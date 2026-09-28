$44.9751.12
ukenru
22:56 • 3414 просмотра
The Guardian рассказал об "аде на земле" в оккупированных Олешках, где заканчивается еда
21:56 • 11172 просмотра
Скандал между Украиной и Южной Кореей из-за пленных из КНДР обострился: почему Сеул так жестко отреагировал
21:01 • 12023 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 2026
20:54 • 10619 просмотра
Денег в бюджете не хватает на всё: Корецкий рассказал, какие выплаты будут финансировать в первую очередь, а какие задержатVideo
20:02 • 11359 просмотра
Кремль пригрозил "опасными последствиями", если Украина получит Starlink для ударов вглубь России
18:29 • 15748 просмотра
Александар Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
27 сентября, 16:46 • 18904 просмотра
В Великобритании возле авиабазы Fairford задержали пятерых мужчин — Reuters
27 сентября, 12:54 • 24109 просмотра
Без еды, воды и возможности выехать: россияне удерживают в Олешках около двух тысяч человек — ПрокудинVideo
27 сентября, 10:32 • 26704 просмотра
В Киеве из-за вражеской атаки повреждён главный офис "Киевстара" — что говорят в компании
27 сентября, 09:35 • 24073 просмотра
рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.6м/с
77%
757мм
Популярные новости
Удар РФ 27 сентября по Сумам унес жизни пожилой женщины и 16-летней девушкиPhoto27 сентября, 13:52 • 5088 просмотра
российские войска уничтожили склад Kärcher в Киеве27 сентября, 15:04 • 9518 просмотра
Раненый в монастыре польский священник простил напавшего на него украинца27 сентября, 15:25 • 11040 просмотра
США рассматривают возможность военной операции на Кубе в ближайшие месяцы — CBS27 сентября, 15:40 • 16250 просмотра
Соломия Витвицкая в 46 лет стала мамой и показала фото сынаPhoto27 сентября, 16:13 • 6046 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 69444 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 85904 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 88239 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 78008 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 75501 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Музыкант
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Херсонская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV23:06 • 528 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto22:05 • 2288 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202621:01 • 12023 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 27633 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 27792 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Хранитель
Financial Times
Старлинк

The Guardian рассказал об "аде на земле" в оккупированных Олешках, где заканчивается еда

Киев • УНН

 • 3420 просмотра

В Олешках около 2 тысяч гражданских лиц остались без достаточного количества еды, воды и лекарств. Украина доставила дронами около 4 тонн помощи.

The Guardian рассказал об "аде на земле" в оккупированных Олешках, где заканчивается еда

В оккупированных Олешках на Херсонщине сложилась критическая гуманитарная ситуация — у людей заканчиваются запасы еды, а некоторые жители вынуждены питаться раз в день и добавлять в еду съедобные сорняки. Украина начала масштабные сбросы продуктов, воды и медикаментов с помощью дронов, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

По оценкам украинской стороны, в Олешках и окрестных селах остаются около 2 тысяч гражданских, среди которых примерно 50 детей. Одна из жительниц рассказала изданию, что из-за нехватки еды ее вес сократился со 110 до 67 кг.

Сейчас мне абсолютно нечего есть. Сначала я была рада, что немного похудела, но теперь понимаю, что умру без нормальной еды

— рассказала женщина.

Украина сбросила около 4 тонн помощи

По данным Херсонской ОВА, во время крупнейшей операции такого типа крупными дронами в оккупированный город и прилегающие районы доставили около 4 тонн продуктов, воды и медикаментов в 100 точек. При этом неизвестно, какая часть помощи попала к гражданским. Украинская сторона утверждает, что российские военные перехватывают часть грузов.

"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы23.09.26, 21:09 • 41557 просмотров

Местные жители рассказывают, что иногда едят лишь один раз в день — готовят суп из выращенных возле домов кабачков и добавляют портулак, съедобный сорняк. По словам главы Олешковской военной администрации Татьяны Гасаненко, в городе нет нормального электроснабжения, не работают банкоматы, а из-за минирования и постоянного присутствия дронов доставлять продукты наземным транспортом стало крайне опасно.

Гасаненко назвала условия в Олешках "адом" и заявила, что погибших порой невозможно забрать из-за постоянной угрозы ударов дронов. Украинские власти обвиняют Россию в блокировании эвакуации и гуманитарной помощи. Кремль признал ситуацию в городе "критической", однако возложил ответственность за проблемы с поставками на украинскую сторону.

Без еды, воды и возможности выехать: россияне удерживают в Олешках около двух тысяч человек — Прокудин27.09.26, 15:54 • 24109 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Отключение света
Хранитель
Олешки
Херсонская область
Украина