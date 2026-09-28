"Самый дешёвый" McLaren оказался одним из самых практичных суперкаров на рынке

$44.9751.12
ukenru
00:37 • 3954 просмотра
Новая большая война у Красного моря — что происходит в Эфиопии и чем это угрожает миру
23:56 • 7006 просмотра
Стубб не видит угрозы нападения России на Финляндию и советует Европе «сохранять спокойствие и ходить в сауну»
22:56 • 9236 просмотра
The Guardian рассказал об "аде на земле" в оккупированных Олешках, где заканчивается еда
21:56 • 14859 просмотра
Скандал между Украиной и Южной Кореей из-за пленных из КНДР обострился: почему Сеул так жестко отреагировал
21:01 • 14615 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 2026
20:54 • 12391 просмотра
Денег в бюджете не хватает на всё: Корецкий рассказал, какие выплаты будут финансировать в первую очередь, а какие задержатVideo
20:02 • 12530 просмотра
Кремль пригрозил "опасными последствиями", если Украина получит Starlink для ударов вглубь России
27 сентября, 18:29 • 16470 просмотра
Александар Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
27 сентября, 16:46 • 19199 просмотра
В Великобритании возле авиабазы Fairford задержали пятерых мужчин — Reuters
27 сентября, 12:54 • 24264 просмотра
Без еды, воды и возможности выехать: россияне удерживают в Олешках около двух тысяч человек — ПрокудинVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
72%
755мм
Популярные новости
США рассматривают возможность военной операции на Кубе в ближайшие месяцы — CBS27 сентября, 15:40 • 17918 просмотра
Соломия Витвицкая в 46 лет стала мамой и показала фото сынаPhoto27 сентября, 16:13 • 9032 просмотра
Россия нанесла удар по резиденции посла Саудовской Аравии в Киеве — Зеленский27 сентября, 18:13 • 4830 просмотра
В Подольском районе Киева взрывная волна повредила окна, пострадали 9 человек27 сентября, 19:08 • 7622 просмотра
Возглавлял НБУ и был и. о. главы Кабмина: Сергей Арбузов получил мандат в госдуме рф20:01 • 4200 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 71274 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 87695 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 89905 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 79500 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 77136 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Музыкант
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Херсонская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет00:05 • 1510 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV23:06 • 2246 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto22:05 • 4022 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202621:01 • 14614 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 28502 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Хранитель
Financial Times
Старлинк

"Самый дешёвый" McLaren оказался одним из самых практичных суперкаров на рынке

Киев • УНН

 • 358 просмотра

McLaren GTS 2026 стоит от $229 900 и имеет 566 литров багажного пространства. Среди недостатков модели — 7-дюймовый сенсорный дисплей.

"Самый дешёвый" McLaren оказался одним из самых практичных суперкаров на рынке

McLaren GTS 2026 года стал самой доступной моделью британского производителя и на фоне стремительного подорожания суперкаров выглядит относительно "выгодной покупкой". Его цена начинается от 229 900 долларов, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Для сравнения, новый Lamborghini Temerario стоит от 387 649 долларов, а с дополнительными опциями его цена может превысить полмиллиона. Даже гибридный McLaren Artura дороже GTS — от 260 400 долларов. Протестированный Autoblog GTS с опциями оценили в 246 100 долларов.

Модель появилась в 2024 году как преемник McLaren GT и стала не только самой дешевой, но и самым практичным автомобилем марки.

Суперкар, в который можно положить даже клюшки для гольфа

Спереди у GTS есть багажник объемом 5 кубических футов — около 142 литров. Сзади предусмотрено еще одно грузовое отделение на 15 кубических футов — примерно 425 литров. В сумме это около 566 литров пространства.

Электрокар Audi установил рекорд Гиннесса, проехав 1338 км на одном заряде25.09.26, 14:26 • 13586 просмотров

Это больше, чем предлагают некоторые значительно более практичные на вид спортивные автомобили. Для сравнения, Chevrolet Corvette Stingray имеет 12,6 кубического фута грузового пространства, Porsche 718 Cayman — 15, а BMW 8 Series Gran Coupe — 15,5.

GTS также можно оснастить электрическими сиденьями с памятью и аудиосистемой Bowers & Wilkins с 12 динамиками. В то же время Autoblog называет одним из слабых мест автомобиля небольшой 7-дюймовый сенсорный дисплей.

Tesla пока без автопилота FSD в ЕС - решение отложили26.09.26, 11:33 • 7160 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираАвто
Porsche