Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рождения

Рианна отметила первый день рождения дочери Роки, опубликовав серию редких семейных фото. Певица показала кадры с первых месяцев жизни девочки и её домашние моменты с косметикой и дизайнерскими вещами мамы, сообщает E! News, пишет УНН.

Роки — младший ребёнок Рианны и рэпера A$AP Rocky. В честь её первого дня рождения певица опубликовала кадры, которые ранее не показывала публике.

На одном из видео девочка сидит в детском стульчике в парике Рианны, на другом — с розовыми бигуди. Также Роки играет с косметикой Fenty и сумкой Louis Vuitton своей матери. Когда Рианна забрала сумку, дочь начала плакать и успокоилась только после того, как ей её вернули.

В подборку также попали кадры с новорождённой Роки, видео, на котором Рианна пытается научить её говорить «мама», и другие семейные моменты.

Рианна и A$AP Rocky воспитывают троих детей. Кроме годовалой Роки, у пары есть сыновья RZA, которому 4 года, и 3-летний Riot.

Ранее певица рассказывала, что после рождения детей стала значительно больше беспокоиться об их безопасности и старается строить работу вокруг семьи.

Они придают смысл каждому аспекту моей жизни. Всё должно быть намеренным и всё должно того стоить, особенно когда это отдаляет меня от них