дополнительными опциями его цена может превысить полмиллиона. Даже гибридный McLaren Artura дороже GTS — от 260 400 долларов. Протестированный Autoblog GTS с опциями оценили в 246 100 долларов.

Модель появилась в 2024 году как преемник McLaren GT и стала не только самой дешевой, но и самым практичным автомобилем марки.

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Спереди у GTS есть багажник объемом 5 кубических футов — около 142 литров. Сзади предусмотрено еще одно грузовое отделение на 15 кубических футов — примерно 425 литров. В сумме это около 566 литров пространства.

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Это больше, чем предлагают некоторые значительно более практичные на вид спортивные автомобили. Для сравнения, Chevrolet Corvette Stingray имеет 12,6 кубического фута грузового пространства, Porsche 718 Cayman — 15, а BMW 8 Series Gran Coupe — 15,5.

GTS также можно оснастить электрическими сиденьями с памятью и аудиосистемой Bowers & Wilkins с 12 динамиками. В то же время Autoblog называет одним из слабых мест автомобиля небольшой 7-дюймовый сенсорный дисплей.

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