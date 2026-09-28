The Guardian рассказал об "аде на земле" в оккупированных Олешках, где заканчивается еда

В оккупированных Олешках на Херсонщине сложилась критическая гуманитарная ситуация — у людей заканчиваются запасы еды, а некоторые жители вынуждены питаться раз в день и добавлять в еду съедобные сорняки. Украина начала масштабные сбросы продуктов, воды и медикаментов с помощью дронов, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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По оценкам украинской стороны, в Олешках и окрестных селах остаются около 2 тысяч гражданских, среди которых примерно 50 детей. Одна из жительниц рассказала изданию, что из-за нехватки еды ее вес сократился со 110 до 67 кг.

Сейчас мне абсолютно нечего есть. Сначала я была рада, что немного похудела, но теперь понимаю, что умру без нормальной еды — рассказала женщина.

Украина сбросила около 4 тонн помощи

По данным Херсонской ОВА, во время крупнейшей операции такого типа крупными дронами в оккупированный город и прилегающие районы доставили около 4 тонн продуктов, воды и медикаментов в 100 точек. При этом неизвестно, какая часть помощи попала к гражданским. Украинская сторона утверждает, что российские военные перехватывают часть грузов.

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Местные жители рассказывают, что иногда едят лишь один раз в день — готовят суп из выращенных возле домов кабачков и добавляют портулак, съедобный сорняк. По словам главы Олешковской военной администрации Татьяны Гасаненко, в городе нет нормального электроснабжения, не работают банкоматы, а из-за минирования и постоянного присутствия дронов доставлять продукты наземным транспортом стало крайне опасно.

Гасаненко назвала условия в Олешках "адом" и заявила, что погибших порой невозможно забрать из-за постоянной угрозы ударов дронов. Украинские власти обвиняют Россию в блокировании эвакуации и гуманитарной помощи. Кремль признал ситуацию в городе "критической", однако возложил ответственность за проблемы с поставками на украинскую сторону.

Без еды, воды и возможности выехать: россияне удерживают в Олешках около двух тысяч человек — Прокудин